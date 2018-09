Svindal skulle i utgangspunktet være med resten av fartslaget også den neste uka, men reiste hjem fredag.

– Svindal har avsluttet samlingen i Chile etter å ha gjennomført gode skiøkter der. Nå fortsetter han forberedelsene til sesongstarten i Europa, sier kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, til NRK.

– Må fungere bra

Det er fortsatt ikke avklart om landets ubestridte alpinkonge tar en sesong til på alpinlandslaget.

Svindal har i den forbindelse selv beskrevet Chile-samlingen som en av de aller viktigste før sesongstarten.

– Jeg hadde håpet, helt ærlig, at det skulle være bedre, men jeg har gjort dette før, og vet at det stabiliserer seg litt både fysisk og mentalt etter noen dager, sa Svindal da NRK snakket med ham under samlingen, for drøyt to uker siden.

Ny samling i Colorado

Etter Chile er det samling i Colorado, før fartssesongen er like rundt hjørnet.

Fartskjørerne er på plass i Lake Louise 21. november, da de kjører sin første trening der.

Føler ikke Svindal at formen er på plass under samlingen i Colorado, taler mye for at det ikke blir noen ny sesong for veteranen.

– I de to (samlingene, red.anm.) er vi helt avhengig av å få bra trening. Det er her vi legger inn hovedinnsatsen.

– Det må fungere bra her, og november er nøkkelen. Hvis det ikke fungerer der, så er jeg helt ferdig, uttalte Svindal.

Føles ubehagelig

De siste årene har Svindal hatt knetrøbbel som følge av uhellet i Kitzbühel i 2016. Da røk både korsbåndet og menisken. I tillegg fikk han bruskskader.

Alpin-ikonet har derfor trent mye alternativt gjennom våren og sommeren på grunn av skadene i kneet - et kne som fortsatt føles ubehagelig.

– Jeg blir ikke klok på det selv, fortalte han til NRK.

Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og resten av fartslaget fortsetter samlingen i Chile ut neste uke.

