Vil personvern-sjekke skoleroboter

– Roboten har et godt potensial om man finner gode måter å bruke den på og at elevene blir godt ivaretatt, sier utdanningssjef hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Kristin Eidet Robstad.

Derfor har utdanningssjefen nå bedt om en avklaring rundt bruken av slike roboter.

Bakgrunnen er at en elev, som er for syk til å være på skolen, har søkt en skole på Sørlandet om å få bruke robot med kamera til å delta i klasseromsundervisningen hjemmefra.

Elevens kommune ber om retningslinjer før de velger å ta systemet i bruk.

Les mer: Møter kronprinsparet via robot

Følger undervisningen hjemmefra

Hvert år går over 6000 barn og ungdommer mellom fem og nitten år glipp av vanlig klasseromsundervisning på grunn av langvarig sykdom.

Men en hvit robot kan gjøre hverdagen litt bedre for dem som blir rammet, mener firmaet No Isolation.

De har utviklet en robot som har kamera, høyttaler og mikrofon innebygd. Det kan sørge for at sørger for at langtidssyke elever kan få «være til stede» i klasserommet og holde kontakten med venner.

Alt styres med en app fra en telefon eller et nettbrett.

En robot har blitt en naturlig del av klassemiljøet på Loar skule i Lom. Roboten kan stå på pulten og kan styres fra en smarttelefon. Foto: Even Lusæter / NRK

– Personvernet må ivaretas

Produktet har vært testet ut på flere skoler i landet og elever og foreldre skryter av oppfinnelsen.

Utdanningssjef Kristin Eidet Robstad er positiv til bruk av ny teknologi, men ikke uten at alt av lover og regler er sjekket.

– Vi må undersøke at dette blir brukt på en god og riktig måte opp mot opplæringsloven. Da er det spesialundervisningsbestemmelser og gratisprinsippet man må se på, sier hun.

Robotene hylles for mulighetene de gir syke barn til å delta i undervisning og sosiale sammenhenger, men de er ikke nødvendigvis uproblematiske i bruk.

– Vi må også sjekke om personvernet blir ivaretatt. En robot kan jo fange opp alt som skjer i et klasserom og enkelte ting vil være omfattet av personvernet. Vi håper på en avklaring og det har vi bedt utdanningsdirektoratet om.