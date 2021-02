– Vi føler vi endelig har blitt hørt og trodd på det som er lagt frem, sier Viggo Kristiansens far, Svein Kristiansen til NRK.

Kristiansen ble dømt for barnedrapene i Baneheia i Kristiansand, men har hele tiden nektet straffskyld.

41-åringen får nå gjenopptatt saken sin. Det ble bestemt i Gjenopptakelseskommisjonen i dag.

Det var stor uenighet i kommisjonen, med tre mot to stemmer.

DNA-beviset var det mest avgjørende, etter det NRK erfarer.

Kristiansen ser frem til en ny rettssak, sier han til sin forsvarer, Arvid Sjødin.

– Han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene, sier Sjødin i en pressemelding.– Dagens avgjørelse viser at Viggo Kristiansen allerede for over ti år siden burde ha fått gjenåpnet sin sak, dersom kommisjonen hadde utført sine lovpålagte plikter om å undersøke de innklagede forhold.