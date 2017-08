Treningssenter advarer mot «hestedop»

– Vi har fått en del innrømmelser fra våre medlemmer om bruk av narkotiske stoffer, og det er det som skremmer oss mest akkurat nå, forteller daglig leder for Aktiv Trening Arendal, Mari Mæle Gjeisklid.

Treningssenteret i Arendal har i juni og juli utestengt ni medlemmer fordi de bryter dopingreglementet.

Advarer mot «hestedop»

De unge eksperimenterer med både bruk av doping, men også narkotika, gjerne samtidig, sier Gjeisklid.

Daglig leder for Aktiv Trening Arendal, Mari Mæle Gjeisklid sier de har opplevd mange tilfeller av både bruk og salg av doping på senteret. Foto: Privat

Budskapet hennes til de voksne er klart:

– Følg med på de unge, se på dem og snakk med dem. Vi ser mange unge som angrer på bruken når de ikke greier å komme ut av det, sier hun.

I Norge ble bruk og kjøp av anabole steroider først ulovlig i 2013, siden da har mange engasjert seg i kampen mot middelet.

Politiet gjennomfører nå tester sammen med treningssentrene.

Treningssenteret delte nylig et innlegg på Facebook der de advarer mot bruken av det såkalte «hestedopet»​.

– Dette er et preparat vi vet mange bruker, og ofte ikke gir så god effekt som mange skulle ønske, forklarer Gjeisklid.

Dette innlegget la Aktiv trening Arendal ut på sin Facebook-side. Foto: Skjermdump

Mange bekymringsmeldinger

Antidoping Norge får støtte av staten for å drive målrettet arbeid mot doping.

Kommunikasjonssjef i Antidoping Norge, Halvor Byfuglien sier at de får mange henvendelser fra bekymrede foreldre.

Halvor Byfuglien mener folk har for lite kunnskap om doping. Foto: Antidoping Norge

– Det er vanskelig å si et helt konkret antall, men vi får en del bekymringsmeldinger fra familiemedlemmer, helsepersonell og politi som er bekymret for dopingbruk.

Han er glad for at temaet blir satt søkelys på.

– Dette er et område som mange vet lite om, og det går litt under radaren hos de fleste. Det gjelder både helsepersonell og foreldre.

Kroppspresset unge opplever er noe av grunnen til at de ser en økning i antall henvendelser, mener Byfuglien.

– Vi ser at stadig flere unge utsettes for et kroppsideal som er vanskelig å nå. Doping er da en fristende snarvei, som få har god nok kunnskap om.

– Koster penger

Antidoping Norge har ikke autorisasjon til å pålegge vanlige trenende dopingtester, men samarbeider med treningssentre i kampen mot dopingbruk.

Selve håndtering av sakene er det sentrene selv som må stå for.

På Aktiv Trening Arendal vil de personene som senteret mistenker for doping bli kalt inn til en samtale hvor de blir tilbudt å teste seg.

Tester man positivt eller nekter å teste seg, betyr det slutten på medlemskapet.

Daglig leder Gjeisklid sier at dopingproblematikken koster dem penger.

– Vi kunne hatt bedre økonomi på sikt hvis vi hadde beholdt medlemmene, men vi må gjøre noe hvis vi skal bli tatt seriøst som fagpersoner. Vi må ta et valg, avslutter hun.