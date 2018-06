– Ingen kunne ha reddet dette laget

Det er ingen som vet om Lionel Messis jakt på VM-tittelen er over, men sjansene virker små nå. Tenåringen som ble utnevnt som «den nye Maradona», blir 35 i løpet av neste mesterskap.



Han er nok dårligere om fire år. Og det er heller ikke stort med håp for Argentina som lag.



Tapet mot Frankrike (4–3) i åttedelsfinalen sto nemlig i stil med det meste som har skjedd med argentinsk fotball de siste årene. Man kan peke på taktikk, form og laguttak som forklaring på nederlaget – og man kan ha rett.



Men røttene går langt dypere. Argentinas jakt på VM-troféet har vært et sirkus fra ende til annen, fra spillergarderoben til selve forbundet. De fortjente ikke å komme lenger.

Samtidig fortjente Messi så mye mer.

Les også: Et komplisert forhold

Lite hjelp

For like som Messi prøvde å hale laget til seier mot Frankrike, ga han lenge dette prosjektet mer håp enn det fortjente. I kvaliken gjorde han så vidt nok.

Mot Frankrike skapte han to mål – det holdt altså ikke.

Man kan fint hevde at Messi burde spilt bedre i VM. Utenom en god kamp mot Frankrike og det magiske målet mot Nigeria har han ikke vært på sitt aller beste. Han brente straffespark mot Island og forsvant fullstendig mot Kroatia.

Selv om Argentina på mirakuløst vis skulle nådd finalen, hadde dette neppe blitt en turnering hvor Messi hadde levd opp til det Diego Maradona leverte da Argentina tok tittelen i 1986.

Fordelen Maradona hadde var imidlertid at spillerne i 1986 sto bak treneren. At det fantes litt orden i spillergarderoben. At det fantes et brukbart forsvar og samhandling mellom spillerne.

Disse faktorene er ikke en luksus Messi har hatt i løpet av dette mesterskapet.

UTSKJELT: Argentinas trener Jorge Sampaoli. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Argentina er ikke bedre enn dette

Kaoset rundt Argentina går tilbake til kvaliken. Forbundet ansatte tre trenere – Edgardo Bauza, Gerardo Martino og Jorge Sampaoli – hvorav sistnevnte knapt har hatt tid til å organisere laget eller drille inn en skikkelig spillestil.

Om Argentina har slitt i VM, er det fordi de ikke er bedre. De scoret 19 mål på 18 kamper i kvaliken.

Underveis tapte de to finaler i Copa América, det søramerikanske mesterskapet, som ikke akkurat løftet moralen. Selve fotballforbundet ble i 2015 suspendert og overtatt av en FIFA-komité, etter at et presidentvalg hvor det skulle være 75 stemmer endte 38-38. Det har vært finansiell krise og anklager om korrupsjon. Samtidig har Messi blitt kritisert.

Ikke rart Messi ga seg på landslaget i 2016. Da han likevel kom tilbake, må han ha hatt VM-troféet i sikte – og det var hans hattrick i siste kvalik-kamp som slepte Argentina til dette mesterskapet.

Håpet var da at Argentina skulle ta seg sammen når det gjaldt. Det motsatt har skjedd.

Dramatisk manus

For man kunne knapt ha skrevet et mer dramatisk manus. Da Argentina tapte 3–0 mot Kroatia i andre gruppekamp, ble Sampaoli slaktet, mens den argentinske TV-kanalen TyC Sports holdt et minutts stillhet direkte på luften, som om de markerte argentinsk fotballs død.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge The Independent hevdet en argentinsk journalist at kapteinen Javier Mascherano og spissen Cristian Pavón havnet i slåsskamp i etterkant. Stallen holdt et krisemøte. Men verst av alt var ryktene om at spillerne hadde gjort et kupp og tatt kontroll over laget, mens Sampaoli ble værende som en gallionsfigur.

Så kom den utrolige seieren mot Nigeria, hvor stopperen Marcos Rojo på et eller annet vis smalt inn vinnermålet på volley med sin svakeste fot like før slutt. Sampaoli feiret målet alene, vekke fra spillerne.

Senere dukket det opp en video hvor Sampaoli ser ut til å spørre Messi om han skal sette inn Sergio Agüero. Var ryktene virkelig sanne?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tapt gullalder

Samme hva som er sant, var aldri laget til å redde. En tittel virket bortimot umulig. Mot Frankrike var det ingen klar plan og lite kvalitet. Drømmetreffet til Ángel Di María og styringen til Gabriel Mercado holdt liv i drømmen.

Men når Frankrike er sterkere i hver eneste lagdel, blir det tøft å stå imot. Selv med Messi.

Vil han være der i Qatar i 2022? Om han så tar turen i et siste desperat forsøk, ser fremtiden dyster ut. Denne turneringen var sannsynligvis siste forsøk for generasjonen som vant OL i 2008 – en tropp med enorme talenter som Messi, Agüero, Di María og Mascherano. De har spilt sammen lenge nå; stammen som skulle innføre en ny gullalder for Argentina.

Det at Argentina fortsatt står uten et trofé siden 1993, er en enorm skuffelse som må tære hardt på disse navnene – spesielt Messi.

FORTVILT: Skuffede Argentina-supportere må innse at laget er ute av VM. Foto: Luis Acosta / AFP

Siste sjanse?

I ettertid vil denne gjengen anklages mer for tapene i tidligere turneringer enn det i denne. Både i 2007, 2015 og 2016 tapte de finaler i Copa América, de siste to på straffer mot Chile. VM-finalen mot Tyskland i 2014 var en annen gyllen mulighet de sølte bort.

Dette VMet har vært i en annen kategori, fordi laget har vært så svakt. Spillerne fra 2014 har kun blitt fire år eldre, og ingen nye spillere har styrket laget.

I stedet har Argentina brukt navn som Nicolás Tagliafico (Ajax), Franco Armani (River Plate) og Maximiliano Meza (Independiente), spillere som knapt hadde spilt for Argentina før VM. Keeperen som tabbet seg ut mot Kroatia var Willy Caballero, den 36-årige reserven til Chelsea. Erstatteren Franco Armani gjorde sin landslagsdebut mot Nigeria. Det sier litt.

Riktignok kan Argentina se mot unge stjerner som Paulo Dybala og måljegeren Mauro Icardi, som dunket inn 29 ligamål for Inter denne sesongen og likevel ble vraket fra troppen. Men det ser ikke lyst ut, verken for laget eller Messi selv.

Kanskje vet Messi det selv. Etter kampslutt mot Frankrike ble han stående med hoftefeste og så ut i luften. Én etter en kom motspillerne bort til ham, som om de visste hva han tenkte – som om de leste situasjonen som en sannsynlig slutt på Messis jakt på VM.

Det kan godt være de hadde rett. I så fall hadde jakten fortjent en langt bedre slutt enn denne.