Svindal om neste sesong: – Orker jeg det nå?

– Her jeg sitter i sommervarmen, tenker jeg: Orker jeg det nå? Men når du kommer i gang er det for det første gøy og hvis du ser progresjon, kjenner på konkurransen og adrenalinet, er ting noe helt annet med en gang, sier Svindal.

Svindal har slitt med brusk i kneet og har flere kneoperasjoner bak seg. Men alpinstjerna er overbevist om at han kan få bukt med skadeproblemene etter karrieren.

– Brusk i kneet sier man nå at man ikke klarer å fikse, men verden går fremover. På et tidspunkt klarer man å fikse det også, sier 35-åringen, og legger til:

– Jeg er villig til å risikere litt for jeg har troa på at ting ikke er likt i fremtiden som det er nå.

– Handler om å ta ut sitt potensial

Foreløpig har ikke Svindal avklart egen fremtid. En ny sesong kan bety et nytt år med smerter.

– Kneet er veldig mye bedre enn rett etter sesongen. Da var det veldig redusert. Når du roer ned skikjøringen og gjør andre ting som for eksempel sykling, så blir det mye bedre. Men om det er nok til å kjøre på ski uten at det gjør vondt, gjenstår å se, forklarer Svindal.

I NORGE: 35-åringen nyter sommervarmen i Norge. Foto: Tommy Barstein / NRK

Alpinisten mener han må kjenne på om han klarer å ta ut sitt maksnivå for å finne den motivasjonen han trenger for å ny sesong.

– Det er mange konkurranser i år hvor jeg føler jeg har gjort det, men så er det andre hvor jeg føler jeg ikke har fått gjort det. Det kan være mange grunner til, men jeg liker å tro at verden er så rettferdig at den som trener mest og vil det mest, har størst mulighet for å lykkes, sier Svindal.

– Hvis du har det som filosofi og ikke får trent like mye som de andre, er det ikke lov å bli overrasket når man da ikke vinner, utdyper han.

Vil flytte hjem til Norge

Tidligere har Svindal tenkt at han skal bo utenlands i noen år etter at alpinkarrieren tar slutt. Men nå har 35-åringen lagt den tanken fra seg.

– Før eller senere har jeg lyst til å bo i Norge igjen. Så da er det uavhengig om jeg er ferdig på ski eller skal kjøre to år eller to måneder til. Hvis jeg først har bestemt meg for noe så klarer jeg ikke å vente, avslutter 35-åringen.