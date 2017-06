Enkemannen etter drepte Tone Ilebekk: – Jeg skjønner ikke hva han er laget av

De etterlatte etter Tone Ilebekk opplever aktors påstand om ti års fengsel som en hån. Foto: Lars Eie / NRK

Da aktor la ned påstand om 10 års fengsel for 16-åringen som drepte Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan, følte Morten Andersen og sønnene Sondre og Simen det som en hån. De hadde mistet det kjæreste de hadde.

– Alle dere som fulgte saken, så reaksjonen vår. Våre interesser ble absolutt ikke ivaretatt. Hvis han får 10 år, kan han være en fri gutt med en fornuftig utdannelse når han er 21–22 år. En fri mann i gata. Jussen ivaretar ikke de pårørende, det er det ingen tvil om, sier Andersen.

Forstår ikke at han straffes som et barn

Morten Andersen har vært opptatt av å få vite alt.

– Jeg har lest alle avhør og har en fantastisk bistandsadvokat som har hjulpet meg å gå gjennom alt stoffet. Jeg har informert guttene og foreldrene til Tone om alt – slik at ingen skulle få sjokk når saken kom opp.

– Hva tenker du om at drapsmannen er et barn?

– Jeg har tenkt veldig mye på det. Men da jeg hørte ham komme med utsagn som «jeg er ikke en massemorder, jeg har bare drept to», kunne jeg ikke forstå at han skal straffes som et barn. Han har utsagn og holdninger som er skremmende. At noen fremstiller ham som en sunn, norsk gutt, er en hån mot alle de flotte ungdommene vi har i dette landet.

– Alt har dreid seg om rettssaken

Tone Ilebekk var høyt elsket blant barnehagebarna hvor hun jobbet. Foto: privat

For Morten Andersen er det vanskelig å ta hverdagen tilbake. Her utenfor hagestua på Lund. Foto: Pdd Rømteland / NRK

Andersen vet ikke helt hvordan han og sønnene skal klare å ta hverdagen tilbake.

– Nå er livet utrolig kjipt. Hele vårt fokus har dreid seg om saken. Det har dreid seg om Tone. Det har dreid seg om moren til Sondre og Simen. Det har dreid seg om datteren til mine svigerforeldre. Jeg vet ikke. Vi må få lagt dette bak oss, få det på avstand og prøve å komme oss tilbake på jobb. Vi må forsøke å leve og gjøre så godt vi kan – slik at vi kan få et fullverdig liv igjen.

Å følge rettssaken var tøft.

– Vi valgte å gå ut under AMK-rapporten og obduksjonsrapporten. Jeg har lest rapporten og sett bilder og hørt opptak fra AMK-sentralen. Men jeg og guttene var enige om å gå ut når den kom. Vi hadde ikke behov for å se mamma på den måten der, sier Andersen.

– Forstår ikke hva han er laget av

– Å sitte å se på en 16 år gammel gutt som ikke viser tegn til anger, men smiler til meg ved flere anledninger, helt upåvirket, er knalltøft. Jeg skjønner ikke hva han er laget av.

– Rettssakkyndige har ikke greid å forklare hvordan dette kunne skje. Hvordan forholder du deg til det svaret?

– Jeg er skremt. De sier med rene ord at det er et hull i rapporten. Da bistandsadvokaten spurte den rettspsykiatriske sakkyndige hvor hun mente han var på vei, svarte hun: «hadde han vært min pasient, hadde jeg blitt skremt». Dette sier en sakkyndige. Allikevel sier de det ikke er fare for gjentakelse.

Rettssaken har vært tøff. Morten Andersen er skremt av det han har hørt. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Ønsket flere vitner

Andersen lurer på hvordan 16-åringen kunne bli slik.

– Han har utført drapene på en utrolig brutal måte og kom med utsagn om hvor det er best å stikke. Hvordan kan en 16-åring kunne føle noe slikt?

– Jeg forstår ikke hvorfor ikke flere vitner ble kalt inn i saken. Folk fra miljøet rundt ham. Venner, kamerater, skole, rektor. Jeg synes også at de har glemt mange viktige detaljer.

– Ekstremt opptatt av vold

– Hvorfor fikk han noen til å kjøpe kniven for seg på en konfirmanttur, spør Morten Andersen. Foto: Politiet

– Hvorfor fikk han noen til å kjøpe kniven for seg på en konfirmanttur? Hvorfor har de ikke tatt tak i personen som kjøpte kniven? Det kom heller ikke fram i retten at da han fikk kniven, gikk han og hun som kjøpte den for ham, tilbake til hotellrommet. Der prøvestakk de i madrassen for å se hvordan kniven virket.

Andersen sier at vanlig, norsk ungdom ikke oppfører seg slik.

– Burde ikke noen ha fanget opp dette? Det er mange tegn. Han har gjort 1700 søk på mennesker som 15-åringer ikke burde kjenne til. De har til og med satt restriksjoner på hvor mye vold han får lov til å se i fengslet i Bjørgvin. Han har et ekstremt behov for å se på ting som vi andre synes er sykt. Likevel er han tilregnelig og skikket til å komme ut i samfunnet igjen om 5-6-7 år, sier Morten Andersen.

Forsvarer for 16-åringen, Svein Kjetil Stallemo sier 16-åringen ikke er så uberørt som de som fulgte rettssaken fikk inntrykk av. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Forsvareren: – Han er ikke så uberørt

Svein Kjetil Stallemo er forsvarer for den drapstiltalte. Han sier at 16-åringen ikke er så uberørt som han fremsto i retten.

Gutten har vært mye sammen med familien de tre dagene rettssaken etter dobbeltdrapene har pågått i Kristiansand.

– Det er godt for ham å kunne snakke med de nærmeste om det som har skjedd i retten, sier Stallemo.

16-åringen har slappet av i fengselet etter rettsdagene, for så å spise middag med familien.

Bjørgvin fengsels barneenhet hvor 16-åring har sittet fra drapet skjedde. Foto: Siri Kleiven Strøm / NRK

Han følges av ansatte fra fengselet i Bergen, og hverken foreldre eller søsken har fulgt hovedforhandlingene i retten denne uken.

– Jeg har snakket lite med familien og vet derfor ikke hvordan de opplever rettssaken, sier Stallemo.

– Gråter når han er alene

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan. Foto: Privat

Gutten har blitt konfrontert med detaljer og bilder fra drapene på Jakob Abdullahi Hassan og Tone Ilebekk, men har ikke vist noen reaksjoner. Dette har de etterlatte reagert kraftig på.

– Hvordan har han opplevd selv å sitte her å høre på når dette blir gjennomgått?

– Veldig vanskelig.

– Men han viser ingen reaksjoner?

– Vi som står rundt ham, ser litt mer. Når han er alene, gråter han, og er fortvilet over situasjonen han er i.

Uenig med de sakkyndige

Stallemo er uenig med de sakkyndige som har konkludert med at tiltalte viser lite anger og selvbebreidelse.

– Hva forventer man av en 16 år gammel gutt i denne situasjonen?

Stallemo sier man ikke kan legge til grunn at gutten ikke viser følelser, når han har uttalt at han angrer.

Dom i saken kommer i slutten av neste uke, opplyste tingrettsdommer Ben Fegran før retten ble hevet.

Han spurte tiltalte til slutt om det var noe tiltalte ville føye til:

– Nei.