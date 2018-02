Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Han har nivået som kreves for å holde på i både ett, to, tre og fire år til, sier trener Siegfried Mazet om søndagens bronsevinner i OL.

– Kan han holde på helt til neste OL?

– Han holder i hvert fall nivået hvis han selv ønsker å konkurrere. Han er mesterhjernen i laget. Jeg krysser fingrene for at han fortsetter, sier treneren.

Men slik blir det ikke.

– Ikke avgjort

Den store snakkisen etter Emil Hegle Svendens OL-bronse søndag, hans sjette OL-medalje totalt, var om 32-åringen kommer til å legge opp.

– Det er vel ikke helt avgjort hva det blir til på det området, sa Svendsen selv først før han slo fast at det hvert fall ikke blir flere OL - blant annet i en Instagram-post.

Han har flere ganger hintet til at han snart kommer til å legge opp. Allerede høsten for tre år siden sa Svendsen til NRK at han vurderte å legge opp etter VM i Holmenkollen samme vinter.

– Det var det nok. Det kan jeg si med ganske stor sikkerhet. Derfor er det ekstra deilig å få med seg medalje, på spørsmål om dette var hans siste individuelle OL-renn.

STJERNER: Olympisk mester på fellesstarten, Martin Fourcade (t.v), og bronsevinner Emil Hegle Svendsen har hatt mange harde dueller i løpet av karrieren. Nå spørs det hvor mange flere det blir. Tyske Simon Schempp tok sølvet på fellesstarten. Foto: Franck Fife / AFP

– Kan det også ha vært din siste individuelle mesterskapsmedalje?

– Jeg har ikke tenkt at det er det, egentlig. Det siste året har det vært veldig moro å holde på med skiskyting igjen. Man begynner å lure litt nå som det har gått så «trått», men det er fortsatt moro å være med. Og jeg er bare 32 år. Det er mange som er eldre enn meg som tar medaljer både i langrenn og skiskyting.

– Slengt fra side til side

Men treneren mener altså at han har god grunn til å fortsette.

Svendsen har tatt individuell medalje i hvert OL siden Vancouver for åtte år siden. For nøyaktig fire år siden tok han OL-gull på samme distanse som han spurtet inn til bronse på søndag; fellesstart. Men tiden mellom de to mesterskapene har tidvis vært blytung.

– Når du er motgang og strever tenker du på å gi deg. Da er det vanskelig. Men når det går bra, som i dag blir du en annen person. Da får du tilbake den gode følelsen.

– Du blir liksom slengt fra den ene siden til den andre med tanke på fremtiden. Så det er vanskelig.

TENKER: Emil Hegle Svendsen har ikke bestemt seg for om han fortsetter karrieren etter årets sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

OL-bronsen kan avgjøre karrieren

På den siste og avgjørende runden søndag viste Svendsen gode, gamle takter da han først gikk fra tyske Benedikt Doll og så spurtslo den andre tyskeren han kjempet mot; Erik Lesser.

Medaljen kan vise seg å være forskjellen på om han legger opp eller fortsetter karrieren.

– Det betyr nok ganske mye. Det er stor forskjell på det. Det gir motivasjon å kjempe om medalje for det er det OL handler om. Det er fint å pynte på den statistikken på slutten av karrieren, sier Svendsen.

Så spørs det hvor fort den slutten kommer.