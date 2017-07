Dobbeltdrapsdømt anker dommen

Gutten ble i forrige uke dømt til 11 års forvaring for drapet på Jakob Hassan og Tone Ilebekk.

Stallemo sier de har gransket dommen nøye, og mener forvaring er feil. Derfor blir dommen anket til lagmannsretten. Skyldspørsmålet ankes imidlertid ikke - kun straffeform og lengden på soningen.

– Dette blir en ekstra påkjenning for dem, og de hadde håpet å være ferdig med saken i tingretten. Det sier bistandsadvokat for Tone Ilebekks familie, Tove Karlsen Westbye.

Bistandsadvokat for Tone Ilebekks familie, Tove Karlsen Westbye. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Strengere dom

Det var torsdag i forrige uke at dommen falt i den mye omtalte dobbeltdrapssaken.

Dobbeltdrapet i Kristiansand i desember i fjor rystet hele landet. Bildet viser blomsterhavet ved åstedet like etter hendelsen. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Tingretten kom fram til en langt strengere straff enn det statsadvokaten ba om i sin avslutningsforedrag. Aktor Jan Tallaksen ba tingretten dømme gutten til 10 års ordinær fengselsstraff. Forsvareren ba om åtte og et halvt års fengsel.

Kristiansand tingrett mente imidlertid at faren for gjentakelse er stor, og dømte dermed gutten til 11 års forvaring med minstetid på sju år og fire måneders fengsel.

Ikke grunnlag for forvaring

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo opplyser til NRK at han sendte begjæringen om anke mandag formiddag.

Under rettssaken viste etterforskerne fram drapsvåpenet som ble brukt. Foto: Politiet

Under rettssaken argumenterte Stallemo for at det ikke er grunnlag for å idømme 16-åringen forvaring. Han er styrket i den oppfatningen.

– Vi har brukt tiden siden dom ble avsagt til å vurdere tingrettens dom nøye. Vi er styrket i vår opprinnelig oppfatning om at det ikke er grunnlag for å avsi forvaringsdom.

Stallemo mener lovens krav for å gi forvaring ikke er oppfylt og at lengde på den utmålte straffen også er for streng.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan ble drept med kniv på Wilds Minne Skole i Kristiansand 5. desember i fjor. Foto: Privat

Drepte med kniv i skolegård

Drapet skjedde i skolegården på Wilds Minne i Kristiansand mandag 5. desember i fjor.

16-åringen, som da var 15 år, sa i avhør at han ikke synes det var noen stor sak at han hadde drept to personer.

Jakob Abdullahi Hassan (14) ble påført 28 knivstikk. Tone Ilebekk (48), som var ute og luftet hunden og som kom til for å hjelpe, ble påført 32 knivstikk.

Begge døde av skadene på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

I retten forklarte 16-åringen at han hatet Jakob Hassan, og at han følte seg tråkket på. 14-åringen skal ha skyldt han 600 kroner.

Saken oppdateres.