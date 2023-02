En skandale – uansett utfall

Så er vi her igjen.

Mandag sa Premier League at Manchester City sto bak mer enn 100 brudd på ligaens økonomiske regler fra 2009 til 2018. De hevder også at City ikke har samarbeidet med deres etterforskere siden den begynte i 2019.

Dette er skyts som aldri før har blitt rettet mot en av divisjonenes klubber. Om City finnes skyldige, kan de fratas poeng eller titler, bli bøtelagt eller kastet ut av ligaen.

City har opplevd noe lignende før. I 2020 sa Det europeiske fotballforbundet (UEFA) at de hadde brutt deres økonomiske regler fra 2012 til 2016, og stengte dem ute fra Mesterligaen i to år. City anket dommen i Idrettens voldgiftsrett (CAS) – og vant.

Da følte flere rivaler at fotballklubber som eies av stater – som City – kan bruke så mye penger de ønsker uten å bli straffet.

Men nå setter Premier League foten ned. Denne gangen er reglene annerledes.

Og det er en grunn til at dette skjer akkurat nå.

Mareritt

Den sentrale delen av saken er reglene som sier hvor mye penger en fotballklubb kan bruke på spillere.

Disse ble innført av UEFA i 2011, fordi så mange rike eiere kjøpte opp klubber. Reglene begrenset hvor stort underskudd klubber kunne gå med på spillerkjøp og lønninger. Slik kunne ikke eiere bruke sine private formuer på å hente stjerner.

Senere innførte Premier League sin egen versjon av UEFAs regler.

Dette var et mareritt for City, som ble kjøpt av kongefamilien av Abu Dhabi i 2008. De ville bruke sin rikdom til å kjøpe suksess, fort, men ble nå hindret. Faktisk kunne City bruke mindre enn de største rivalene, som tjente mer via «lovlige» inntekter som billetter, sponsorer og draktsalg.

Men City har brukt mye penger likevel. De har vunnet seks ligatitler siden 2008.

De har også blitt beskyldt for å «lure» regelverket.

EIER: Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, her fra en Premier League-kamp i 2010. Han er fra Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. Foto: ANDREW YATES / Afp

Verdiløse regler

For siden penger fra sponsorer kan brukes til spillerkjøp, har City inngått avtaler med flere partnere som er direkte eller indirekte knyttet opp mot Emiratene.

Den sentrale personen bak disse avtalene er Khaldoon Al-Mubarak. Han er både styreleder i City og daglig leder for Mubadala, selskapet som forvalter ressursene til Emiratene. Citys hovedsponsor er for eksempel Etihad Airways, et av to statlige flyselskap i Emiratene.

Dette er ikke ulovlig i seg selv, så lenge verdiene på avtalene ikke er unaturlig høye. Men i 2018 publiserte den tyske avisen Der Spiegel dokumenter som anklaget City for å bryte reglene, blant annet ved å oppgi feil inntekter til UEFA.

City benektet all skyld. De vant i CAS fordi anklagene enten ikke var etablerte nok, eller fordi de var foreldet.

Med det smadret de UEFAs kontroll på sin egen turnering. Hva var poenget med disse reglene, om brudd ikke ble straffet?

SUKSESS: Khaldoon Al-Mubarak (t.v) og Pep Guardiola feirer en av de mange serietitlene de har vunnet i England. Foto: OLI SCARFF / AFP

Tjener mest i verden

Siden det har City fortsatt med sponsorer som har tilknytning til Emiratene. De siste to årene har City toppet listen over klubbene som tjener mest i verden, foran Real Madrid, Barcelona og Manchester United.

Samtid har de to andre klubbene som eies av stater, fortsatt å investere: Paris Saint-Germain (Qatar) og Newcastle (Saudi-Arabia). Sistnevnte har klatret fra bunnstriden til toppsjiktet i Premier League.

– De kan gjøre som de vil, sa Jürgen Klopp om de tre lagene i oktober.

Flere har vært enige med Klopp. Men underveis har Premier Leagues egen etterforskning av City boblet i bakgrunnen. Den startet i mars 2019.

Mandag kom det frem hvor mange anklager Premier League har lagt frem. Det handler om juks fra 2009 til 2018, altså nesten hele perioden som Al-Mubarak har vært styreleder. I Premier League kan ikke City anke til CAS. Det er heller ingen regler om at hendelser kan foreldes.

FORTVILER: Erling Braut Haaland var veldig fortvila under taper mot Tottenham i går. På drakta pryder hovedsponsor Etihad Airways. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Liga under press

Timingen er neppe tilfeldig. Dette skjer i en periode hvor den britiske regjeringen snart skal legge frem planer for et uavhengig panel som skal bidra til å styre Premier League.

Bare de siste to årene har Premier League godkjent salget av Newcastle til Saudi-Arabias oljefond, til tross for store protester rundt landets grove brudd på menneskerettigheter. De seks største klubbene prøvde å stifte en superliga i 2021, uten hell.

Det meste av tillit til de økonomiske reglene har gått i vasken. Ifølge The Athletic er dette en av grunnene til at Liverpools eiere vil selge klubben.

Faktisk var regjeringen ment å legge frem forslag om et panel svært snart. Så slo Premier League i bordet med anklagene mot City, og regjeringens planer er nå utsatt til senere denne måneden.

Anklagene skal nå vurderes av en uavhengig komité. City hevder sin uskyld. Det kan ta lang tid før en avgjørelse nås.

Nye skurker

Men dette blir en skandale uansett utfall.

Om City blir funnet uskyldige, vil fotballens mest ressurssterke klubb ha blitt beskyldt for juks av ledelsen bak de to største turneringene de deltar i – Premier League og Mesterligaen – og likevel ha sluppet unna.

Et slikt utfall vil anses som bevis på at Premier League har mistet kontrollen, at regjeringen må gripe inn, og at de «statlige» klubbene kan gjøre som de vil.

Om City blir funnet skyldige, vil det skrive om en stor del av ligaens historie. Titler kan bytte eiere, gamle tabeller kan justeres, historier kan skrives om med nye helter og skurker. Rivalene vil føle seg snytt. Manchester United og Liverpool har tatt to andreplasser hver bak City, og Arsenal har mistet en rekke stjerner til de lyseblå.

Allerede i 2005 pratet Arsène Wenger om «økonomisk doping» i Premier League. Det er dette City nå anklages for.

Skulle de være skyldige, vil det kaste en stor skygge over fotballens mest populære liga.