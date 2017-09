De ansatte i RenoNorden er bekymret.

I dag tidlig fikk de vite at selskapet de jobber i har slått seg selv konkurs. Men i ettermiddag er det klart at Avfall Sør har funnet en foreløpig løsning på søppeltømmingen for 50 000 abonnenter i og rundt Kristiansand.

Bostyret garanterer for driften i Kristiansand ut september.

Søppel hentes av RenoNorden som normalt i kristiansandsregionen tirsdag morgen, og Avfall Sør må i løpet av dagen løse situasjonen videre. Foto: Frans Kjetså / NRK

– Trist at det skjer også her

Selskapet står for innsamling og transport av husholdningsavfall fra mer enn fem millioner innbyggere i Norge, Sverige Danmark og Finland. I Agder er 20 av 30 kommuner rammet.

For tillitsvalgt i RenoNorden i Kristiansand, Glenn Rinden, er dette en trist dag.

– Vi har sett lignende eksempler i Oslo, og det er trist å se at det også skjer med RenoNorden som har 42 prosent av husholdningsrenovasjonen i Norge.

– Jeg får mange telefoner som tillitsvalgt. Mange frykter å miste jobben. De lurer på hva som skjer. Noen spør om pensjon. Andre spør om lønn. – Skal vi jobbe, eller ikke? – Blir det like ille som i Oslo, spør Glenn Rinden.

– Men, dere gikk på jobb fra morgenen av?

– Vi har fått en viss garanti for noe – i alle fall ut dagen. Og vi får mer informasjon i ettermiddag.

Søppelbil fra RenoNorden. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Kommunalt ansvar

Norsk Gjenvinning Renovasjon har vunnet anbudet for neste periode og skal etter planen overta innsamlingen ved nyttår. Det arbeides for at selskapet kan overta oppdraget tidligere.

– Blir løsningen at dere fortsetter i det nye selskapet?

– Jeg ser flere løsninger, men det er opp til de «store» å gjøre det de må gjøre.

– Hvilken løsningen er best?

– At kommunen tar ansvar og «rekommunaliserer». For det er faktisk en kommunal tjeneste, og jeg synes det er trist at det settes ut på anbud slik som det er blitt gjort. Forretningsmodellen funker ikke i Oslo, den funker ikke for RenoNorden i 150 andre kommuner. Jeg tror kommunen må på banen her.

Usikker framtid

Rinden opplever arbeidssituasjonen som usikker.

– Det er ikke lett når vi ikke vet om vi blir med videre i neste firma.

– Er folk redde for at dere ikke skal komme og tømme søpla?

– Ja, det tror jeg. Vi så jo hva som skjedde i Oslo. Det hopet seg opp. Det kan fort gå ganske galt med sykdommer og det hele, sier tillitsvalgt Glenn Rinden.