Svensk skiprofil forundret av Besseberg-dommen: – Positivt overrasket

TILTALEPUNKT 1

En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty-Mansijsk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000,-

I dommen: «Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff forfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med omstendighetene i strekpunkt 1». - DØMT

Blant annet pekes det på at en person som satt i samme styret som Besseberg ga gaven, at den hadde høy verdi og at andre i styret ikke visste om dette. Det ble også pekt på at dette har påvirkningsmulighet i retning russisk skiskyting.

TILTALEPUNKT 2

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.

I dommen: «Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med omstendighetene i strekpunkt to». - DØMT

Bessebergs endring av innrømmelser i det første avhøret ble avvist av retten. De mener det ble bevist utover en enhver rimelig tvil at han benytte seg av seksuelle tjenester som han var klar over var sendt fra russisk arrangør eller russisk skiskyttertopp. Det ble også pekt på påvirkningsmulighet gjennom å ha noe på tiltalte fra russisk side.

TILTALEPUNKT 3:

En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-

I dommen: «Alt i alt finner retten at en ikke kan konstatere en utilbørlig gave i anledning stilling, og tiltalte blir å frifinne på det punktet». - FRIFINNES

Det pekes blant annet på at retten ikke har momenter som gir indikasjon for å si noe om påvirkningsmulighet utover det mer generelle og at det her mangler ytterligere bevis.

TILTALEPUNKT 4

I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

Fra dommen: «Tiltalte dømmes i samsvar med strekpunktet, da både objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt». DØMT

Det ble blant annet påpekt det ikke var åpenhet om turen og verdien. At dettte var utilbørlig og ble mottatt i anledning stilling. Og at det ikke var noe som tilsa at han ville mottatt dette som privatperson. Retten peker også på en påvirkningsmulighet fra russisk side.

TILTALEPUNKT 5

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-

Fra dommen: «Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylt». - DØMT

Tiltalte hadde ifølge retten ikke noen forklaring på hvorfor han ikke ga klokken tilbake til Tikhonov. Og retten mente at tiltaltes forklaring nærmest innebærer en erkjennelse og at tiltalte ikke viste tegn til å levere klokken tilbake. Den ble senere funnet under politiets razzia hos Besseberg i 2018.

TILTALEPUNKT 6:

I oktober 2015 ble han av en myndigehtsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

Fra dommen: «Tiltalte dømmes i samsvar med strekpunktet, da både objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt». - DØMT

Retten påpekte at Besseberg blant annet selv har uttrykt i retten at han bare måtte beklage om han hadde gjort noe galt. Men retten påpekte at det blant annet var manglende åpenhet og transparens rundt selve turen og at det var påvirkningsmuligheter gjennom turen.

TILTALEPUNKT 7:

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

Fra dommen: «Retten finner alt i alt at både objektiv og subjektiv vilkårsstraff er oppfylt». DØMT

Han ble dømt for samværet med en russisk kvinne i 2016 og 2018. Det ble igjen pekt på at på at tiltalte er klar over omstendighetene som gjør det utilbørlig. Det vil si at det var en prostituert og at det ikke var forenlig med retningslinjene.. Det pekes igjen på påvrkningsmulighet ved å ha noe på tiltalte.

Derimot mente retten at det ikke var bevist utover en rimelig tvil at han aksepterte tilbud om prostituerte fra den russiske skiskytterlederen Jevgenij Redkin. Dette er andre hendelser fra tidsperioden som er behandlet i retten.

TILTALEPUNKT 8:

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jaktresort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

Fra dommen: «Tiltalte dømmes i samsvar med strekpunktet da både objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. Det vises for øvrig til at det inngår i et sammenhengende straffbart forhold». - DØMT

Viser til manglende åpenhet og at påvirkningsmuligheten i retning av russiske interesser fremstår tydelig. Det ble også sett på som utilbørlig fordel.

TILTALEPUNKT 9:

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter "APF"), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter "Infront") og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I dommen: «Alt i alt er både objektive og subjektive vilkår for straff oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med strekpunkt 9, men legger til grunn tidsrammen 09 -18 som opprinnelig tiltalen». - DØMT

Retten pekte blant annet på rolleblanding og påpekte også at mailer strider mot Bessebergs fremstilling av hvorfor disse turene ble gjennomført. Disse er blitt opplest og behandlet i retten. Retten mente flere ting indikerer et forretningsmessig forhold til Volker Schmid, som var den personen han hadde en stående avtale om disse jaktturerene med.

Det ble igjen påpekt manglende åpenhet rundt turene. Og det ble påpekt at selskapet Infront hadde en tydelig interesse med jaktturene med Besseberg og at flere i selskapet var involvert.

-Retten kan derfor helt utelukke en ren vennskaps- og jaktrelasjon, leste dommerne fra dommen om forholdet mellom Schmid og Besseberg.

TILTALEPUNKT 10:

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000.

Fra dommen: (den første bilavtalen) «Både objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med strekkpunktet.» -DØMT

Det pekes på manglende åpenhet rundt bilordning. Og at det ikke var tvil om at tiltalte var kjent med at ordningen ikke var tillatt. Det pekes også på verdien av avtalen

Han dømmes også for den andre bilavtalen.