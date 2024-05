På forhånd ble United med ten Hag spådd nord og ned. Slik skulle det ikke ende i historiens 143. FA-cupfinale.

For Manchester Uniteds to tenåringer, Alejandro Garnacho (19) og Kobbie Mainoo (19), sørget for at Erling Braut Haaland og City gikk på sitt første tap på 35 kamper.

Seieren kommer etter et turbulent døgn. Fredag meldte den engelske avisen The Guardian at ten Hag var ferdig som manager i United. Lørdag tok han kanskje sitt viktigste trofé så langt i karrieren.

Etter kampen dreide mye seg om managerens fremtid i klubben.

– Da jeg tok over var det bare rot i United, sier ten Hag på en pressekonferanse etter kampen.

– Hvis de ikke vil ha meg mer, kan jeg gå til andre klubber og vinne trofeer, fortsetter ten Hag.

HENRYKT: Erik ten Hag hadde kanskje det største gliset på Wembley lørdag, her mens han løfter det synlige beviset på at United er FA-cupvinnerne. Foto: AFP

United endte på en åttendeplass på tabellen i Premier League. Dette er klubbens dårligste plassering i Premier Leagues historie.

– Dette var utrolig viktig for alle. Vi vet at manageren er under så mye press. Han fortjener dette, sammen med alle i støtteapparatet og spillere. Vi fortjener dette alle sammen, sier United-kaptein Bruno Fernandes.

KUNNE JUBLE: Bruno Fernandes noterte seg med én målgivende i lørdagens finale. Foto: AP

Løftet «sparket» ten Hag til værs

Det utspant seg noen elleville jubelscener for United på gressmatten da seieren var sikret på Wembley.

Lisandro Martínez sprang rett bort til Erik ten Hag og løftet han opp i været – nesten en Løvenes Konge-film verdig.

– Utrolig. Ingen trodde på oss. Men vi er et lag, alle sammen, sier Garnacho til BBC kort tid etter seieren.

LØFTET TIL VÆRS: Lisandro Martínez tok et godt tak rundt United-manager Erik ten Hag etter kampen. Foto: Reuters

– Vi er henrykt på vegne av manageren, sier Scott McTominay til BBC da troféet var sikret.

Denne seieren står igjen som det største lyspunktet til United denne karrieren. For ten Hag ledet United til en åttendeplass i Premier League denne sesongen. Det er klubbens svakeste tabellplassering i klubbens Premier League-historie.

De ti siste vinnerne av FA-cupen Ekspander/minimer faktaboks 2024: Manchester United (2-1 over Manchester City)

2023: Manchester City (2-1 over Manchester United)

2022: Liverpool (0-0 og 6–5 på straffer over Chelsea)

2021: Leicester (1-0 over Chelsea)

2020: Arsenal (2-1 over Chelsea)

2019: Manchester City (6-0 over Watford)

2018: Chelsea (1-0 over Manchester United)

2017: Arsenal (2-1 over Chelsea)

2016: Manchester United (2-1 over Crystal Palace)

2015: Arsenal (4-0 over Aston Villa)

Haaland måtte dras bort fra dommeren

Etter kampen var det en skuffet Haaland som sprang rett bort til dommeren og gestikulerte.

Han fikk ikke gjøre det lenge før City-manager Pep Guardiola måtte rive han bort fra situasjonen.

I intervjusonen møtte en skuffet City-kaptein opp. Han lover å rette opp feilskjæret i finalen.

– Først må jeg si gratulerer til United, men nå må vi tilbake til tegnebrettet. Vi har skuffet oss selv i dag, sier Kyle Walker til Viaplay etter kampen.

SKRIK: Erling Braut Haaland var lettere sjokkert etter United-seieren. Da var det kort vei å gjøre en sammenligning av Edvard Munchs maleri Skrik. Foto: AP

United-seieren sørget for spill i Europaligaen neste sesong etter å ha havnet på en åttendeplass på tabellen.

– Milevis unna

Garnacho er den første tenåringen som har scoret i FA-cupfinalen siden 2004. Da gjorde Cristiano Ronaldo det for samme klubb.

Som om det ikke var nok, så gjorde tenåringene det foran selveste Prins William som var til stede på tribunen sammen med klubbens nye eier Sir Jim Ratcliffe.

– Manchester City har etter deres standarder vært milevis unna.

Slik oppsummerte den tidligere fotballspilleren Chris Sutton kampen etter første omgang.

Da det gjensto fem minutter av kampen hadde Erling Braut Haaland kun hatt 19 touch på ballen – kun tre av de var innenfor motstanderens sekstenmeter.

USYNLIG: Erling Braut Haaland noterte seg med kun én stor sjanse i FA-cupfinalen. Til gjengjeld var sjansen i tverrliggeren. Foto: AFP

Enveiskjøring

Det var en halvtam første omgang, helt til kvarteret gjensto. Da klønet Pep Guardiolas mannskap det til.

Citys keeper, Stefan Ortega, var på vei ut for å fange ballen, mens Josko Gvardiol headet ballen hjemover. Ballen gikk i en perfekt kurve over sisteskansen og rett i beina på Garnacho som pirket ballen i mål og jublet allerede før ballen var over streken.

– Det er helt håpløst. Kommunikasjonen mellom Gvardiol og Ortega er en gavepakke til Garnacho og United, kommenterte Viaplays Tor Ole Skullerud.

I HARNISK: Manchester Citys manager, Pep Guardiola, er kjent for sine fakter på sidelinjen. Lørdagens kamp var intet unntak. Foto: Reuters

Vondt skulle bli til verre. Først lå ballen i nettmaskene for United nok en gang, men en VAR-sjekk viste at Garnacho var i offside.

– Bare å nyte

Kun minuttet etter VAR-avblåsningen var ballen nok en gang i nettmaskene for rødtrøyene. Da disket Bruno Fernandes opp med en «no look»-pasning til Mainoo som fikk avslutte upresset fra ti meter.

– Det er en drømmescoring! ropte Kasper Wikestad.

– Det er bare å nyte. Det er et helt fantastisk angrep. Hva skjer på Wembley?! Det er et United-lag som er tippet nord og ned, supplerte Skullerud.

I andre omgang fortsatte det høye United-presset. City hadde tre store sjanser på ti minutter, blant annet ved et tverrliggerskudd fra Haaland, uten at det hjalp.

City øynet et håp da de scoret tre minutter før fulltid med Doku, men United-spillerne holdt hodet kaldt i de nervepirrende sluttminuttene og kan med det løfte sesongens første og siste trofé.