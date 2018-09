Skjebneuke for Svindal: – Tenker på om det er verdt det

Aksel Lund Svindal sitter i sola ved foten av Andesfjellene. Han har vært på den årlige treningssamlingen i Chile noen få dager. Han er tankefull, langt mer enn han vanligvis er på denne tiden av året.

Det er nå han skal avgjøre om han fortsetter alpinkarrieren – eller legger opp etter 15 år på topp.

TENKER: Avgjørelsen fortjener å være 100 prosent, mener Svindal. Foto: Thomas Lerdahl / NRK

– Det må fungere bra her, og november er nøkkelen. Hvis det ikke fungerer der så er jeg helt ferdig. Jeg hadde håpet, helt ærlig, at det skulle være bedre, men jeg har gjort dette før, og vet at det stabiliserer seg litt både fysisk og mentalt etter noen dager, forklarer han.

Ikke klok på kneet

35-åringen kaller det en «reality check» å komme tilbake på snø. Kneet er fortsatt «ubehagelig».

– Jeg blir ikke klok på det selv. Det er veldig bra når jeg smart på sommeren, og så er det ikke like bra når man er på snø, forteller han.

Svindal har snakket om fremtiden flere ganger siden sesongslutt. Likevel virker han annerledes nå. Mer fortrolig med at det snart er over – uansett.

– På et tidspunkt begynner man å tenke på om det er verdt det i lengden. Jeg tenker på hvordan jeg vil at de neste 10 årene skal være. Skal du halte hele tiden, eller kan det fungere bra for andre ting?

– Veldig rart

Han smiler. Ordene er som vanlige velvalgte.

– Er det sånn at du egentlig vil legge opp, men ikke klarer?

– Godt spørsmål, men ville jeg helst gitt meg så hadde jeg vel gjort det etter forrige sesong. Men rett etter sesongen er man emosjonell og det er kult å holde på, og skulle jeg tatt et standpunkt på medisinsk grunnlag i april, så burde jeg jo aldri kjørt på ski igjen.

TRENING: Aksel Lund Svindal følger et spesialtilpasset treningsprogram i Chile. Du trenger javascript for å se video. TRENING: Aksel Lund Svindal følger et spesialtilpasset treningsprogram i Chile.

Han er ikke den eneste som er spent på utfallet av treningssamlingen.

– Ryggraden i laget har vært ekstremt sterk over tid. Å skulle miste det gjør det veldig rart og veldig annerledes, men det kan ikke komme overraskende på noen om det skjer, innrømmer Kjetil Jansrud.

– Han er en enorm ressurs for alle i laget. Og man ser hvor mye dette betyr for ham også, forklarer lagets fysiske trener, Lars Mæland.

Derfor tester og tester Svindal. Skal han fortsette så må han være bedre forberedt enn i fjor – selv om OL-sesongen var en suksess

– I fjor gikk det bra, men jeg vet at det ikke kommer til å gå hvert år. Jeg må kunne trene mer. Det er et stort valg å ta, for jeg har brukt 15 år av livet mitt på det.