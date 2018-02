Svendsen slo tilbake etter motgangen

– Det har vært mye mørke tanker. Jeg har ikke følt meg veldig bra. At jeg klarte å ta en bronse her er helt utrolig, Emil Hegle Svendsen til NRK etter løpet.

På oppløpet kom Svendsen inn til en spurt om bronsen med tyske Erik Lesser. Der hentet han inspirasjon fra en annen veteran.

– Da jeg fikk muligheten til å være først på oppløpet tenkte jeg bare på Marit Bjørgen i går, og hva hun gjorde på oppløpet mot Stina Nilsson, forteller Svendsen.

Svendsen har hatt en så tøff innledning på OL at han har lurt på hvor formen ble av. Før løpet sa han til NRK at han tvilte på formen.

– Det satt langt inne. Jeg begynte å miste trua etter de tre første løpa. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle klare å ta en bronse, men jeg ga ikke opp og det føles helt sykt bra, sier Svendsen.

Hylles av Fourcade

Med bronsen klarte han å slå tilbake. Det imponerte skiskytternes idrettssjef Per Arne Botnan.

– Han er den som er slitt mest her. Dette løpet var som å se den gamle Emil. Han var rå på slutten, sier idrettssjef Per Arne Botnan.

Også i gullkampen ble det en jevn spurtduell, hvor det måtte målfoto til for å avgjøre. Martin Fourcade og Simon Schempp kom inn på oppløpet sammen, men bildene over målstreken viste at Fourcade var like foran.

JUBEL: Svendsen feirer bronsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter løpet hyllet franskmannen Svendsen.

– Jeg vet at det har vært hardt for han å ikke være i toppen de siste årene. Å se han tilbake på pallen betyr mye for alle som er glad i skiskyting, sier Fourcade.

Han var over seg av begeistring for pallen på fellesstarten, og brukte store ord for å beskrive den.

– Det er fantastisk. Jeg sa til Svendsen etter løpet at dette er den beste pallen jeg kunne stå på i kveld. Halve karrieren min har jeg kjempet mot Svendsen, og den andre halvdelen mot Schempp. Det er de to beste motstanderne jeg har hatt, og jeg har et veldig godt og respektfullt forhold til dem. Det betyr mye for meg.

– Imponerende

På siste runde gikk Svendsen ut til en duell om bronsen med tyskerne Benedikt Doll og Erik Lesser.

I siste bakke kjørte tyskerne hardt i teten, men Svendsen hang lett med.

BOM: Johannes Thingnes Bø fikk en tøff dag, og ble dårligste nordmann. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er Svendsen som ser best ut, sa Stabrun Smith.

Over bakketoppen gikk Svendsen til, og ristet av seg Doll. Dermed var det to mann som skulle kjempe om medaljen.

Svendsen kjørte hardt inn på oppløpet, og kom inn først. I den avgjørende spurten var han rett og slett sterkest.

– Det er et kjempeløp. Det er det beste han har gjort på veldig, veldig lenge, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

–Det var imponerende av Emil. Lesser er kjempegod i en spurt, la NRKs ekspert Ola Lunde til.

Skjøt seg bort

Men det så lenge stygt ut for de norske guttene. Johannes Thingnes Bø fikk hele tre strafferunde på andre skyting, og var helt ute av tetkampen. Til slutt endte han helt på en 16.-plass.

På tredje skyting var både Erlend Bjøntegaard og Tarjei Bø med i kampen om gullet, men begge to måtte se to skudd gå utenfor blinkene. Dermed kunne de også se langt etter en tetkamp.

– Det var en bra gjennomført fellesstart, men med så bra skyteforhold holder det ikke med to bomskudd. Jeg følte meg litt tung, men greide å klatre et par plasseringer på siste runde, sier Bjøntegaard, som til slutt havnet på en syvendeplass.