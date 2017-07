Tør ikke bruke flåttmiddel

Jeanette Heddy Johansen tør ikke bruke middelet etter advarsler hun har sett på sosiale medier.

Hundeeier Jeanette Heddy Johansen ønsker at Bravecto skal forsvare legemiddelet sitt. Foto: Frans Kjetså / NRK

– Jeg har sett alt for mange videoer på internett, og hørt om alt for mange bivirkninger som ikke Bravecto kan gå ut å forsvare, sier Johansen.

Hun avler på sine to hannhunder, Jippi, av rasen Tervueren, og Titan, av rasen Malinois.

– Jeg er ikke villig til å ofre helsa og avlstilstanden på mine hunder for å bruke Bravecto, sier hun.

Avkrefter sammenheng

Veterinær ved AniCura Vågsbygd, Sigurd Bjørtvedt, kan ikke bekrefte at det er noen sammenheng mellom flåttmiddelet og alvorlig sykdom hos hund.

Sigurd Bjørtvedt, veterinær Vågsbygd AniCura. Foto: Marianne Furuberg / NRK

– Hvis man skal undersøke en slik påstand må man se på et likt antall hunder som får medisinen og som ikke får medisinen, og da kan man ofte finne helt merkelige resultater, forteller Bjørtvedt.

Seniorrådgiver og veterinær hos Statens Legemiddelverk, Hanne Bergendahl, forteller at meldte bivirkninger kan være vanskelig å bekrefte.

– Det er veldig viktig å være klar over at sammenhengen mellom en meldt bivirkning og et legemiddel kan være vanskelig å påvise. Man må også utelukke andre mulige årsaker for reaksjonene, sier hun.

Tervuerenen Jippi og Malinoisen Titan får andre flåttmidler enn tabletter. Foto: Frans Kjetså / NRK

Ønsker klarhet

I en Facebook-gruppe melder hundeeiere fra hele verden om bivirkninger som nyresvikt, epilepsianfall og hjerteproblemer etter at hunden har fått en tablett av flåttmiddelet Bravecto. Hundeeier Jeanette Heddy Johansen håper ikke advarslene hun ser på sosiale medier er propaganda.

– Det unner jeg jo ingen. Jeg håper at Bravecto kan komme på banen og forsvare legemiddelet sitt, sier hun.

Nøytral informasjon

Nordisk markedssjef for smådyrproduktene i MSD Animal Health, Hilde Mosand forsvarer kritikken med at de i følge norsk lov ikke kan uttale seg direkte til hundeeiere, men kun til de som skriver ut resepter.

Hilde Mosand, nordisk markedssjef for smådyrproduktene til MSD Animal Health Foto: Privat

– Dette er jo en ekstra sikkerhet for at dyreeier får nøytral og uavhengig informasjon, forklarer hun og understreker at de ikke ønsker å holde noe skjult.

Videre sier Mosand at hun forstår at hundeeiere blir forvirret og skeptiske når de hører om andre som sier de har opplevd alvorlige bivirkninger.

– Vi må forholde oss til den vitenskapelig kunnskap og forskningen som vi har. Det viser at det ikke er konstatert noen alvorlig bivirkning ved bruk av Bravecto, forteller Mosand.

Anbefaler å beskytte mot flått

Det finnes mange forskjellige flåttmidler for hund på markedet, og i følge veterinær Sigurd Bjørtvedt kan alle gi ulike bivirkninger. Likevel anbefaler han å beskytte hunden mot flått.

– Veid opp mot alle ulempene som følger med flåtten så tror jeg det er veldig fornuftig å bruke et flåttmiddel, avslutter han.