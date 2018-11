Denne helgen kjører årets alpinsesong i gang i Lake Louise i Canada. I det som vil bli Aksel Lund Svindals 16. sesong på toppnivå, kjører 35-åringen nok en gang for å vinne.

Det var imidlertid ikke langt unna at forrige sesong kunne blitt den siste.

– Det var perioder i vår og i sommer hvor jeg var skeptisk til om det kom til å gå. Skulle jeg tatt en avgjørelse på det tidspunktet, så ville jeg nok ikke sittet her nå, forteller en ærlig Svindal.

Det er en optimistisk OL-mester som møter NRK i Lake Copper i delstaten Colorado i USA. Sammen med Kjetil Jansrud og resten av alpinlandslaget forbereder de seg til sesongåpningen i Canada lørdag.

Sjelsransaking

Alpinstjernen forteller om en splittet høst hvor han har drevet med mye sjelransakning. Etter en skuffende samling i Italia i august, innrømmer Svindal å ha fått en knekk.

Smilet ligger lett på lur hos 35-åringen, og det er tydelig at han er glad for å være på samling. Selv om han har bestemt seg for å ta en ny sesong i alpinbakken, vil han ikke gi noen garantier for suksess.

– Jeg har følt meg veldig splittet. På den ene siden har jeg kjørt på som om ingenting har skjedd, mens jeg samtidig har søkt etter signaler. Det kjennes ut som om jeg har hatt to personligheter i forsøket på å finne ut hva som er en god avgjørelse, forteller Svindal.

Aksel Lund Svindal er klar for sin 16. sesong på toppnivå. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Var i sterk tvil

Det har nemlig ikke vært like lett for alpinstjernen i oppkjøringen til årets sesong. Til NRK innrømmer han at samlingen i Italia i august ikke gikk så bra som den burde, og i september dro han tidlig hjem fra samlingen i Chile.

– Jeg satt med en følelse av at Chile kanskje kunne komme til å være den siste samlingen, sier han.

Den gangen fortalte han at kneet fortsatt var ubehagelig og karakteriserte de to oppholdene som definerende for hvorvidt han skulle fortsette.

Gjennom sommeren har det hersket stor tvil rundt Svindals deltakelse i årets sesong. I juni sådde han tvil om kneet ville tillate enda et år i bakken, og etter samlingen i Italia i august innrømmer han at han fikk en knekk.

Aksel Lund Svindal har vunnet det meste som kan vinnes i alpinsporten. Med to OL-gull og fem verdensmesterskapstitler er Skedsmo-gutten Norges ubestridte alpinkonge. Da han sikret førsteplassen i utforrennet under OL i Pyeongchang i vinter, ble han tidenes eldste mester i utfor noensinne.

Likevel var det langt fra sikkert at han skulle starte årets sesong i Lake Louise. Helt siden det stygge fallet i Kitzbühel i 2016 har alpinkongen vært gjennom to omfattende operasjoner og slitt med store smerter i kneet.

Et av Svindals store høydepunkter i karrieren, OL-gullet i utfor. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Hadde aldri sett så stort kne

Den gangen røk både korsbånd og menisk. I tillegg fikk han bruskskader.

Det var noe av det verste fysioterapeut Peder Sahlin noen gang hadde sett.

– Da trodde jeg ikke på at han skulle komme tilbake. Han hadde et kne som var større enn noe jeg hadde sett tidligere, sier fysioterapeut Peder Sahlin.

Derfor var Sahlin mer nervøs enn noensinne tidligere da Svindal startet i sitt comeback i Val Gardena i fjor.

– Det var en vond følelse. Jeg tror han også følte at det var helt på grensa. I år er han ikke villig til å ta den samme risikoen. Men i dag er det et helt annet kne, med mye bedre bevegelighet og mindre smerte.

– Du er ikke bekymret?

– Overhodet ikke.

Det tar Svindal i dag som et godt tegn.

– Vanligvis er det Peder og de andre i støtteapparatet som er skeptiske, mens jeg er optimist. Når også de ser lyst på det, er det bra, smiler Aksel Lund Svindal.

– Det er hevelser i kneet som har vært det største problemet, og det har jeg klart å unngå i større grad enn i fjor, legger han til.

Tung sommer

En åpen Svindal innrømmer likevel at han ikke har vært like skråsikker gjennom oppkjøringen til denne sesongen. I april ble han inkludert i alpinlandslagets tropp for inneværende sesong, men etter samlingen i Italia måtte verdensmesteren ta en ny runde. Selv kalte han det en «reality check».

– Det var øyeblikk i sommer hvor jeg var skeptisk til om det kom til å gå. Sånn sett var det bedre å ikke tenke så mye på det da. Samlingen i Italia gikk mye dårligere enn det det burde gått, og hvis jeg hadde tatt en avgjørelse da ville jeg nok ikke vært her nå.

I forkant av samlingen i Chile i september karakteriserte Svindal oppholdet som «definerende for sesongen». Han presiserte også at november måtte bli bra, hvis ikke så var han ferdig.

– Jeg hadde en rar følelse da jeg satte meg på flyet til Chile. Det å skulle tenke at denne samlingen kanskje kunne komme til å være den siste, er ikke en situasjon jeg har vært i før.

Avgjørelsen om å fortsette satt langt inne, innrømmer Svindal. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Litt rusten

Selv om Svindal nå har bestemt seg for å kjøre enda en sesong, vil han ikke garantere at det blir en suksess.

– Jeg kommer til å være ustabil. Det er et scenario jeg må være forberedt på. For tre år siden ville det aldri vært sånn at jeg kjørte drittdårlig på trening uten å vite hva jeg måtte gjøre for å rette det opp igjen, sier han og legger til:

– Jeg føler meg litt rusten. Jeg kjenner litt på det at det har blitt litt færre treningstimer enn jeg kunne håpe. Men det nærmer seg hvert fall en form som det går an å stille til start i verdenscupen med, forteller han.

– Han tar vurderingen selv

Claus Ryste, sportssjef for alpint, er overlykkelig over at Svindal har bestemt seg for å ta nok en sesong.

– Han er en av de største profilene i alpinsirkuset og en gjennomprofesjonell utøver. Han er en stor del av et norsk lag som er med på å sette standarder. Det er fantastisk at han kan ta et år til og at skadene ikke hindrer ham fra å starte, sier Ryste.

Ryste understreker overfor NRK at det er Svindal selv som har tatt avgjørelsen om å stille til start i Lake Louise. Han mener at Svindal ikke ville stilt dersom han ikke følte seg klar for det selv.

– Jeg vet at hvis Aksel stiller til start fordi han er forberedt og klar til å konkurrere i toppen. Beslutningen om å fortsette er det ene og alene Aksel som har tatt, og vi har gjort vårt beste for å tilrettelegge for han og laget, sier Ryste.

Om oppkjøringen sier alpinsjefen at han liker det han har sett av Svindal.

– Hvor god kan han bli i det som sannsynligvis blir hans siste sesong?

– Han er rå på gjennomføring og han har vist at han har egenskaper til å være best når det gjelder. Jeg tror han fortsatt han har gode muligheter til å vise nettopp det. Men konkurransen internasjonalt er hard, understreker alpinsjefen.