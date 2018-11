Bilbransjen trenger flere mekanikere med den nyeste kompetansen på elbil. Utviklingen skjer raskt, og setter stadig nye krav til reparatører og servicefolk, for folk kjøper elbil som aldri før.

Lærer lite om moderne elbiler

Bilfagene i den videregående skolen har så langt ikke greid å oppdatere seg. Læreplanene er tolv år gamle, noe som betyr at elevene ikke får lært det som markedet trenger mest. Ørjan Nilsen er lærling hos Steinkjer Bil. Hans skolering har hatt hovedfokus på bensin- og dieselbiler.

– Vi lærte bare en del generelle ting, mest om ulike kabler og fargekodingen. Ellers gikk det på teori om hva som kreves for å holde på med denne type biler. Det var i grunn ingenting å lære om elbil, sier lærling Ørjan Nilsen.

– En moderne elbil i dag er utdatert om tre år, sier mastertekniker ved Steinkjer Bil, Brage Sundet. Til høyre, lærling Ørjan Nilsen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

2018-teknologi foreldet om tre år

Brage Sundet er mastertekniker hos samme firma. Han sier det er en viss logikk i den store etterspørselen etter teknisk kompetanse.

– De som nå går ut fra skolen, må nok tilegne seg mer kunnskap om elbiler i ettertid. Jeg kan forstå at skolen ikke greier å bidra med komplett kompetanse. Alt skjer svært raskt i bransjen, og det er vanskelig for lærerne å holde tritt med den raske utviklinga. En toppmoderne elbil i 2018, er teknisk utdatert om tre år, sier Brage Sundet.

– Dagens elbil har en teknologi som er utdatert om tre år, sier mastertekniker Brage Sundet. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Årlig etterutdanning for to millioner

Steinkjer Bil AS bruker to millioner kroner i året på å oppdatere og etterutdanne sine ansatte, forteller daglig leder Trond Landsem.

– Vårt bransjeønske til fagskolene er at de oppdaterer seg, sier Trond Landsem ved Steinkjer Bil AS. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det må vi gjøre for å møte de kravene fabrikken stiller til oss som autorisert forhandler. Det handler selvsagt om kunden, som har ønsker, rettigheter og forventninger til oss og vårt verksted.

Landsem appellerer til den videregående skolen.

– Vi i bransjen ønsker jo at skolen gjør en innsats for en best mulig oppdatering, og jeg synes dessuten det er viktig at selve grunnopplæringa skjer på skolen.

Læreplaner fra 2006

Det er tidligere blitt gjort kjent med at det ikke står noe om elbiler i læreplanen. Arve Austheim, som er avdelingsleder for elektrofag, teknikk og industriell produksjon ved Steinkjer videregående skole, sier de lytter til bransjens ønsker.

Arve Austheim er avdelingsleder for blant annet elektrofag ved Steinkjer VGS. Han medgir at skolen – og elevene – må forholde seg til læreplaner fra 2006. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi er lydhøre. Om bransjen gir oss et signal om at vi bør justere kursen, så er vi med på det. Samtidig har vi noen nasjonale læreplaner som vi må forholde oss til. Det vi lever etter i dag er jo læreplaner som kom høsten 2006, som en følge av Kunnskapsløftet, sier Austheim.