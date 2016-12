Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Forrådt av kroppen Da Johnny (38) ble misbrukt av sin egen onkel, fikk han selv ereksjon og orgasme. Dermed vokste skammen.

Da han var en liten gutt reagerte han med redsel. Da han ble eldre reagerte han med å få ereksjon.

Han syntes det var underlig og rart. Det var godt og ekkelt på en gang, samtidig som han følte skam.

Jeg følte meg forrådt av kroppen fordi noe så ekkelt og skamfullt samtidig var godt. Det var utrolig ubehagelig. Johnny Thorsen

Johnny Thorsen Johnny Thorsen som barn. Foto: Privat Ekspandér faktaboks 38 år gammel.

Utsatt for overgrep av en onkel fra tidlig barndom til han var 17 år gammel.

Bruker mye tid i arbeidet med å informere og å forebygge overgrep mot barn i organisasjonen Utsattmann.

Motsetningsforholdet var totalt forvirrende for den lille gutten.

Onkelen forgrep seg på Johnny Thorsen over mange år. Og kroppen hans svarte. Den unge guttekroppen var ikke ferdig utviklet. Men han fikk ereksjon og orgasme uten utløsning. Var han da med på det? Spørsmålet har plaget ham i mange år.

For hodet skrek nærmest nei til ham. Men kroppen sa ja.

– Å få ståpikk under et overgrep, mot min egen vilje, føltes som å bli forrådt av min egen sjel. Det var et totalt svik, sier Johnny.

Han var bare en liten gutt, men husker mye. Det var unaturlig, ekkelt og ubehagelig. Han ble redd og forvirret, og opplevde en ny følelse han ikke kjente fra før.

– Det ble utviklet en kraftig, kraftig skam. Og det å leve med skam er ikke enkelt, sier han.

– Luktene etterpå var de verste

Livet før overgrepene er som et sort hull. Han vet ikke når overgrepene startet, men han vet hvor.

Han husker følelsen av å måtte ta på en erigert penis for første gang. Det var rart og ubehagelig, og det ble bare verre og verre ettersom overgrepene eskalerte.

Han husker smertene, men også redselen for å vise at han hadde det vondt. Han var redd for å lage lyder.

Og han husker den rare følelsen av å se onkelens ansikt under overgrepene. Detaljene forsvinner ikke. Han kan fortsatt se for seg hvordan onkelen brettet sammen et stykke papir etter overgrepet, og tvang ham til å tørke.

Og han glemmer ikke luktene, som alltid var verst etter et overgrep.

– Luktene sitter ekstremt sterkt i den dag i dag, men jeg har lært meg å leve med dem, sier Johnny.

Overgrep mot gutter og menn Ekspandér faktaboks Hver fjerde mann som oppsøkte sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 2015, oppga å ha hatt to eller flere overgripere.

Mens jenter oftest opplever at det første overgrepet skjer før de er 7, er det i alderen 7-15 år de fleste guttene blir utsatt for sitt første overgrep.

Nesten 4 av 10 menn oppga en deres overgriper var en kvinne. Tallet har vært jevnt stigende de siste årene.

De fleste hadde biologisk forelder som overgriper. Deretter er det innen kategorien venn/bekjent og søsken man finner den vanligste relasjonen.

Færre menn enn kvinner anmelder overgrep, og har mindre kontakt med hjelpeapparatet. Kilde: Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2015, Bufetat

Onkelen forgrep seg på ham fra han gikk på barneskolen til han var 17 år gammel. Han var også under den seksuelle lavalder da overgrepene startet.

Det begynte med massasje og beføling med klær på. Men senere ble Johnny tvunget til å gå langt utenfor sine egne grenser. For da kroppen forrådte ham under overgrepene, ble Johnny manipulert til å penetrere onkelen.

– Det er noe jeg aldri glemmer. Jeg kommer aldri til å glemme overgrepene. Den første gangen jeg måtte gjøre dette, var det nedlatende og forferdelig.

Johnny husker onkelen som rolig og snill, aldri slem eller voldelig. Johnny var trygg på ham før overgrepene startet.

