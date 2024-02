Økokrim ber om over tre år i fengsel og millionbot for Besseberg

Det ble klart da Økokrim avsluttet sin prosedyre torsdag.

– Som et utgangspunkt kvalifiserer dette til fengsel i noe over fire år, sa aktor Marthe Stømner Smestad i Økokrim i retten og fortsatte:

– Da har vi særlig hensyntatt det som vi har vært innom. Hans faste og langvarige korrupsjonsforsett over tolv år, sa aktor.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon mens han var president i Det internasjonale skiskytterforbundet. Men han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

– Så er jo disse overtredelsene, når de inngår i et mønster som her, å anse samlet sett som grove, sa Stømner Smestad.

Økokrim vil bøtelegge Besseberg med en million kroner. De mener dette kan gi reduksjon på seks måneder straff.

– Så alt i alt så mener påtalemyndigheten at riktig straffeutmåling vil være tre år og syv måneders fengsel, sa aktor.

Påstanden til Økokrim endte dermed på:

Tre år og sju måneder i fengsel.

Bot på en million kroner

1,45 millioner kroner i verdiinndragning

Hun påpekte dette om størrelsen på boten for Bessebergs del:

– Tiltalte har en betydelig likvid formue. Så en bot i den størrelsesordenen vi foreslår vil gjøre et merkbart innhugg i økonomien hans. Men det vil være uproblematisk å betale, sa aktor.

Hun understreket at det kan finnes formildende omstendigheter.

– Jeg kan ikke se at det er grunn for straffereduksjon i denne saken, sa aktor.

Hun understreket også at boten ikke skal erstatte vesentlige deler av fengselsstraffen.

Rettstegning av Besseberg. Han har ikke ønsket å la seg fotografere i retten. Foto: Ane Hem

Nå er også forsvaret i gang med sin prosedyre, som pågår nå. Følg direkterapportering her.

Bessbergs forsvarer Christian B. Hjort innledet med å si at saken retten skal avgøre startet i 2017, med anklager om at Besseberg skal ha mottatt millionbeløp for å påvirke behandlingen av russiske dopingprøver og sikre russiske interesser. Men at man etter seks års etterforskning har endt opp med en mildere sak.



– Anklagepunktene i tiltalen er nå at Besseberg har overskredet hva man kan takke ja til i representasjonssammenheng. Men uten at han etter tiltalen anklages for å ha gitt russerne noen motytelser, sa Hjort.

Grov korrupsjon

Økokrim vil blant annet også ha inndragning av:

Klokker

Jakttroféer

Økokrim nedlegger også påstand om verdinndragning for jaktturer i flere land og leasingbilen et markedsselskap betalte for Besseberg. De mente blant annet at jaktturene i Russland hadde en verdi på 108.000 kroner. Sistnevnte hadde en totalverdi på 850.000 kroner ifølge tiltalen.

Det utgjør tilsammen et beløp på 1,45 millioner kroner.

– Straffenivået for korrupsjon ligger generelt høyt, og det er jo nettopp fordi korrupsjon ofte rammer flere enn de som er direkte involvert i handlingene.

Det utgjør en trussel mot rettsstaten og demokratiet og sosial rettferdighet, sa Stømner Smestad i retten.

Der redegjorde hun for hvorfor Besseberg skal straffes og hva som er rettspraksis.

– Dersom Besseberg blir dømt, ligger han an til en dom på 3–4 år i fengsel, statistisk sett, opplyste BI-forsker Petter Gottschalk i en e-post til NRK tidligere under rettssaken.

Han forsker på økonomisk kriminalitet og viser til utfallet av korrupsjonssaker i norske rettssaler. Han påpeker også at de som blir bestukket straffes hardere i Norge, enn de som bestikker.

I Norge har grov korrupsjon en strafferamme på inntil ti års fengsel.

– Men det blir aldri så lange straffer, påpekte Gottschalk.

1,7 millioner kroner

Økokrim påpekte at fordelene Besseberg har mottatt er blitt akseptert over en veldig lang tidsperioden, tilsammen 13 år.

– Til sammen, hvis man regner årlige jaktturer, dersom man legger til grunn at bilen ble mottatt kun ved to anledninger, så har vi altså 32 anledninger av fordelsutveksling. Og verdier for minst 1 ,7 mill. kr, sier Stømner Smestad.

Det ble blant annet påpekt hvor viktig hans stilling er i denne saken.

– Betydelig økonomisk verdi har betydning.og risikoen for betydelig skade av økonomisk eller annen art, sa Stømner Smestad.

Hun påpekte at det ikke nødvendigvis skal dømmes like strengt som for folk innenfor offentlig forvaltning.

– Men fortsatt slik at det av allmennpreventive hensyn bør ses særlig strengt på korrupsjon i slike tillitsverv i en stor organisasjon.

Medaktor Marte Stømner Smestad i Økokrim Foto: Gorm Kallestad / NTB

Besseberg er anklaget for å ha tatt imot goder og tjenester i form av dyre klokker, en leasing bil, eksklusive jaktturer og prostituerte fra russere og et selskap (Infront) som forhandlet markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet.

Rettssaken mot Anders Besseberg, som avsluttes torsdag, er inne i sin sjette uke.

Belyste en rekke punkter

I prosedyren, som startet i går, gikk Økokrim i detalj inn på hvorfor Besseberg bør straffes.

Blant annet er dette blitt belyst i retten i dag:

Mangel på åpenhet omkring godene i tiltalen.

At Besseberg selv også skjønte at en klokke dreide seg om smøring

At Besseberg ikke har levert tilbake gaver han visste verdien på.

At retten trygt kan legge til grunn innrømmelser om prostituerte i politiavhør.

At han fikk goder på grunn av at han var president.

At han selv var klar over hva som kunne være interessekonflikter.

– Det er nemlig en hovedkonklusjon om at de objektive så vel som de subjektive vilkår er oppfylt for alle strekpunktene i tiltalen, sa aktor Marianne Djupesland i retten.

Foto: Ane Hem

I retten påpekte Økokrim også at en rekke av forholdene Besseberg er tiltalt for er krevet, mottatt eller akseptert i Norge.

Leasingbilen i tiltalen, som er betalt av markedsgiganten Infront, er mottatt i Norge.

Klokker er mottatt eller beholdt i Norge.

Den påspanderte jakten med Volker Schmid, som er sentral i tiltalen, er avtalt og akseptert i Norge for Bessebergs del.

At også samvær med en kvinne de mener tilbyr seksuelle tjenester er avtalt i Norge.

Anders Besseberg har her mottatt en gave, som viste seg å være en Omega-klokke verdt 195.000 kroner, i 2011. Klokken som er en del av tiltalen fikk han av den russiske skiskyttertoppen Sergej Kustsjenko (i midten). Russeren er også koblet til tiltalepunkt om prostituerte. Foto: Nordic Focus

– Det har ikke vært åpenhet om dette. Bindingene til det russiske forbundet og Infront har i stor grad vært skjulte bindinger, sa Djupesland.

Djupesland påpekte i sin prosedyre at Besseberg som president dermed var i en konstant tilstand av inhabilitet, og at det gjaldt både overfor det russiske forbundet og Infront.

Hun påpekte at man da er midt i kjerneområdet for det som korrupsjonsbestemmelsen skal ramme, risikoen for, og muligheten for, utenforliggende påvirkning og uriktig myndighetsutøvelse.