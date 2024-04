Det ble klart da dommer Vidar Toftøy- Lohne startet å lese opp dommen i Buskerud Tingrett fredag.

– Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff forfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med omstendighetene i strekpunkt 1, leste Toftøy-Lohne opp i retten fredag formiddag om en Omega-klokke verdt 195.000 kroner, som har stått sentralt i rettssaken mot Besseberg.

Da var tingrettsdommeren igang med å lese opp dommen mot Besseberg, som han går gjennom tiltalepunkt for tiltalepukt. I alt er det snakk om ti tiltalepunkter som dommerne skal gå gjennom fredag.

Omega-klokken var en klokke Besseberg i 2011 tok i mot fra den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kustsjenko.

Anders Besseberg med en gave i hånden, som har stått sentralt i saken mot ham. Dette var en klokke verdt 195.000 kroner. Han fikk den av den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kustsjenko (i midten) i 2011. Foto: Nordic Focus

Blant annet pekte dommeren på at russeren, som ga gaven, satt i samme styret som Besseberg, at den hadde høy verdi og at andre i styret ikke visste om dette. Det ble også pekt på at dette har påvirksningsmulighet i retning russisk skiskyting.

Besseberg ble også dømt for å ha mottatt en Ulysses Nardin-klokke til en verdi av 40.000 kroner. Den mottok han fra den russiske skiskyttertoppen Aleksander Tikhonov. Han har ikke godtatt at han mottok den, men leverte den ikke tilbake.

– Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylt, og han dømmes for dette, sa dommeren.

KLOKKE: Besseberg ble dømt for å ha mottatt klokken til høyre i bildet. Foto: Økokrim

Derimot blir han frikjent for en annen klokke han har mottatt fra en russisk myndighetsperson i 2013.

– Alt i alt finner retten at en ikke kan konstatere en utilbørlig gave i anledning stilling, og tiltalte blir å frifinne på det punktet, sa Toftøy-Lohne.

Dømt for omgang med prostituerte

Besseberg er også dømt for omgang med prostituerte.

– Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med omstendighetene i strekpunkt to, sa dommeren.

Retten avviste Bessebergs endring av forklaring flere år etter innrømmelsen om prostituerte i avhøret i 2018.

– Det er bevist utover enhver rimelig tvil at han benyttet seg av seksuelle tjenester selv om han var klar over at det var sendt fra Kustsjenko eller arrangør.

Rettstegning av Anders Besseberg under rettssaken. Han har ikke ønsket å la seg avbilde i retten. Foto: Ane Hem

De pekte ogsåpå at det foreligger påvirkningsmulighet her gjennom at man hadde noe på tiltalte fra russisk side.

Da dommeren kom til punktet om den russiske kvinnen Besseberg hevdet å ha hatt et forhold til fikk han motstand. Han møtte kvinnen i 2016 og 2018 og det har vært tema i retten at russiske skiskyttertopper organiserte møtene. Blant annet har retten hørt flere telefonavlyttinger mellom Besseberg og kvinnen.

– Retten finner alt i alt at både objektiv og subjektiv vilkårsstraff er oppfylt.

Det ble igjen pekt på at på at tiltalte er klar over omstendighetene som gjorde dette utilbørlig. Det vil si at det var en prostituert og at det ikke var forenlig med retningslinjene. Han ble dømt for samværet med den russiske kvinnen i 2016 og 2018.

Derimot mente retten at det ikke var bevist utover en rimelig tvil at han aksepterte tilbud om prostituerte fra den russiske skiskytterlederen Jevgenij Redkin. Dette er andre hendelser fra samme tidsperiode, som er behandlet i rettssaken.

Dømt for jaktturer

Besseberg dømmes også for flere jaktturer.

Retten mener at en tur til Tjumen i 2013 ikke kan forsvares med tanke på stillingen han hadde, som skiskytterpresident. Retten festet ikke lit til at han var der for å gjøre en inspeksjon på stadion, og deretter var på jakt. Ifølge dommeren er det vanskelig å tro på at Besseberg rakk begge deler.

JAKTGLAD: Besseberg, her med en felt muflon.

Forsvarerne mener det ikke handlet om en utilbørlig fordel, men at det var vanlig relasjonsbygging.

Retten avviser dette, og vil dømme Besseberg for jaktturen.

Anders Bessseberg blir også dømt for en jakttur i 2015. Det handler både om økonmiske fordeler ved at turen er påspandert, og manglende åpenhet rundt dette. Påvirkningsmulighetene var dessuten store, ifølge retten.

Han blir også dømt for en jakttur til Tjumen i 2018, på et tidspunkt hvor den russiske byen var VM-kandidat.

Lang rettssak

I 2023 ble Besseberg tiltalt for grov korrupsjon mens han var president i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Selv har han ikke erkjent straffskyld etter tiltalen.

Rettssaken mot den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet startet 9. januar og varte i nesten seks uker.

