En hel fotballverden hyller den franske tenåringen, som ble den første tenåringen til å score to mål i utslagskamp i VM siden Pelè.

– Jeg er veldig glad, og det er flatterende å være den andre tenåringen etter Pelè, men la oss putte ting i kontekst. Pelè er en annen kategori, men det er godt å være blant slike folk, sier Kylian Mbappè etter maktdemonstrasjonen mot Argentina.

– Som jeg alltid har sagt, i et VM har man alle de beste spillerne, så det er god mulighet til å vise hva man kan. Det finnes ikke noe bedre sted enn et VM.

– Dette er en kamp vi kommer til å huske lenge, lenge

– Vi sitter og tror vi skal bli skuffet fordi det er sluttspill, og så får vi dette der. Vi tenkte på 2–2 at dette var en historisk gøyal kamp, sa Aleksander Schau i studio etter kampen mens programleder Andreas Hagen mente det nå var mulig å bruke det forslitte sportsjournalistuttrykket «ellevill».

– Hjertet mitt har ikke godt av dette her! Det er høy puls, sa ekspert Carl-Erik Torp etter Frankrikes 4–3 seier over Argentina.

Første gang i VM-historien en kamp har endt 4–3 etter 90 minutter.

Kommentator Andreas Stabrun Smith sa det slik:

– Dette er en kamp vi kommer til å huske lenge, lenge, lenge.

Se målfesten her:

Sjelden snuoperasjon

«Engelen» og Gabriel sendte Argentina midlertidig til himmels, men to unge gutter på til sammen 41 år fikk dem raskt ned på jorda igjen. For da Argentina, noe heldig, ledet 2–1 tidlig i andre omgang etter scoringer av Angel Di Maria og Gabriel Mercado så det stygt ut for «Les Bleus». Men et drømmetreff fra den unge høyrebacken Benjamin Pavard (22) og show fra Kylian Mbappè (19) sørget for en snuoperasjon av de sjeldne.

Åttedelsfinalen mellom Frankrike og Argentina hadde virkelig alt. Syv scoringer, to av dem kandidater til mesterskapets flotteste mål. To snuoperasjoner, to høyrebacker på scoringslisten, straffespark, kontroversielle dommeravgjørelser.

Og Kylian Mbappè.

– Han avgjør dette nesten alene

Selv i en kamp som vil gå inn i VMs historiebøker som en klassiker stjal 19-åringen showet. Først da han skaffet straffe og tidlig ledelse etter et raid få vil glemme, særlig ikke Argentinas Marcos Rojo. Så da han fullbyrdet Frankrikes comeback med en flott enkeltmannsprestasjon og deretter fullendte en kontring som NRK-studio beskrev som VMs vakreste lagprestasjon.

– Han er så stor. Han er 19 år. Tenk deg det, han er 19 år!, sa Carl-Erik Torp før han la til.

– Det er mulig jeg tar i fordi jeg blir ivrig, men han avgjør dette nesten alene.

Av alt imponerende med den purunge superstjernen er farten det aller mest iøynefallende.

– Det er ikke fotball han driver med der, det er friidrett. Det er Michael Johnson på 200 meter, sa Aleksander Schou.

Og på sosiale medier herjet både billedliggjøringen av farten til Mbappè, og latterliggjøringen Rojos hodeløse takling med Javier Mascherano i sikring og Kylian Mbappè på vei vekk fra mål)

Det hele gjentok seg nesten seks minutter senere da lyntoget Mbappe på ny parkerte Argentinas bakre firer, men denne gang ble situasjonen trukket utenfor. Og frisparket fra Paul Pogba gikk over.

Argentina, uten ren spiss, men med Lionel Messi som falsk nier hadde ballen mest, noe som passet kontringssterke- og villige franskmenn godt.

Drømmetreff

Helt frem til det 41. minutt. Angel Di Maria fikk skyte upresset fra rundt 30 meter. «Så god tid gir du ikke en slik klassespiller», sa Stabrun Smith etter at Di Maria benyttet anledningen til å klinke ballen i det venstre krysset for Hugo Lloris.

Et stjernetreff fra en av Argentinas mest talentfulle, men også kanskje mest utskjelte.

– For en fæl førsteomgang han hadde frem til det, men for et treff, sa Aleksander Schau.

Og for en start det ble på den andre omgangen. Messi tråklet seg innover i sedvanlig stil, og det noe tamme skuddet ble styrt i mål av høyreback Gabriel Mercado.

– Jeg er litt usikker på hvor bevisst det var, undret «Drillo» fra kommentatorboksen.

Usikker var han ikke etter 55 minutter. «Det er straffespark. Punktum.» sa NRK-eksperten om situasjonen der Griezmann helt åpenbart ble holdt i trøya mens han var i ferd med å utnytte en stygg misforståelse mellom Federico Fazio og Franco Armani.

Så tok det fullstendig av. Utligningen kom fra der man minst ventet det, og om mulig var den enda vakrere enn scoringen til Di Maria. Frankrikes unge høyreback Benjamin Pavard kunne ikke funnet en bedre og viktigere måte å score sitt første landslagsmål på.

– Et kunststykke av en scoring, beskrev «Drillo».

– En nytelse å se på

Like flott var ikke Kylian Mbappès ledermål etter 64 minutter, men desto like viktig og nok en gang en strålende prestasjon fra kampens store spiller. 19-åringen fintet seg fri, og sendte franskmennene tilbake i ledelsen igjen.

Kamputviklingen fortsatte i samme heseblesende tempo som Mbappès, og det tok ikke mer enn fire minutter før han igjen var på ferde. En praktfullt kontring fant til slutt veien til PSG-angriperens høyrefot, som var så sikker og nådeløs som det er mulig.

– En nytelse å se på, hyllet «Drillo».

Argentina nektet å gi opp, men kom ikke nærmere enn reduseringen to minutter på overtid. Messis herlige innlegg ble like vakkert headet inn av Sergio Agüero.