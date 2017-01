– Det er den tyngste perioden jeg har vært gjennom noen gang. Jeg var ved godt mot før jul, men da jeg fikk et nytt slag i trynet var det tøft, sier Tarjei Bø til NRK.

Han skulle være tilbake på nyåret for å gå i Oberhof og Ruhpolding, men Bø har ikke engang vært kapabel til å trene.

– 2017 har vært tungt så langt. Jeg har vært langt nede, men nå begynner det å se lysere ut, sier Bø.

Var syk – tok fem medaljer

– Har du noen gang tenkt at karrieren er i fare?

– Nei. Jeg tenker heller at den varer litt lenger. Jo mer motgang jeg har, jo mer gira blir jeg. Kanskje dette forlenger karrieren med et par år, sier Bø.

Tarjei Bø har et ess i ermet. I 2015 var han i begredelig form før VM, men Bø dro hjem fra VM i Kontiolahti med fem medaljer. Da var han meget usikker på kroppen før VM.

– Jeg føler det er mitt sterkeste kort, at jeg har gjort det før. Det har sett veldig mørkt ut, men jeg har tatt medaljer, sier Bø.

MEDALJEFANGST: Tarjei Bø poserer med sine to første medaljer fra VM i 2015. Han endte til slutt opp med fem. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Men man skal ikke undervurdere den negative effekten, selv om han har tatt medaljer før, sier NRKS ekspert Halvard Hanevold.

Ble vraket: – Som forventet

NRK møtte den sykdomsplagede 28-åringen på Toppidrettssenteret i Oslo mandag kveld.

– Det var som forventet. jeg kan ikke forvente å bli tatt ut, men det er fint å se at det fortsatt er mulig, sier Tarjei Bø om uttaket.

Selv om veien er lang har han et par ekstraskudd igjen til å prikke inn VM-formen. Landslagsledelsen skal ta ut en eller to utøvere til, og Bø drar til Sjusjøen for å forberede seg til VM. Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard og Henrik L'Abée Lund kjemper også for VM-plass.

– Hvis man mener at de tre ikke har medaljesjanser bør de ta ut Tarjei, sier Hanevold.

– Nå er jeg klar til å trene for fullt. Jeg merker at det har løsnet litt. Energien er tilbake, og jeg har masse motivasjon til å gi det en sjanse, sier Bø.

På Sjusjøen skal han lade opp til IBU-cup (nivået under verdenscupen) om to uker. Landslagsledelsen har gitt beskjed om at Bø må gå renn for å bli tatt ut.

– Der er det høyt nivå. Hevder du deg der, er det gode svar, sier Bø.