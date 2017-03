Dekningssjef i Telia, Tommy Johansen, sier nordmenn er blant dem som bruker mest mobildata i verden målt i antall innbyggere. Foto: Telia

Informasjonssjef i Telenor, Tommy Sandstø, tror en kombinasjon av vinteridrett, spennende øvelse og tidspunkt på dagen gjorde at mobiltrafikken sprengte alle rekorder fredag. Foto: Telenor

– Det har vært heftig bruk av mobildata under VM, ser vi. Under herrestafetten fredag gikk det enormt mye mobildata gjennom Telia sitt nett, sier dekningssjef Tommy Johansen i Telia.

Selv om én av fire seere har slutta å følge med på ski-VM på tradisjonell TV, så er det ikke så sikkert at nordmenns interesse for vinteridrett er dalende.

For de to største aktørene på mobildata, Telenor og Telia, opplevde nemlig at svært mange fulgte øvelsene fra mobilen eller nettbrettet.

– Vi så topper under alle øvelsene, men under stafetten til herrene på fredag nådde vi den absolutt høyeste toppen. Da var trafikken på mobildatanettet vårt 180 prosent mer enn på en vanlig dag. Det er ny rekord for oss, sier informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor.

Også Telia kan fortelle at de aldri før har strømmet så mye data via mobilnettet som de gjorde mellom klokka 13 og 14, altså under herrestafetten. Bare den timen gikk det nesten 22 terabyte med data gjennom deres nett. Det er en økning på 74 prosent mot en vanlig fredag.

Her vises datatrafikken hos Telenor under stafettene torsdag og fredag. Siden selskapene er forsiktig med å oppgi nøyaktig hvor mye data som strømmes, viser Y-aksen 100 da den nådde toppen mot slutten av herrestafetten. Resten av grafen viser datatrafikken sett ut fra den.

292 000 brukere

NRK har i løpet av de siste åra sett at seerne sakte, men sikkert, har flytta seg fra tradisjonell tv og over på strømming. Serier som Skam har blant annet gitt gode strømmetall for kanalen.

Men det er vinteridrett som drar flest brukere til nett-tv.

– Under herrestafetten hadde vi 292 000 brukere på nettet. Det er ny rekord får vår del, sier Andreas Munkelien, som har ansvar for distribusjon av NRKs internettbaserte tjenester.

Forrige rekord for kringkasteren ble satt under herrestafetten under VM i Falun. Da var 185 000 innom nettsidene. Veksten i løpet av to år har vært på om lag 62 prosent.

– En liten pause

Under herrestafetten i Oslo i 2011 var det så mange som så på tv at kjøpesentre og aktører som politiet merka at samfunnet ble roligere.

Det spørs om også en del arbeidsgivere vil merka at også fredag var en litt mindre produktiv dag i det norske samfunnet.

– Våre tall tyder på at det var en liten pause da gitt, sier Munkelien.

Også Telenor tror Norge lot arbeid være arbeid og stafett være stafett fredag.

– Trøsten for arbeidsgivernere får være at toppen var en kort periode helt mot slutten av stafetten. Så det er korte intervaller det stopper opp. Men det er klart at når det nærma seg målgang, så var det nok mange som så ned i mobilskjermen sin, sier Sandstø.