Svindals matematiske løsning for å takle frykten i Kitzbühel

Til helgen er det klart for verdenscup i Kitzbühel i Østerrike, i utforløypa som regnes som verdens tøffeste. Det er første gang Aksel Lund Svindal er tilbake etter skrekkfallet for to år siden.

Svindal er svært analytisk og matematisk i måten han jobber på. Det skal hjelpe han med å takle frykten i den beryktede utforløypa Die Streif.

– Akkurat det partiet hvor jeg tryna varer i noen hundredelssekunder. Si at vinnertiden er ca. 1.55. Da er det egentlig ikke rasjonelt å være redd. Man kan være redd akkurat når man kommer dit. Og så er om å gjøre å finne bra triks for å skyve det unna, sier 35-åringen.

– Jeg vet hvordan jeg skal takle det

Svindal minnes tilbake til den gangen i Beaver Creek i 2008, hvor han befant seg i nesten nøyaktig samme situasjon som han er i nå. Og da vant han hele rennet.

– Det strekket jeg var redd for var kanskje ti sekunder, mindre enn ti prosent. Derfor var det lite rasjonelt å være redd for alt, når du bare er redd for ti prosent. Det matematiske tror jeg på hundre prosent. Men jeg er ikke så god på å gjennomføre med "en klapp på skuldra" og "du er god". Det blir mer et kompliment, enn noe jeg kan bruke til å prestere, sier han.

Det er ingen tvil om at 35-åringen nå er forberedt på det som venter han i Kitzbühel.

– Det blir ubehagelig, men jeg har opplevd det så mange ganger at jeg vet hvordan jeg skal takle det. Det blir ingen fest på start, det blir nøye besiktigelse, særlig i det området jeg krasjet forrige gang, sier Svindal.

– OL er stort

Svindal kjempet et hundredelsdrama om å ta verdenscupseieren i utfor lørdag, men måtte nøye seg med andreplass. Pallplassen var Svindals femte strake i utfor denne sesongen.

Han er klokkeklar på hva som er den store drømmen for øyeblikket: OL-gull i utfor. Det som ingen annen nordmann har klart tidligere.

– Det hadde vært fett. OL henger over alt annet vi gjør. Det er unikt på den måten. Man kommer til nye steder, nye nasjoner og alle rammene rundt. Du er en del av noe større enn din egen idrett. OL er stort, konstaterer Svindal.