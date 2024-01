«Jeg gikk aldri ut på gata, for å si det på den måten».

Det er blant annet slik Besseberg først ordla seg i politiavhør i april 2018 om prostitusjonsanklager.

Besseberg «innrømmet for politiet at han mottok tjenester fra prostituerte i tilknytning til russiske myndighetspersoner» står det i granskingsrapporten, som ble laget på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet.

Innhold fra politiavhør ble en del av denne rapporten.

Nettopp dette avhøret ble tema i retten fredag.

I retten ble Bessebergs avhør med politiet i april 2018 så gjennomgått.

Bessebergs er tiltalt for grov korrupsjon. Han erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalebeslutning mot Anders Besseberg Ekspander/minimer faktaboks Statsadvokatene ved Økokrim setter Herved Anders Besseberg (...) under tiltale ved Buskerud tingrett for overtredelse av: for perioden frem til 01.10.2015: straffeloven (1902) § 276 b første ledd, jf. annet ledd, jf. § 276 a første ledd bokstav a for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, herunder også i utlandet. Korrupsjonen ansees som grov bant annet fordi den er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger hans verv eller oppdrag og fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, og for perioden etter 01.10.2015: straffeloven (2005) § 388, jf. § 387 første ledd bokstav a, jf. annet ledd for å ha for seg eller andre krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Korrupsjonen er grov fordi det særlig legges vekt på at handlingen er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, og fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel. Grunnlag: Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder: En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty-Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000,-

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.



En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-

I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-

I oktober 2015 ble han av en myndigehtsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jaktresort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter "APF"), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter "Infront") og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000. Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront. Påstand om inndragning, jf. straffeloven §§ 67 og 69, jf. § 75, forbeholdes nedlagt.

Der pekte også aktor på at det først ikke hadde vært merknader etter at Besseberg hadde hatt muligheter til å lese gjennom avhørene. Men i nye avhør i 2021, nesten tre år senere, ville han endre flere feil fra første avhør. Han angret da på at han ikke hadde med seg forsvarer i første avhør.

Aktor spurte først under utspørringen i retten om Besseberg har benyttet seg av prostituerte.

– Jeg har ingen annen kommentar til dette enn det jeg sa i min frie forklaring, svarte Besseberg.

Der forklarte han seg blant annet om at hvorfor han ville rette opp flere feil fra første avhør. Han har tidligere fortalt at han knapt hadde sovet før dette avhøret med politiet, etter politiaksjonen mot ham.

Aktor leste så opp hva Besseberg har forklart i avhør tidligere. Der har han kommet med opplysninger han senere har ønsket å rette opp i.

Anders Besseberg i april 2018 etter avhøret med politiet.

– Har du tatt imot tjenester av prostituerte helt generelt og spesielt i nærmeste fortid?

– Det har nok skjedd. Jeg håper at sånne ting ikke kommer ut til min familie, er Besseberg sitert på i avhøret.

– Ble disse tjenestene tatt imot også i sammenheng med russiske ledere eller funksjonerer, står det i avhøret.

– Det kan nok ... Hvis man sier generelt ledere så kan vel det ha skjedd. Jeg har aldri gått ut på gata, for å si det på den måten.

– Når var sist du tok imot tjenester fra prostituerte i sammenheng med russisk offisielle?

– Det tror jeg ... nå må jeg tenke meg om. Det ligger i alle fall noen år tilbake, svarte Besseberg i avhøret.

Besseberg poengterte under avhøret at han ville være ærlig og ønsket å svare på det han fikk spørsmål om i avhøret.

Uttalelsene i dette avhøret har han senere ønsket å rette opp.

Aktor Marianne Djupesland i Økokrim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ville bli kvitt spørsmål

Besseberg gjentok på rettens dag på fredag hvorfor han mener uttalelsen i avhøret ble feil.

Han pekte på at han hadde vært på revejakt natten før, og maksimalt sovet maksimalt to timer, da politiet banket på døren på gården 10. april 2018.

– Jeg var forferdet over siktelsen som ble lest opp for meg. Jeg ble etter hvert i avhøret fryktelig irritert på den østerrikske avhøreren. Jeg så på dette som irrelevant for de anklagene jeg var siktet for. Jeg bare ønsket å bli ferdig med det, derfor svarte jeg svært unøyaktig, sier Besseberg.

– Jeg ville bare bli kvitt denne type spørsmål, sier Besseberg.

Som innledning til grillingen om prostitusjonsanklagene ble Besseberg utspurt om et bilde fra NRK-saken «Jakten på presidenten», som ble publisert 28. desember, der Jacob Lund mente at en i reisefølget på en jakttur var prostituert. Det kunne ikke Besseberg klargjøre i retten.

Dette bildet NRK-saken Jakten på presidenten ble tema i retten fredag. Reisefølget om bord i helikopteret som fraktet dem til og fra jaktturen. Fra venstre blant andre Viktor Mamatov, Aleksander Tikhonov, Anders Besseberg ved siden av den unge kvinnen Lund mener var prostituert, som var med reisefølget på helikopterturen ut til basecampen for jaktturen. Foran til høyre det Lund husker var borgermesteren i Khanty-Mansijsk. Bessberg vet ikke om kvinnen var prostituert forklarte han i retten. Foto: Jacob Lunds fotoarkiv

Ba om å slippe

Han ba flere ganger om ikke å svare på flere spørsmål om det han anså som privat i retten.

– Jeg har ikke mer å tillegge siden jeg anser den som meget personlig, sa Bessberg som ba dommeren om å slippe å svare på flere slike spørsmål.

Et av anklagepunktene dreier seg om at han aksepterte tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av myndighetsperson innen russisk skiskyting trolig i forbindelse med showrenn i Moskva.

Der kom han med en innrømmelse i politiavhør.

Men den versjonen tilbakeviste han tidligere i retten denne uken.

Goder og tjenester fra russere står sentralt i tiltalen. Her er Besseberg sammen med direktør Sergej Kushchenko i det russiske forbundet i 2011. Da fikk han en klokke verdt 195.000 kroner av mannen bak ham på bildet. Foto: NordicFocus

Han fortalte da i sin forklaring hva han nå mente var riktig versjon. At han var på hotellrommet sitt i Moskva da det banket på døren.

– Utenfor stod det en yngre, normalt kledd kvinne som jeg slapp inn på rommet, fordi jeg trodde hun kom fra arrangørkomiteen med informasjon og tidsplan om neste dag, forklarte Besseberg om en hendelse i 2013.

Besseberg sa han slapp kvinnen inn og gikk og la seg igjen under dyna.

Videre forklarer han at han forsøkte å snakke med kvinnen både på engelsk og tysk, men at han oppfattet at hun kun svarte på russisk.

– Jeg sa på engelsk at jeg måtte sove, sa Besseberg under sin frie forklaring onsdag, som han stadig henviste til fredag.

Kvinnen skal da ha ristet på hodet, sagt noe på russisk og forlatt rommet.

– Jeg mottok ingen seksuelle tjenester fra denne kvinnen, som kanskje var inne på rommet mitt i knapt 2–3 minutter, avsluttet Besseberg sin frie forklaring.

Han fikk beskjed fra dommer i saken om at han kan avstå fra å svare, men at aktor var i sin fulle rett til å stille spørsmål.

– Er det slik at du av og til benytter deg av prostituerte, spurte aktor i retten.

– Jeg svarer ikke på slike spørsmål, sa Besseberg.

Det ble også tatt opp hendelser i andre land enn Russland, som også var informasjon som Besseberg kom med i avhør.