Men da de startet kom også truslene om hva som ville skje dersom han fortalte. Onkelen sa han hadde fått i oppgave av læreren å sørge for at Johnny gjorde hjemmelekser. Å ha sex med ham var noen av hjemmeleksene. Senere fikk Johnny belønning i form av bilturer, godteri og brus. Manipuleringen gjorde at Johnny ble underdanig onkelen.

– Jeg følte han eide meg, og det bare eskalerte.

– Kroppen er ingen forræder

Etter hvert begynte Johnny selv å initiere overgrepene han visste ville komme. Det var enklere å få det gjort, og bedre å vite at han fikk fri resten av dagen når overgrepene var ferdige.

Også det forsterket skammen, og skammen gikk over i skyldfølelse etter hvert som han ble voksen.

Opplevelsen av å bli forrådt av kroppen er noe mange overgrepsutsatte gutter opplever, ifølge flere støttesentere. Opplevelsen gjør det vanskelig å be om hjelp.

Marianne Lind er faglig rådgiver ved Støttesenteret mot Incest i Oslo. Hun sier berøring og stimulering ofte fører til en fysisk reaksjon som er naturlig.

– Men der og da fører det til forvirring og skam som selvfølgelig igjen handler om alder og bevissthet. Senere om dårlig selvfølelse, depresjon, lite kontakt med kropp og følelser. Problemer med nære relasjoner er også typiske trekk.

Pedofilibegrepet Ekspandér faktaboks Pedofilibegrepet ble først lansert i 1884, da som en "vedvarende seksuell preferanse for barn i prepubertet eller begynnende pubertet".

Mange studier viser en sammenheng mellom usikker tilknytning i barndommen og utviklingen av overgrepsatferd.

Pedofilibegrepet er omdiskutert, og Thore Langfeldt ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST) mener pedoseksuelle handlinger er mer beskrivende.

Menn som forgriper seg på gutter, skiller seg ut fra menn som forgriper seg på jenter: De har flere ofre. De har over dobbelt så ofte vært utsatt for overgrep selv. De som forgriper seg på gutter under 12 år, hadde i 80 % av tilfellene selv vært utsatt for overgrep.

Terapi med menn som har begått seksuelle overgrep, varer i snitt mellom 4 og 5 år ved IKST. Kilde: "Menn som forgriper seg på unge gutter", Thore Langfeldt. Publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2008.

Hun får støtte av lege, familieterapeut og professor i sexologi, Esben Esther Pirelli Benestad.

– Kroppen er ingen forræder, men den responderer på stimulering, selv om stimuleringen ikke er ønsket i utgangspunktet.

Pirelli Benestad sier dette er mye vanligere enn man har vært oppmerksomme på.

– En slik kroppslig reaksjon passer dårlig med vår kulturs forestillinger om overgrep. Slik tabuiseres kroppene våre i den grad at de kan oppfattes som forrædere.

Raymond Lønberg, veileder ved Senter mot seksuelle overgrep i Agder, har behandlet mange som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Han sier overgripere er gode på manipulering, og bortimot ekspert i å få den utsatte til å føle seg både viktig og delaktighet i det som skjer. Og dersom den utsatte gutten får reisning, kan overgriper hevde at gutten liker det.

– Den utsatte blir fratatt muligheten til selv å kunne vurdere opplevelsen, sier Lønberg.

Skambanket onkelen

– Han eide meg fortsatt. Det var grunnen til at overgrepene varte så lenge.

Slik forklarer Johnny hvorfor dette pågikk helt til han var over 17 år gammel.

Etter hvert som han ble eldre, ble han også større. Mye større enn onkelen. Over ett hode høyere og 10 kilo tyngre.

Og en dag smalt det.

– Helt uten videre rablet det for meg. Det klikket for meg. Jeg skambanket ham.

Det skjedde bare plutselig, under en diskusjon, og ikke under et overgrep. Johnny holdt på å slå onkelen sin i hjel.

Jeg er glad jeg ikke drepte ham. Det hadde gått ut over mitt eget liv. Johnny Thorsen

På mange måter påvirket det likevel livet hans. Det ble bedre. Fra den dagen var det slutt på alle overgrepene som da hadde vart i flere år.