Dommer Vidar Toftøy-Lohne i Buskerud Tingrett under rettssaken mot Anders Besseberg. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nesten to måneder etter rettssaken var ferdig får Besseberg dommen lest opp i Hokksund fredag.

– Det er ikke tilstrekkelig bevist alt som omtales i tiltalen, men en har likevel funnet bevist det aller meste. Likefullt er det sammenheng, slik at det alt i alt er et sammenhengende straffbart forhold, leste Toftøy-Lohne og pekte på hyppigheten av gavemottak og goder i tidsperioden tiltalen gjelder.

I dommen fikk Besseberg motstand på en rekke punkter i løpet av opplesingen av 67 sider.

Blant annet gjaldt det:

At russiske bestikkelsesforsøk ikke fikk konsekvenser

At han derimot viste sterk handlekraft dersom han følte han måtte.

En rekke anklager

Dommeren går punktvis gjennom tiltalen. Dette gjelder mottak av klokker fra russere, påspanderte jaktturer, prostituerte og en leasingbil betalt av et selskap som forhandlet markedsavtaler for IBU.

Påtalemyndigheten har anklaget Besseberg for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker og påspanderte jaktturer.

En leasingbil betalt av Infront, et selskap som skaffet markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet, har også stått sentralt i saken (se faktaboks om tiltale i bunn av saken).

Tingretten i Hokksund under rettssaken mot Anders Besseberg. Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort (t.v) Foto: Gorm Kallestad / NTB

Økokrim la i februar ned påstand om:

Tre år og sju måneder i fengsel.

Bot på en million kroner

1,45 millioner kroner i verdiinndragning

Økokrim mente blant annet at Besseberg har brukt presidentvervet til å dekke sin lidenskapelige interesse for jakt og andre svært private interesser.

De mente det heller ikke hadde vært åpenhet om gaver og fordeler Besseberg hadde akseptert.

Økokrim mente også at bindingene til det russiske skiskytterforbundet og Infront i stor grad var skjulte bindinger.

Forsvarerne til Besseberg har på sin side ment at Besseberg burde frifinnes og at straffepåstanden var altfor streng. De reagerte også på Bessebergs endring av forklaring når det gjaldt prostituerte under rettssaken.

Bessebergs forsvarere, Mikkel Toft Gimse og Christan B. Hjort, mente at Økokrim drev en tendensiøs bevisførsel, som støttet anklagen om at Besseberg løp russernes ærend.

– Det er ingen holdepunkter i hendelsesforløpet som kan forklare at Bessebergs håndtering skyldtes at han var smurt av russerne, sa Hjort under sin prosedyre i februar.

Bessebergs forsvarere Christian B. Hjort og Mikkel Toft Gimse i diskusjon med aktor Marianne Djupesland i Økokrim under rettssaken i vinter. Foto: NTB

Slik mener de Besseberg bør frikjennes Ekspander/minimer faktaboks Slik mener forsvarerne at Besseberg bør frikjennes for tiltalen. Omega-klokken Mener Besseberg må frifinnes for dette anklagepunktet. Selv om han fikk den i anledning av president og at den har en verdi som langt overstiger det akseptable i representasjonsforhold, mener forsvarerne at andre forhold spiller inn. Peker på åpenhet da han fikk den på scenen under et arrangement i 2011. De peker også på manglende påvirkningsmotiv. Hublot-klokken Mener Besseberg må frifinnes på dette anklagepunktet Påpeker at Besseberg bare gikk med på å bytte sin egen klokke med en ordfører i Russland. Hjort påpeker at Besseberg la til grunn at klokken ikke hadde særlig høy verdi. Tilbudet om prostituert kvinne i Moskva i mars 2013 Mener det ikke finnes sikkert bevis for dette anklagepunktet. Påpeker at det ikke foreligger andre direkte bevis om det som skjedde den kvelden, enn Bessebergs egen forklaring. At det ikke foreligger vitneobservasjoner. Mener Besseberg aldri egentlig har innrømmet samleie med kvinnen.

