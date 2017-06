– Han viser ikke tegn til anger og selvbebreidelse

– Han er så ung, og vi stiller ikke diagnoser om personlighetsforstyrrelser på barn. Det sier rettspsykiater og psykologspesialist Lene Christin Holum.

Hun kom i dag med vurderingen tre sakkyndige har gjort av gutten. De er ikke i tvil om at han har vært tilregnelig, og han oppfyller ikke noen diagnosekriterier.

Drapet skjedd ved Wilds Minne Skole i bydelen Lund øst for Kristiansand sentrum. Foto: Sander Heggheim / NRK

Rettspsykiateren vurderer risikoen for fremtidig vold som liten, noe som vil kunne ha betydning for en forvaringsdom.

– Han fremstår som reflektert og med gode kognitive evner.

Tone Ilebekk og Jakob Hassan ble knivdrept 5. desember i fjor. En 16-åring står tiltalt for drapene. Foto: Privat

Holum sier han viser lite tegn på anger og selvbebreidelse. Tiltalte har fortalt at han sov godt natta etter drapene.

– Han synes å være på vei mot en mer dysfunksjonell utvikling. Han viser liten skyldfølelse.

– Ja, jeg er bekymret for hans utvikling

Aktor Jan Tallaksen ville vite hva Holum mener om hans forkjærlighet for kniver og voldsfilmer, og dette sammenholdt med at han ikke viser tegn til anger. Aktor spør om hun opprettholder konklusjonen om at det er lav risiko for fremtidig vold.

– Han fyller ikke kriteriene som skal til, selv om han har sett mye filmer. Vi har lite fakta å støtte oss på.

Gjerningsmannen kastet kniven bak denne steinen etter å ha drept Jakob Hassan og Tone Ilebekk. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Er du bekymret for denne gutten?

– Ja, jeg er bekymret for hans utvikling, og det synes som om han er i en brytning.

Hun sier at om han hadde vært 25, ville konklusjonen vært helt annerledes.

Gutten har mye normalitet, men likevel gjør han dette. Sånn som det er nå, har vi egentlig ingen gode svar på hvorfor han har oppført seg slik han har gjort.

Holum mener det er i denne alderen har kan begynne å utvikle en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Bistandsadvokat for Tone Ilebekks familie, Tove Karlsen Westbye, vil vite om hun føler vurderingen holder for å gi hele bildet av en gutt som har drept to personer:

– Jeg har aldri sittet med en 15-åring som har utført et drap, så dette er vanskelig, sier Holum. Hun innrømmer at vurderingen ikke holder som noe fasitsvar.

At tiltalte ikke viser tegn til synlig anger, er vanskelig å bruke når man ikke har andre episoder å vise til, sier Holum

Drapsvåpnet ble vist frem for retten tirsdag. Foto: Politiet

– Det fremstår som at man tar en sjanse, fordi det ikke passer inn i skjemaene, sier Westbye.

– Jeg skjønner, og jeg har ikke noe godt svar på det.

Dette er uforklarlig også for oss, og det hjelper ikke å være psykolog, sier Holum.