Reagerer på Power-reklame: – Bare trygge mennesker kan spøke med dette

«Hold styr på nøkler, kosebamser, kjæledyr og kjæreste(r) 😜».

Slik reklamerer elektronikkjeden Power for en sporingsbrikke de selger på tilbud.

Med brikken kan du finne igjen glemte gjenstander og se på et kart på mobilen hvor gjenstanden til enhver tid befinner seg.

Det kan være praktisk hvis man er rotete, men også livsfarlig hvis man vil overvåke et annet menneske, ifølge Wanja Sæther.

Hun er daglig leder ved Krisesenteret i Salten.

Hun liker dårlig forslaget fra Power om å holde styr på kjæresten.

Wanja Sæther leder Krisesenteret i Salten. De tar imot mennesker som må rømme fra sine hjem på grunn av psykisk eller fysisk vold Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Kjempefarlig

– Det er kjempefarlig. Det ser vi på Krisesenteret hvordan våre brukere blir kontrollert av for eksempel «find my iPhone» og «Airpods». Det er helt håpløst. Det er nesten umulig å flykte fra en farlig person i dag. Det er så lett å kontrollere partnere ved hjelp av digitale verktøy, sier Sæther til NRK.

– Hjelper det at de har brukt et blunkefjes i nyhetsbrevet de har sendt ut? Det mener det jo ikke alvorlig.

– Det hjelper ikke det. Dette kan man bare spøke med når man er trygg. Alle de som lever i livsfare, synes ikke dette er artig.

– Power har bare en ting å gjøre; det er å trekke tilbake reklamen, be om unnskyldning og krysse fingrene for at voldsutøvende mennesker i Norge som kanskje har sett dette, har glemt det.

– Skulle ha formulert oss annerledes

Power forteller at reklamen ble sendt ut i et nyhetsbrev og at den kun ble sendt ut til kundemedlemmer.

– Det er forsøkt å omtale et etterspurt produkt på en humoristisk måte, men vi ser at vi burde ha formulert oss annerledes. Produktet er etterspurt, men det er omtalen av det som vi ser at vi kunne formulert oss annerledes på.

– Hva var tanken?

– Tanken var å være litt humoristisk rundt gjenglemte ting, så har man ikke gjort en god nok vurdering.

– Kjærester er vel ikke en typisk gjenglemt ting?

– Nei, det er jo ikke det.

Power er også forelagt kritikken fra Wanja Sæther, og de svarer følgende:

– Vi skulle ikke ha formulert oss på denne måten i nyhetsbrevet.

– Digital vold i absolutt alle saker

Sæther ved Krisesenteret i Salten sier at de at de nå ser digital vold i absolutt alle saker de jobber med.

– Det handler ikke bare om å bli trakassert via meldinger, eller snap eller Instagram. Det handler også om bli kontrollert. Den teknologiske utviklingen har gitt oss mulighet til å kontrollere hverandre på en helt annen måte.

– Dette handler ikke bare om voksne. Det handler også om barn og ungdom som får for eksempel airpods i julegave fra faren sin, slik at han kan vite hvor de er når de har flyttet til Krisesenteret sammen med mor.

Hun mener derfor samfunnet, og store aktører som Power, må bidra til å forhindre digital vold.

– Dette må Power, som en oppegående kjede, være i stand til å sette seg inn i og forholde seg til. Det finnes ikke et voksent menneske i Norge som ikke skjønner alvoret av partnervold.

Kan være straffbart

NRK har også spurt Datatilsynet hva de tenker om Power-reklamen.

De svarer i en e-post:

– Denne type brikke kan ha praktiske og nyttige formål, men som det meste av teknologi har det potensial for misbruk. Derfor er det viktig at profesjonelle aktører gjør etiske refleksjoner før man reklamerer på denne måten. Skjult GPS-overvåking av for eksempel kjæreste vil ikke bare kunne være krenkende og ulovlig etter personvernregelverket, men potensielt også straffbart.