– Vi er flere som har varslet at vi vil vurdere søksmål. Det kan være grunnen. Det kan oppleves ubehagelig at noen ønsker å stille dem til ansvar for skadene de har påført mennesker gjennom systematisk hets og digital mobbing, sier Stormberg-gründer Steinar J. Olsen.

Førstkommende torsdag skal han og ti andre som mener de har blitt utsatt for hets og løgn på den aktuelle Facebook-siden, møtes for å drøfte om de skal gå videre med saken. Det kan bli aktuelt å ta ut søksmål.

Olsen har også en annen mulig teori om hvorfor siden er stengt.

– Det kan være at de har oppnådd målet om å få politisk makt og at det derfor ikke lenger er noe formål å drifte en side som Sørlandsnyhetene, sier han.

Steinar J. Olsen tror Facebook-siden til Sørlandsnyhetene kan være fjernet fordi han og ti andre vurderer søksmål. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Stengt for andre gang

Det er ikke første gang Facebook-siden til Sørlandsnyhetene er stengt. Det skjedde også i august. Siden ble stengt fredag 16. august. Ett døgn senere var den åpnet igjen.

Da mente talsperson for Sørlandsnyhetene, Nils Nilsen, at siden var stengt som følge av «organisert masserapportering».

Blant dem som hadde rapportert siden var avisen Fædrelandsvennen og havnedirektør Halvard Aglen, som mente både han og familien hadde vært utsatt for hets, sjikane og løgner gjennom Sørlandsnyhetene over lang tid.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Nils Nilsen for å få svar på hvorfor Sørlandsnyhetene nok en gang er fjernet fra Facebook, men har så langt ikke fått kontakt med ham.

Ingen av artiklene eller kommentarene som har stått på Sørlandsnyhetene er lenger tilgjengelig, men Stormberg og andre har sikret seg noe.

– Vi sitter på mye dokumentasjon, men det kan også være aktuelt å be om en rettskjennelse som pålegger Facebook å gi ut informasjon om hvem som har publisert anonyme artikler på Sørlandsnyhetene, samt tilgang til arkivet. Dette er foreløpig i en vurderingsfase, sier Olsen.

Brandsdal vil ikke kommentere

Det har blitt hevdet fra flere hold at det som ble skrevet på Sørlandsnyhetene i forkant av årets kommunevalg, var med på å påvirke valgresultatet i Kristiansand. Demokratene gjorde et brakvalg og fikk 10 representanter inn i bystyret.

Flere av dem har blitt beskyldt for å ha hatt en forbindelse til Sørlandsnyhetene, som har kjørt hard kritikk mot andre politikere i forbindelse med den planlagte kunstsiloen i Kristiansand.

Bli Vakker-gründer Einar Øgrey Brandsdal, som har vært veldig kritisk til kommunens pengebruk i denne saken, var med på å starte opp Sørlandsnyhetene og bidro med finansiering. Han var også administrator og skrev en rekke artikler.

Brandsdal varslet for flere uker siden at han hadde trukket seg ut av Sørlandsnyhetene.

– Jeg vil ikke kommentere dette, sier han til NRK mandag.