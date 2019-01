Tror elbilsalget vil nå milepæl i 2019

Berit Kommedal og ektemannen Øystein Kommedal signerer en elbilkontrakt ved bilforhandleren Gumpens Auto Vest i Kristiansand. Og de er ikke alene om det. Prognoser viser at nær halvparten av bilene som skal selges nye i 2019 blir helelektriske.

Kommunikasjonsleder i Norsk Elbilforening, Petter Haugneland, er fornøyd med at 2019 kan bli et historisk år for elbilen.

– Det er første gang vi kommer til å passere 50 prosent markedsandel for nye elbiler. Det er ny rekord. I 2018 passerte vi 30 prosent. Dersom halvparten av alle nye biler som selges i 2019 er nullutslippsbiler, er det helt utrolig, sier Haugneland.

Ekteparet Kommedal forteller at de har skaffet seg elbil på grunn av de lave avgiftene og at bilen er billig i drift. Her med bilselger Arthur Hansen i Gumpens Agder Vest. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Bidrar til utfordringer for bransjen

Markedssjef i Gumpens Auto Vest i Kristiansand, Morten Sogn, forteller at deres bilforretning forsøker å tilpasse seg etterspørselen så godt de kan.

– Vi planlegger å selge 24.000 biler, og av de skal 14.000 være helelektriske, sier han.

Men den store økningen av salget bidrar også til utfordringer for bilbransjen.

– Problemet er at fabrikkene ikke klarer å produsere nok for enkelte merker, og det er usikkert hvor mye som skal produseres. I dag er det bortimot 35 000 kunder i Norge som har bestilt og venter på sin elbil. Noen må nok vente lenge, sier han.

Markedssjef i Gumpens Auto Vest i Kristiansand, Morten Sogn, bekrefter at økningen av elbil-salget bidrar til utfordringer for bilbransjen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Lange ventelister

Ifølge Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, er modellutvalget fortsatt begrenset. Hva de nye bilene faktisk vil koste og hvor langt de går er også usikkert.

– Det legges opp til å selge biler som fortsatt ikke finnes, og forbrukerne går et uoversiktlig år i møte, sier Sødal.

Ladbare biler er langt mer populære i Norge enn i andre europeiske land, og importørene jobber for å få inn så mange av disse som mulig til det norske markedet, ifølge Bilimportørenes Landsforening sine egne prognoser.

– De importørene det gjelder ønsker naturlig nok å få tak i biler til alle så fort som mulig, men Norge er et lite land i den store sammenhengen, og vi har ikke all verdens påvirkning på produksjonen av biler ved de store fabrikkene, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.