Stine Sofies stiftelse set krav til russepengar

Russelåten «Playboy 2017» har skapt reaksjonar fordi delar av den opphavlege teksten skildra seksuelle handlingar med mindreårige. Produsentduoen Solguden og Mannen, som står bak låten, har i etter tid endra teksten, og seier dei vil gi 5000 kroner per russelåt dei lagar til Stine Sofies stiftelse, skriv Bergens Tidende.

Delar av teksten til russelåten Playboy 2017 har fått mange til å reagere. No har produsentane endra teksten, og vil gi pengar til Stine Sofies stiftelse. Foto: Skjermdump / Youtube

Lasse Hagejordet, som utgjer eine halvparten av duoen, seier til NRK at dei innsåg at den opphavlege teksten var for dryg:

– Vi vedgår at det ikkje er ein veldig djup prosess bak det å skrive ei russelåt for vår del. Det er lite gjennomtenkt, og litt nødrim. Så etter såpass mykje omtale, innsåg vi at det kanskje var litt for grotesk.

Produsentane skal lage mellom 10 og 20 songar i år. Det vil seie at dei vil gi mellom 50.000 og 100.000 kroner til stiftinga.

Stiller vilkår til donasjon

Men før det blir aktuelt å takke ja til pengane, skal låtskrivarane få ei grundig innføring i arbeidet til stiftinga, og lære meir om vald og overgrep mot barn og unge, seier generalsekretær Ada Sofie Austegard:

– Vi tek sterk avstand frå tekstar som handlar om overgrep mot mindreårige og valdtekt. Difor er det viktig at vi får forklart kvifor vi meiner det ikkje må kome inn i tekstane. Vi håper dette er eit betre tiltak enn at vi berre skal takke nei til pengane.

Stine Sofies stiftelse jobbar med å førebyggje og avdekke vald mot barn. Dei har fått mange reaksjonar etter at det blei kjent at russelåtprodusentane ville donere pengar. Austegard seier dei måtte gå nokre rundar før dei bestemte seg:

– Vi meiner at dersom vi får informere om kor stort samfunnsproblem seksualisert vald mot barn og unge er, og kva konsekvensar det får for dei som blir utsett for det, trur vi dei får ei større forståing for kva dei faktisk held på med.

Håper på ei endring

Benjamin Strand (t.v.) og Lasse Hagejordet, kjent under artistnamnet Solguden og Mannen, ser fram til å møte Stine Sofies stiftelse. Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Austegard håper møtet med produsentane kan føre til at dei får i gang ein dialog som kan føre til at dei kan skrive om andre ting enn kriminelle handlingar i framtida.

Produsentduoen har takka ja til møtet med Stine Sofies Stiftelse i Grimstad. No jobbar dei med å finne ein dato som kan passe for begge partar. I ein sms til NRK skriv dei at dei ser fram det:

– Vi gleder oss til å sjå korleis jobbar. Vi veit dei gjer ein viktig jobb, og både skjønar og er glade for at dei vil vise oss kva dei gjer.