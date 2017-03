Mener Johaug er offer for politisk spill: – Dette er en «takk for sist» fra FIS

– Du skal ikke ser bort ifra at dette er en liten «takk for sist» fra FIS, sier idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner.

Advokaten reagerer på at det internasjonale skiforbundet (FIS) anker Therese Johaugs 13 måneder lange dopingdom. Kjenner tror avgjørelsen er politisk motivert fra FIS.

– Det kan være politiske føringer som ligger her, og det er selvfølgelig kjedelig, sier Kjenner til NRK.

– Norge har jo gått relativt høyt ut i antidopingarbeidet og har nok fått en del opposisjon ute i verden som gjerne ser at Norge ikke cruiser seg billig gjennom denne saken, sier han.

Svensk journalist: – Går over alle grenser

Den svenske langrennsjournalisten Torbjörn Nordvall går enda lenger i sin vurdering av FIS' motivasjon.

KRITISK TIL FIS: Den svenske langrennsjournalisten Torbjörn Nordvall tror FIS vil straffe Norge med Therese Johaug-saken. Foto: Privat

Nordvall – som tidligere har jobbet som pressesjef for det svenske skilandslaget og er nåværende rådgiver for Charlotte Kalla – sier til Expressen at Johaug er utsatt for «et justismord».

– Jeg synes ikke straffen som Johaug har fått står i forhold til det man har kunne bevise. Saken dreier seg om at hun ikke fikk med seg varseltrekanten på pakken. Det har hun skyld i. Men at straffen skal være 13 måneder, eller kanskje til med og lenger, går over alle grenser, sier han til NRK.

– Da Jari Isometsä ble tatt for dopingbruk, så fikk han to år. Men da var det snakk om systematisk doping. Det har ikke Johaug gjort. Derfor anser jeg dette som et justismord, sier Nordvall.

Han er også enig med Kjenners teori som politisk motivasjon fra FIS' side.

– Her må Johaug lide for fremgangen til Norge. De vil statuere et veldig tydelig eksempel, sier Nordvall.

Seeberg: – Kan være godt for Norge

Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, avviser overfor VG at det ligger politiske motivasjon bak anken.

– Nå skal en internasjonal domstol vurdere saken til Therese Johaug. Det kan være godt for både langrennssporten internasjonalt og i Norge. Da kan ingen si at nordmenn blir behandlet mildere enn russere, sier Seeberg til avisen.

AVVISER POLITISK MOTIVASJON: Visepresident i FIS Sverre Seeberg tror anken mot Therese Johaug er positiv for Norge. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Skipresident Erik Røste vil på sin side ikke svare på om han tror FIS vil «ta» Norge.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor FIS anker. Vi må forholde oss til det, sier Røste til NRK.

Heller ikke Hjort vil si så mye om FIS' motivasjon.

– Det er lov å stille det spørsmålet, men jeg skal ikke spekulere i det, sier Johaugs advokat til NRK.

– Stiller du deg det spørsmålet selv?

– Jeg gjør det. For ut ifra en ren rettslig vurdering kan jeg ikke se at det er grunnlag for denne anken, sier Hjort.