Ankesaken i Agder lagmannsrett starter tirsdag i neste uke med at den dobbeltdrapsdømte 16-åringen forklarer seg om hvordan han tok livet av Jakob Hassan og Tone Ilebekk.

I tingretten ble gutten dømt til elleve års forvaring, til tross for at statsadvokaten gikk for ubetinget fengsel.

Gutten har anket straffespørsmålet til lagmannsretten. Tidligere er det bare ett barn som er dømt til forvaring i Norge.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan ble drept med kniv på Wilds Minne Skole i Kristiansand 5. desember i fjor. Foto: Privat

Nå er det opp til Agder lagmannsrett å ta stilling til om det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter», slik det må når et barn under 18 år dømmes til forvaringsstraff.

Hovedspørsmålet er om det er en reell, nærliggende og kvalifisert fare for gjentakelse.

Flere sakkyndige vitner

I den sakkyndige rapporten ble det slått fast at det var liten fare for gjentakelse.

I ankesaken har statsadvokat Jan Tallaksen styrket den sakkyndige vitnebenken. Også arendalspsykolog André Dahl Sørensen skal vitne, i tillegg til psykologspesialist Lene Christin Holum, som vitnet i tingretten. De to har sammen med psykiater Gunnar Johannessen vurdert 16-åringen.

– Hensikten er å få en mer utfyllende forklaring, og at de kan supplere hverandre, sier Tallaksen.

Han sier det ikke er gjort nye vurderinger av gutten, og at konklusjonen deres er den samme; ikke fare for gjentakelse. I tingretten fulgte ikke de sakkyndige saken, noe de skal denne gangen.

Ble kritisert for vurderingen

Holum erkjente i tingretten at rapporten deres var mangelfull, og at det er vanskelig å vurdere et barn som har drept fordi det er ingen forskning å støtte seg til.

Konklusjonen om liten fare for gjentakelse bygger på at gutten ikke hadde noen historikk med voldshendelser. Flere har kritisert at ikke det ble mer fokus på hans interesse for vold.

Psykologspesialist Lene Christin Holum vurderer risikoen for fremtidig vold som liten. Tingretten så bort fra rapporten, og dømte gutten til forvaring i elleve år. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Dommerne i tingretten satte til side den rettspsykiatriske rapporten, og dømte gutten til forvaring. 16-åringen begikk et nytt drap like etter at han tok livet at Jakob Hassan, og tingretten mente derfor at det er fare for gjentakelse.

Tallaksen sier det ikke er gitt at han fastholder sin påstand om ubetinget fengsel:

– I mange saker legger vi stor vekt på hva de sakkyndige kommer frem til, men det er ikke gitt hva jeg vil legge ned påstand om, sier Tallaksen.

Ingen vitner fra guttens krets

Dag Bugge Nordén er rettens administrator, og skal sammen med to fagdommere og fire meddommere avgjøre straffespørsmålet. Dersom gutten hadde vært over 18 år, ville en jury dømt han.

I ankesaken skal hverken Kripos eller rettsmedisinere vitne, siden skyldspørsmålet ikke er anket.

I tingretten kritiserte etterlatte og bistandsadvokatene at det ikke var kalt inn andre vitner enn sakkyndige til å beskrive gutten. De etterlyste vitner som venner, familie eller skole.

Ifølge Tallaksen blir det heller ikke hentet inn noen til ankesaken.

Fakta om forvaring Ekspandér faktaboks Forvaring er en reaksjon domstolen kan ta i bruk når vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke ansees nok til å verne samfunnet mot lovbryteren.

En forvaringsdømt kan i prinsippet risikere å bli sittende bak murene resten av sitt liv ved at straffen kan forlenges med fem år om gangen.

Retten skal fastsette en tidsramme med en minstetid på maksimalt ti år og en maksimumstid på opptil 21 år. Dommen kan senere forlenges ut over denne grensen.

Forvaring i 21 år er dermed lovens strengeste straff.

Det er spesielt der personer står bak gjentatte tilfeller av alvorlige vinningsforbrytelser, seksualforbrytelser, grov vold eller drap at forvaring kan bli aktuelt. (NTB)