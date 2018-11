Bønnfaller Lund Svindal om å fortsette: – Han må konkurrere for alltid

– Skal Aksel slutte? Nei, vær så snill det må han ikke gjøre, sier den tidligere superalpinisten Marc Girardelli til NRK.

Lørdag reiser Lund Svindal sammen med resten av fartslaget på treningsleir til Copper Mountain i USA. I det amerikanske treningsanlegget vil han virkelig få testet det trøblete kneet før sesongåpningen i Lake Louise i Canada i slutten av november.

Nordmannen har sagt at det er her han virkelig skal teste ut om høyrekneet takler påkjenningene som oppstår i krevende og tøffe fartsløyper til vinteren.

Dette kan bli hans aller siste sesong.

– Han er den største idrettsutøveren jeg kjenner, og den største personligheten i verdenscupen. Jeg tror det er viktig for alle om han holder på så lenge som mulig. Men klart kroppen hans ikke er slik den en gang var, sier Girardelli til NRK.

– Har vært en leder for alle

Å få en slik hyllest fra en legende i sporten er ikke alle forunt. Det vet Aksel Lund Svindal.

– Girardelli, det er jo legendenavn så det er kult å få den type kommentarer derifra. Jeg har vært en del av det i mange år og vært med å sette farge på det i mange år. Og da håper man at det er mer positivt enn negativt, forteller han.

NEKTER: Mikaela Shiffrin ber Svindal om å konkurrere for alltid. Foto: Don Emmert / AFP

Både tidligere løpere, og dagens stjerner, mener en viktig personlighet, både i og utenfor løypa, blir sårt savnet den dagen karrieren er over.

Verdens beste kvinnelige alpinist de siste sesongene, Mikaela Shiffrin, reagerer slik når NRK minner henne på ar dette kan bli Lund Svindals siste sesong.

– Nei, han skal ikke slutte, han må stå på ski og konkurrere for alltid, sier Shiffrin.

– Hva står igjen etter ham når det en gang er slutt?

– Han har vært en leder ikke bare for det norske laget, men for alle. Han har alltid vært en respektert idrettsutøver og vært sett opp til som skikjører. Han er rask og har hatt så mange seiere. Men det viktigste for meg er at han er veldig høflig og respektfull, og en som jeg ser opp til og blir inspirert av, sier fjorårets verdenscupvinner.

– En rollemodell

Verdens beste mannlige alpinist de siste sju årene, Marcel Hirscher roser nordmannens menneskelige sider.

– ROLLEMODELL: Det sier Hirscher om Svindal. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

– Aksel for meg personlig er en rollemodell. Jeg ser opp til ham fordi han ser så rolig og ydmyk ut i alle situasjoner. Han er en ekte gentleman i alle situasjoner, sier Hirscher.

Svindal mener han mister vel så mye den dagen han velger å legge opp.

– Det går andre veien også. Du klarer ikke å yte noe uten å gi av deg selv også, så det blir jo andre veien også. Når du er ferdig så er det noe stort som forsvinner for min del også, så jeg tror det er gjensidig, sier Svindal.

Marc Girardelli tror likevel at alpinsporten ikke har sett det siste av Lund Svindal om han velger å legge opp.

– Jeg vil savne at han kjører, men jeg er sikker på at han vil bli værende i alpinsporten på en eller annen måte, sier han til slutt.