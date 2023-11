– Jeg kan ikke fatte at hun ikke er her lenger. Hjertet mitt føles helt ødelagt, sier Talal Khaled Hajjar.

Han er faren til den 42 år gamle kvinnen som ble funnet drept sammen med datteren (8) i Kristiansand en onsdag formiddag i slutten av september.

Alwan Ahmed Alwneh er siktet for dobbeltdrapet. Han er faren til 8-åringen og eksmannen til 42-åringen.

Dobbeltdrapet i Kristiansand utløste en massiv politiaksjon. En mor og en datter på åtte år ble funnet drept i en leilighet i Vågsbygd i slutten av september. Politiet siktet og etterlyste faren til 8-åringen, Alwan Ahmed Alawneh (46), internasjonalt kort tid etter dobbeltdrapet. De uttalte at det var en reell mulighet for at han hadde forlatt landet. Den siktede 46-åringen ble funnet død i sjøen utenfor Kristiansand få dager etter dobbeltdrapet. Dødsårsaken er fortsatt ikke kjent. Den endelige obduksjonsrapporten er ventet om 3-5 måneder. Politiet etterforsker fortsatt saken bredt og undersøker om det kan ha vært andre gjerningspersoner involvert i drapene.

NRK møter Talal, sønnen hans Tarek Khaled og flere andre slektninger hjemme i farens hus i Tripoli i Libanon.

Det har gått noen få uker siden livene deres ble snudd på hodet, og familien er sterkt preget der de sitter rundt bordet.

Faren, lillebroren og de andre slektningene puster tungt.

De kan ikke forstå at de har mistet Iman (42) og Maryam (8) i et land langt, langt borte.

– Jeg klarte ikke å tro at hun var død før jeg så videoen fra begravelsen med mine egne øyne, sier Imans lillebror Tarek.

Lekte med søskenbarna

I sommer satt også Iman og Maryam rundt det samme bordet. De var på besøk i Libanon i to måneder.

Da bodde de hos broren siden faren har liten plass. Moren til Iman døde for flere år siden.

De fine minnene er mange.

– Vi tilbrakte hele dagen sammen, helt til sola gikk ned. For søsteren min likte ikke å sove.

Broren forteller at de reiste mye rundt og besøkte familie i nærheten. De deltok også i bryllupet til en fetter.

8-åringen lekte masse med søskenbarna sine mens hun var på besøk.

Tarek (foran) sammen med søsteren Iman og Maryam. Bakerst står en annen bror av de to. Foto: Tarek Khaled Hajjar

Tarek forteller at hans 8 år gamle niese aller helst ville være ute og oppdage nye ting. Hun sa til onkelen at hun «ikke hadde kommet på besøk for å sitte inne i huset».

– Jeg prøvde derfor å ta henne og moren med ut for å se masse ulike steder.

Ifølge familien flyttet Iman til Norge for 16 år siden og har vært lite i hjemlandet siden.

«Håper du kommer til paradis»

Over 300 mil unna Tripoli i Vågsbygd i Kristiansand ligger det masse blomster, lys og bamser på en steinmur.

Rett overfor ligger huset hvor Iman og Maryam ble funnet drept.

8-åringen gikk på Slettheia skole i Kristiansand, og venner har lagt igjen fine hilsener.

Mange har lagt ned blomster, lys, bamser og personlige brev nedenfor huset hvor de to ble funnet døde. «.. håper du kommer til paradis med Gud og alle englene» står det på et av brevene fra en venn.

Eksmannen var på besøk

Da Maryam var på ferie i Tripoli fikk hun mange nye venner. Da det var tid for å reise hjem, hadde niesa bare lyst til å bli, ifølge onkelen.

– Hun ville ikke reise fra oss for hun elsket å leke med barna mine. De var så lykkelige sammen, sier han.

Også eksmannen til Iman som er siktet for drapet, var på besøk i et par uker. Familien forteller at de organiserte det som en slags overraskelsesbesøk.

– Jeg følte ikke at hun ble så glad da hun fikk se han, men jeg visste ikke noe da om hvordan det var mellom dem, sier faren.

Tarek Khaled Hajjar er lillebroren til Iman. – Jeg og søsteren min var så nære. Måtte sjelen hennes hvile i fred, sier han. Foto: Imad Abou Jaoudeh

Hjalp til med skilsmissen

I arbeidet med denne saken har NRK snakket med flere kilder som har fortalt at Iman ønsket seg ut av ekteskapet.

Familien i Tripoli var også klar over dette. Broren forteller at han snakket mye med søsteren om ekteskapet hennes.

– Min søster fortalte at Alwan ble en veldig dårlig person når han ble sint. Etterpå kom han alltid å ba om unnskyldning, forteller Tarek.

Broren hjalp henne med å ordne skilsmissen. Da skal eksmannen ha ringt for å be broren få Iman til å komme tilbake.

– Jeg fortalte ham at hun ikke ville være gift med ham lenger og at vi i familien støttet henne i det.

Ifølge familien ble paret skilt cirka to måneder før dobbeltdrapet.

Kjøpte gaver til alle

Det var broren som fikk en telefon fra et familiemedlem om at søsteren og niesa var funnet drept. Han lå og sov da han ble oppringt.

– Jeg ble helt paralysert da jeg fikk beskjeden, sier Tarek.

Sammen med broren sin reiste han rett til faren for å gi han de forferdelige nyhetene.

Talal forteller at han ikke trodde det han fikk høre. Han kunne ikke forstå at datteren og barnebarnet var drept.

– Jeg spurte bare «Hvordan?» Også begynte vi begge to å riste og gråte.

I ettertid tenker faren og broren at Iman og datteren på en måte tok farvel med dem alle sammen da de var på besøk.

– Hun fikk møtt alle og alle fikk en gave. Hun kjøpte sko til sine brødre og klær til meg, forteller faren Talal.

Talal forteller at han synes det er vanskelig å være så langt unna når datteren og barnebarnet ble drept. Foto: Imad Abou Jaoudeh

Flere gjerningsmenn?

Ingen i familien kom seg til begravelsen i Norge. De har kun sett bilder og video.

NRK har tidligere fortalt at faren følte han fikk lite informasjon fra politiet. Han skal ha kontaktet både FN og den norske ambassaden i Libanon uten å få noen svar om hva som har skjedd, sa han.

Politiet undersøker fortsatt om det kan være flere eller andre gjerningsmenn involvert i drapene.

– Vi er fortsatt der at vi holder alle muligheter åpne, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt.

– Vil det si at dere har sett andre personer på videoovervåkning?

– Detaljer om det kan jeg ikke gå inn på, men når jeg sier andre gjerningspersoner handler det om at andre kan ha vært involvert i drapene på ulike måter, sier hun.

Flere hundre personer møtte opp til begravelsen av mor og datter i Kristiansand 5. oktober. Foto: VIKTORIA MARIE NORDAHL / NRK

Bare minner igjen

I Tripoli sitter en hel familie igjen i sorg.

– Jeg kan ikke fatte at hun er borte når jeg våkner om morgenen. Jeg elsker datteren min, sier faren.

Han forteller om hvor fint det var å tilbringe sommeren med sitt eldste barn og barnebarnet.

– Jeg pleide å si til den lille at hun skulle komme og sitte ved siden av meg. Hun var så stille og rolig, akkurat som moren. Fred være med deres minne.