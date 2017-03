FIS anker Therese Johaug-dommen

Saken oppdateres

– Fra et norsk ståsted er det selvfølgelig tragisk at dette skal forstyrre Therese inn mot OL, sier idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner til NRK.

Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at de skulle offentliggjøre sin beslutning tirsdag 7. mars.

Da avgjørelsen ble offentliggjort tirsdag viste det seg at FIS har valgt å ta saken videre. Det betyr at Det internasjonale skiforbundet ikke er tilfredse med den 13 måneder lange utestengelsen.

– Kan være politiske føringer

FIS skriver i en pressemelding at de mener Johaugs straff er i det lavere sjiktet av hva

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

som er rimelig og at den ikke reflekterer det faktum at Johaug «mislyktes i å lese dopingadvarselen som var skrevet i rødt på pakken til tross for at medikamentet var ukjent for henne og var kjøpt i utlandet».

– Det kan være politiske føringer som ligger her, og det er selvfølgelig kjedelig, sier Kjenner.

– Det som slår meg er at antidopingreglene er helt urimelige. Det er helt urimelig etter rmin oppfatning at en utøver skal utestenges i 13 måneder for å behandle et munnsår med en relevant salve, sier han.

For Johaug betyr dette en ny runde med usikkerhet.

Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komite (IOC) ønsket ikke å anke dommen etter at den nylig ble klar.

WADA kan også anke

Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen fortsatt skulle bli stående. Hun har i så fall god tid på seg før OL i Pyeongchang i 2018.

Med ytterligere behandlingstid kan Johaug i ytterste konsekvens gå glipp av OL sesongen etter at VM i Lahti røk.

I tillegg kan også Verdens antidopingbyrå (WADA) anke dommen.

WADA har til gode å si noe om når beslutningen deres rundt en mulig anke i Therese Johaug-saken skal foreligge.