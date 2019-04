I fremtiden kan elbil-batteriene ende opp her

Med flere millioner i støtte fra Forskningsrådet skal norske bedrifter for første gang forske på hvordan litium ion-batterier, som blant annet finnes i elbiler, kan få nye bruksområder.

Solcellepanel og vindturbiner er noen av mulighetene, mener leder Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen, som leder forskningsprosjektet på Sørlandet.

– Prosjektet gjør meg optimistisk med tanke på at Norge kan ta ledelsen i det grønne skiftet, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Litium ion-batterier Ekspandér faktaboks Inneholder vanligvis kobolt, nikkel, mangan, aluminium, kobber, karbon og litium.

Brukes blant annet i elbiler og elsykler. Elbil-batteriene kan bli oppimot 600 kilo tunge

Elbil-batteriene har som regel en garantitid på åtte år. Levetiden kan avhenge av hvor ofte og hvordan man lader det.

Prosessindustrien på Sørlandet skal bruke 25 millioner kroner på å forske på gjenbruk av batteriene.

Prosjektet har fått navnet «Batman» og er delvis finansiert av Forskningsrådet.

I mars ble det for første gang solgt flere el- og hybridbiler enn utslippsbiler i Norge, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

I løpet av måneden ble det solgt 18.000 nye personbiler og av disse var 58,4 prosent nullutslippsbiler.

«Batman»

Batteriet er hjertet av elbilen. Det kan veie oppimot 600 kilo og ha en spenning på oppimot 800 volt – flere titalls ganger så mye som i de tradisjonelle bilbatteriene.

BATTERIENE: Litiumbatteriene brukes blant annet i elbiler og elsykler. I elbiler kan batteriene veie oppimot 600 kilo og ha en spenning på 800 volt. – Får du et støt, kan det være dødelig, sier styreleder Tor Alm i Norges Biloppsamlers Forening, som er opptatt av at ansatte får de nødvendige kursene for å lære seg hvordan man skal håndtere batteriene på en trygg og sikker måte.

Om noen år er det ventet at det blir en stor økning i antall elbil-batterier som havner på søppeldynga fordi de ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål.

– Vi må finne en løsning der vi kan gjenbruke materialene i mye større grad enn hva vi gjør i dag. I dag er situasjonen slik at det er noe som resirkuleres, men det skjer i veldig liten grad, mener leder Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen.

Leder Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen, som representerer norsk prosessindustri. Det nye batteriprosjektet har fått det passende navnet «Batman». Foto: Anne Wirsching / NRK

Maltby tror man bare har sett starten på mengden av batterier til nullutslippsbiler som går til gjenvinning.

– Det har bare så vidt begynt å vokse. Om ti år vil det være veldig mange batterier, understreker Maltby.

Batteriprosjektet «Batman» på Sørlandet går over tre år og har en prislapp på rundt 25 millioner kroner.

Spent på fremtiden

I dag er retursystemet for litiumsbatterier, som finnes i både elsykler og elbiler, lagt opp slik at bilopphuggeriene som tar imot elbilene selger batteriene videre til gjenvinning.

Det er bilimportørene som har ansvar for produktet de selger gjennom hele levetiden, også etter at det har blitt til avfall, ifølge avfallsforskriften.

Autoretur, som er returselskapet for kjøretøy, har inngått et samarbeid med selskapet Batteriretur som igjen har startet et eget selskap for håndtering av elbilbatterier.

Selskapet gjenvinner rundt 70 prosent av celleinnholdet i batteriet.

– Vi har gode systemer på plass i dag, men volumet kommer til å øke og jeg er spent på hvordan det vil bli i fremtiden, sier daglig leder Kjetil Stien i bildemonteringsfirmaet Bjarne Johansen i Kristiansand.

Bilopphuggeriet selger i dag elbil-batteriene til gjenvinningsselskapet Batteriretur i Østfold.

– Vi er spente på om det dukker opp nye bruksmuligheter som samtidig kan ivareta miljøaspektet, avslutter Stien.