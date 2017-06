Dømt til 11 års forvaring for dobbeltdrapet

Under rettssaken la aktor, Jan Tallaksen, ned påstand om 10 års fengsel uten forvaring.

Det skapte sterke reaksjoner blant de etterlatte. Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, beskrev det som en hån.

16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, ville ha straffen enda mildere. Han ba om åtte år og et halvt års fengsel for sin klient.

– Fare for gjentakelse

Men retten kom til en annen konklusjon og dømte 16-åringen til 11 års forvaring.

Forvaringsdommen gis fordi dommeren mener det er sterk fare for gjentakelse og at ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig.

Enkemannen etter Tone Ilebekk, Morten Andersen, sier til NRK at de er lettet over at 16-åringen er dømt til forvaring. Foto: Odd Rømteland / NRK

«Hans motivasjon for begge drapene – en bagatell når det gjaldt drapet på Hassan og for å hindre at han ville bli avslørt når det gjaldt drapet på Ilebekk – gjør drapene helt uforståelige. Det er derfor, slik retten ser det, en sterk gjentakelsesfare selv om denne vurderes opp mot en løslatelse 11 år fram i tid. Hensynet til samfunnsvernet er da så tungtveiende at det oppfyller lovens meget strenge vilkår for å idømmes tiltalte forvaring», står det i dommen.

Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder.

Enkemannen etter Tone Ilebekk, Morten Andersen, sier til NRK at familien føler at de har blitt hørt.

– Vi er lettet og mener forvaring var det eneste riktige, sier Andersen.

Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) ble knivstukket utenfor Wilds Minne skole 5. desember 2016. Foto: Privat

Drepte med kniv i skolegård

Drapet skjedde i skolegården på Wilds Minne i Kristiansand mandag 5. desember i fjor.

16-åringen, som da var 15 år, sa i avhør at han ikke synes det var noen stor sak at han hadde drept to personer.

Jakob Abdullahi Hassan (14) ble påført 28 knivstikk. Tone Ilebekk (48), som var ute og luftet hunden og som kom til for å hjelpe, ble påført 32 knivstikk.

Begge døde av skadene på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

I retten forklarte 16-åringen at han hatet Jakob Hassan, og at han følte seg tråkket på. 14-åringen skal ha skyldt han 600 kroner.