Jakttur i Tjumen i 2013, på invitasjon fra russisk guvernør Mener Besseberg må frifinnes på dette punktet. Påpeker at jaktturen ikke var avtalt på forhånd, men skjedde etter en inspeksjon av en ny stadion i Tjumen. Forsvarer mener det ikke noen bevis på at han mottok utilbørlige fordel ved å delta på den turen. Blant annet på grunn av at den økonomiske verdien er innenfor det akseptable. Ser heller ikke at guvernør Vladimir Jakusjev hadde interesse av å påvirke Besseberg som president i IBU på daværende tidspunkt. Ulysses Nardin-klokken fra Tikhonov i 2014 Mener det ikke er grunnlag for å dømme Besseberg for dette tiltalepunktet. Påpeker at Besseberg bestrider på det sterkeste at han har akseptert noen bestikkelse fra Tikhonov ved denne anledningen. Fastslår også at Besseberg avviste klokken og så på det som et rent bestikkelsesforsøk. Viser til at Besseberb har forsøkt å levere tilbake klokken før den ble liggende hjemme. Bestrider at klokken er en utilbørlig fordel, at Besseberg ikke kjente verdien på klokken og at den var brukt klokke med en ripe i. Påspandert jakttur i Tjumen 2015 og jakttrofé Mener Besseberg må frifinnes på dette punktet. Påpeker at Besseberg var åpen om dette turen overfor IBU. Mener det er ulike oppfatninger fra folk som var med på turen, om hvem som inviterte til turen. Men påpeker at dette ikke har avgjørende betydning for vurdering av turen. Påpeker at Besseberg lånte jaktutstyr. Understreker at jakttroféet han fikk tilsendt fra Russland ikke var avtalt og at han aldri har bedt om dette. Opplevde at han var med som venn av sponsortopp Volker Schmid, som var med på turen. Mener det ikke er noen forhold som tilsier at Besseberg deltagelse innebar mottak av en utilbørlig fordel. Tilbud om prostituerte fra russiske myndighetspersoner i perioden 2015 -2018. Fastslår at det ikke finnes sikre bevis og at Besseberg må frifinnes for dette anklagepunktet. Mener det overhodet ikke foreligger noe solid bevismessig grunnlag. Mener anklagen bygger på antagelser, rykter og tendensiøs tolkning av telefonsamtaler. Påpeker at det i noen tilfeller også er vanskelig å forstå hva det anførte straffbare forholdet egentlig er. Jakttur i Tjumen i 2018 Mener han må frifinnes for dette anklagepunktet. Påpeker at dette var et alternativ til rammeprogrammet som ble tilbudt personer i IBU i forbindelse med verdenscuprenn. Forsvareren fastslår at det var full åpenhet om turen og at dette støttes av blant annet styremedlemmer i IBU. Ser ikke at det er noen forhold ved denne turen som tilsier noe straffbart på det som påpekes å være en dagstur til et jaktområde. Jaktturer med Volker Schmid Mener Besseberg må frifinnes for dette anklagepunktet Mener de påspanderte jaktturene har vært rene private ytelser. At dette kun er tilbudt i anledning vennskap og ikke som president i IBU. Mener derfor dette ikke kan straffes som korrupsjon. Bestrider ikke at markedsselskapet Infront, som betalte Schmid og Bessebergs jaktturer, så på dette som relasjonsbygging. Men forsvarer mener det er avgjørende hvordan Besseberg har oppfattet dette, som en venneinvitasjon. Forsvarerne mener det ikke kan påstås at relasjonen var forretningsmessig på bakgrunn av at Besseberg ikke har jaktet med Schmid, siden etterforskningen av ham ble kjent i 2018. Det påpekes at Besseberg ikke kjente til at Infront betalte for turene og ikke kan holdes ansvarlig. Det hevdes at Besseberg har hatt stor grad av åpenhet om turene. Verdianslag av de felte dyrene bestrides, men det påpekes at dette ikke er avgjørende for straffespørsmål. Det gjelder derimot inndragning. Leasingbilen betalt av Infront Mener Besseberg må frifinnes for dette forholdet. Påpeker at det er en prosess der Besseberg i svært liten grad var involvert. Kan ikke se hva som skal gjøre forholdet til straffbar korrupsjon. Påpeker at en slik bil satt til disposisjon har vært vanlig praksis for andre i slike stillinger. Påpeker at det ikke var en separat avtale, men en del av IBUs carpool-ordning. Mener det ikke var forsøk på å skjule bilavtalen til Besseberg. Ser at det var kritikkverdig at Besseberg ikke betalte skatt for bilfordelen, men påpeker at dette ikke er noe retten skal ta stilling til. Mener Økokrim ikke har klart å svare på hvordan bilavtalen kan være en utilbørlig fordel.

Årevis med etterforskning

Dommen falt i Buskerud Tingrett nesten nøyaktig seks år etter at det ble gjennomført en razzia av Bessebergs bopel i april 2018, da han ble tatt med til avhør. Disse avhørene stod senere sentralt i rettssaken.

Besseberg i møte med NRK i dagene etter razziaen mot hans bopel i Vestfossen i april 2018. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

Den gang hadde Besseberg blitt etterforsket i flere måneder og blant annet blitt telefonavlyttet. En rekke av samtalene han gjennomførte i denne perioden ble spilt av under rettssaken.

Besseberg gikk selv hardt ut i et avslutningsinnlegg han valgte å holde i retten i februar.

I sluttinnlegget hevdet han at saken mot ham startet som en falsk anmeldelse, som gjaldt å ha tillatt russisk doping og at han hadde mottatt millionbeløp for dette.

– Dette har medført en sammenhengende hets og mobbing og forhåndsdømming av meg i snart seks år, sa Besseberg i februar.