Låten «Playboy 2017» har skapt reaksjoner fordi den opprinnelige teksten skildret seksuelle handlinger med mindreårige. I ettertid ble teksten endret, og produsentduoen sa de ville gi Stine Sofie-stiftelsen i Grimstad 5000 kroner per russelåt de lager.

Men generalsekretær Ada Sofie Austegard i stiftelsen sa klart ifra at de i alle fall ikke ville ta imot penger før de hadde et møte med skaperne av russelåten.

I dag besøkte Benjamin Strand og Lasse Hagejordet, som utgjør duoen Solguden og Mannen, stiftelsen og fikk mer kunnskap om overgrep mot barn.

– Strider mot våre verdier

Etter møtet opplyste Ada Sofie Austegard at stiftelsen takker nei til penger fra duoen. Hun synes tekstene deres er for langt fra det stiftelsen står for.

– Det var en vanskelig avgjørelse. Men tekstene strider mot våre verdier, sier Ada Sofie Austegard.

Solguden og mannen er enige og sier til NRK at de forstår hvorfor ikke Stine Sofies stiftelse vil ha pengene, og legger til at de har lært mye av møtet.

– Møtet med Ada Sofie og senteret her i Grimstad har gjort et sterkt inntrykk på oss, sier Benjamin Strand og Lasse Hagejordet.

– Et stort feilgrep

Duoen laget den omstridte låten på oppdrag fra en russebuss i Bergen. Medlemmene av den bergenske russebussen «Playboy 2017» tok i ettertid avstand fra russelåten de fikk laget. Samtidig brøt de samarbeidet med låtskriverne.

I et tidligere intervju med NRK uttalte produsentene at musikk og tekst ble til i et tett samarbeid med oppdragsgiverne.

– Det var et stort feilgrep og lite gjennomtenkt. Derfor har vi forsøkt å ordne opp i det så raskt som mulig i ettertid. Samtidig ønsker russen låter som er drøyere og drøyere. De ønsker tydeligvis låter som er mer populære enn andre, sa Hagejordet og Strand.