Men også dette førte til skam. Johnny sier det er en stor byrde for ham at overgrepene varte så lenge, fordi han var overgriperen fysisk overlegen.

Livet mellom overgrep og google

I fortvilelse over det livet han hadde hatt flyttet Johnny til Danmark da han var 18 år og en uke gammel. Da var han myndig og kunne gjøre som han ville.

Han bodde der i to og et halvt år. I Norge søkte han om å få avtjene militærtjeneste.

Senere hadde han flere jobber, men det var vanskelig. Han klarte ikke holde på en jobb i mer enn noen få måneder av gangen. Senskadene etter mange år med overgrep slo inn.

– Da ting begynte å bli trygt, ble jeg utrygg, sier Johnny.

Han skiftet jobb hyppig. Og han skiftet leiligheter og kjærester like hyppig. I flere år gikk han i sin egen verden, en egen boble.

Men i 2004 googlet han seksuelle overgrep for første gang, og ringte. Han fikk time på Senter mot seksuelle overgrep i Bergen. Der lå hjelpen. Han beskriver terapeuten som fantastisk, en person som hjalp ham videre i livet.

I juli 2005 kom nok et vendepunkt. Da anmeldte han overgrepene onkelen hadde utsatt ham for i så mange år.

– Det var et valg om å gå å henge meg selv eller å anmelde, sier Johnny med alvor i både stemmen og ansiktet.

Da klarte han ikke lenger å leve med minnene. Han ville ha rettferdighet, og han ville bli trodd.

– Å bli trodd var det aller, aller viktigste for meg. Og det ble jeg. Jeg ble trodd.

Også kommer smilet.

Se Johnny Thorsen fortelle sin historie. Du trenger javascript for å se video. Se Johnny Thorsen fortelle sin historie.

Dommen og den eksplosive stillheten

Hjelp for overgrepsutsatte menn Ekspandér faktaboks Er du utsatt for overgrep, finnes det mange steder du kan få veiledning og hjelp. Nettstedet www.utsattmann.no bidrar med råd og kontakt for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, enten som barn eller voksen.

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep har en nettportal hvor du kan finne det senteret eller institusjonen som er nærmest ditt hjemsted: www.fmso.no eller felles telefonnummer 800 57 000.

Følgende av landets 22 sentre er ikke medlem i FMSO og kan søkes opp uavhengig av nettsiden: SMISO Elverum, SMSO Agder, Senter for seksuelt misbrukte menn/SSMM, Norasenteret IKS Øst-Finnmark og Krise- og incestsenteret i Karasjok.

Adam - tilbud for menn på Kirkelig ressurssenter: http://www.kirkeligressurssenter.no/om-adam.html eller telefon 23 22 79 30.

Tingretten dømte onkelen til fengsel i to år og tre måneder. Ett år ble gjort betinget. Det betyr at den delen kan sones i frihet. Onkelen anket, og i lagmannsretten endte det med at et år og tre måneder ble gjort betinget. Altså ett års soning i fengsel.

Etter dommen i lagmannsretten beskriver han tiden som eksplosivt stille. Ikke flere advokater. Ingen avhør. Ikke venting.

For Johnny føltes det hele som et helvete. Men det var likevel starten på et nytt liv.

– Dommen ga næring til roten. Livet mitt begynte å spire, sier han.

For Johnny ga dommen fart på prosessen med å bearbeide en stor skam og masse skyld. Han fortsatte behandlingen, og skryter av terapeuter og psykologer han har møtt på sin vei.

Han snakker med noen av dem ennå, selv om alle terapeutiske forhold nå er avsluttet. Han sier den gode hjelpen har sørget for at han har kommet videre i livet.

Men han sliter fortsatt, for skadene er der.

– Det å ha blitt forrådt av kroppen gir kraftige relasjonsskader, sier Johnny.

Fortsatt er han utrygg, og usikker. Selvtilliten er dårlig, og han sliter med å knytte seg til andre mennesker. Men det har blitt bedre.

Og viktigst av alt er at skammen er borte. Den forsvant med terapien.

Nå forstår han at det aldri var kroppen som forrådte ham. Det var onkelen.

