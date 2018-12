Vitne død i giftdrapssak: – Hun var viktig

Rettssaken mot den 43 år gamle sjubarnsmoren fra Kristiansand, som står tiltalt for drap på sin far og tidligere samboer i 2002 og 2014, har nå pågått i tre uker.

Neste uke skulle en 65 år gammel kvinne, som døde torsdag i USA, vitnet i Kristiansand tingrett. Politiet mener hun var et av de viktigste vitnene i saken.

Kvinnen bodde sammen med tiltaltes far Øyvind Terje Olsen, som ble funnet død i et badekar i et hus i Randesund i 2002.

– Det er klart at hun som mange andre vitner var viktig for aktoratet. Nå er det slik at når noen avgår med døden, så kan påtalemyndigheten begjære politiforklaringen opplest.

– Betyr det at det ikke får så store konsekvenser for saksgangen?

– Ja, det mener vi bestemt.

Øyvind Jørgensen er etterforskningsleder i den svært omfattende rettsaken. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Skal ikke etterforske dødsfall

Politiet tror at kvinnen døde av naturlige årsaker.

– Vi vet ikke noe annet enn at hun er gått bort, og at angivelig er det et ordinært dødsfall. Et hjerteinfarkt eller lignende, sier Øystein Jørgensen i Kripos.

– Er det aktuelt å be om etterforskning av dødsfallet?

– Nei, det er det ingen inidikasjoner på.

Arvet millioner

Ifølge politiet skal faren ha vist dattera aksjer til en verdi av 14 millioner kroner kvelden før han ble funnet død. Politiet mener dattera tok livet av han for å få ut arven. Men hun fikk kun utbetalt pliktdelsarven på én million kroner.

Den avdøde kvinnen hadde arvet to millioner kroner da Olsen døde.

Ifølge vitnene, planla hans datter og hennes kamerat å ta livet av han med tabletter. Deretter skulle han legges i badekaret, så det skulle se ut som en drukningsulykke. Politiet mener hun tok livet av faren ved å drukne han, eller ved forgiftning.

Les også: Mener drapstiltalt datter brøt seg inn i jakt på farens testamente

Øyvind Terje Olsen ble funnet død i sitt eget badekar i 2002. Foto: Privat

Ble utsatt for torpedovirksomhet

Kvinnens datter har tidligere fortalt i retten om flere tilfeller der hun og moren ble truet og trakassert av den drapstiltalte 43-åringen, som skal ha sendt torpedoer hjem til dem.

– Da jeg kom ut, sto det en der i kamuflasjetøy. Han sa bare direkte at din mor må betale NN (tiltalte) 200.000 kroner innen fredag, ellers vil det få konsekvenser. Så dro han opp genseren og viste meg skaftet på en pistol han hadde i bukselinninga, sa dattera i retten tidligere denne uka.