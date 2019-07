Bilforhandler frykter elbilsalget stuper om fordelene forsvinner

– Elbilene står for 70 prosent av nybilsalget vårt.

Tom Erik Eckhoff viser NRK rundt i lokalene til Møller bil i Stavanger. Her står bestselgerne på rad og rekke.

Volkswagen E-Golf og E-Up er blant de mest populære elbilene i porteføljen til salgslederen. I løpet av 2019 regner han med å selge over 500 biler av typen E-Golf.

Men det klarer han ikke om staten gjør som analysen til Urbanet Analyse, som NRK omtalte tidligere i dag, anbefaler.

Tom Erik Eckhoff har regnet ut at han sparer mellom 2000 og 2500 kroner i måneden på å kjøre elbil. Foto: Philip André Bergset / NRK

Da vil elbilsalget stupe kraftig i hele landet, tror den erfarne bilselgeren.

– Vi vil se en betydelig nedgang. De fleste kjøper elbil på grunn av fordelen ved bruken, mener han.

– Miljøargumentet forsvinner

Analysebyrået har regnet seg frem til at storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kan tape nærmere 20 milliarder kroner i en tiårsperiode, om dagens elbilfordeler ikke forandres. Da sikter de i hovedsak til bompasseringer, men også parkering og ferjer.

Bård Norheim i analysebyrået Urbanet Analyse.

I beregningene legger de til grunn at halvparten av bilparken i 2030 vil være elbiler.

– Den voldsomme elbil-veksten vi nå ser i de fire største byområdene vil bety at man ikke har råd til å finansiere alle de andre tiltakene man ønsker i bypakkene, sier daglig leder Bård Norheim.

Leder av bompengepartiet FNB, Frode Myrhol, fnyser av påstanden om at også elbiler skal betale bompenger.

– I flere år har vi blitt fortalt at bypakkene handler om miljøet. I Stavanger skiftet de navn til bymiljøpakken. Skal elbilene begynne å betale bompenger, faller miljøargumentet bort. Da bekreftes teorien om at disse pakkene ikke handler om miljø, men er en ekstra skattlegging av befolkningen.

Leder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Frode Myrhol, mener det er en god begynnelse at elbiler ikke betaler bompenger. – Så håper vi det ender med at alle slipper, sier han. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Sparer tusenvis

Norheim mener elbilkjøp bør subsidieres, og ikke bruken. Eckhoff hos Møller bil tror det er urealistisk å tro at det vil være nok med å subsidiere elbilkjøp.

– Det er nesten ingenting som går til staten allerede når folk kjøper elbiler. 2400 kroner i vrakpant. Skal man subsidiere ytterligere så må man begynne å betale produsentene og leverandørene. Prisene må falle ganske kraftig for at det skal gjøre opp for fordelene med bruken.

Han kjører selv elbil, og har beregnet at han sparer mellom 2000 og 2500 kroner i måneden. Selv hadde han ikke kjøpt elbil uten fordelene.

– Det er det som teller. Blir bilene billigere å kjøpe, vil de fleste som kjøper gjerne kutte ned tiden på lånet og betale like mye i måneden: Da merker man det ikke på samme måte.

Erik Westby tror mange elbilister blir sure om elbilfordelene forsvinner. Foto: Philip André Bergset / NRK

– Blir skuffet

Elbilist Erik Westby tror ikke det er positivt å kutte elbilfordelene.

– Folk vil nok fortsette å kjøpe elbiler, men de blir nok skuffa. Vi er blitt oppfordret til å kjøpe elbil, men nå kan fordelene forsvinne fordi så mange har fulgt oppfordringene.

Inger Lise Hope kjøpte elbil da 34 nye bomstasjoner ble satt opp på Nord-Jæren i fjor.

Inger Lise Hope hadde kjøpt elbil på ny, selv om hun må begynne å betale bompenger og parkering. Foto: Philip André Bergset / NRK

– Seksåringen vår går på skole utenfor bomringen. Vi må kjøre han frem og tilbake i rushtiden. Det hadde blitt ekstremt dyrt, så de hadde vi ikke råd til.

– Hva om fordelene forsvinner?

– Hadde du spurt meg før jeg kjøpte elbil, så hadde jeg sagt nei. Men jeg liker den veldig godt. Nå vurderer jeg å kjøpe en ny, større elbil, svarer Hope.