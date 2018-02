Byr 50 millioner for å stoppe omdiskutert prosjekt

– I dag har jeg gjort noe spinnvilt. Jeg har lagt inn bud på siloen i Kristiansand, skriver Netthandelen-gründeren på sin private Facebook-side.

Det nye kunstmuseet vil koste rundt 530 millioner kroner og har skapt ondt blod mellom politikere, lokalbefolkningen og kjente næringslivsprofiler som Brandsdal.

Einar Øgrey Brandsdal har gjort stor suksess med Netthandelen. Han er broren til Start-direktør Even Øgrey Brandsdal. Foto: Joachim Løschbrandt

35 millioner kroner mer

Budet er sendt til både Kristiansand-ordfører Harald Furre og havnesjefen, ifølge Brandsdal.

– Selvfølgelig er dette et reelt bud! Havna må, etter hva jeg har forstått, selge til høystbydende. De kan ikke selge denne tomten til 15 millioner kroner til SKMU, hvis det kommer et høyere bud. De er opptatt av å tjene så mye penger som mulig, sier Brandsdal til NRK.

Ordfører Harald Furre har ikke svart NRKs henvendelse, men sier Fædrelandsvennen at han anser budet som useriøst:

– Nå kommer det et formelt svar fra havnevesenet i morgen. Men jeg kan umiddelbart slå fast at det naturligvis er særdeles useriøst å tro at man kan kjøpe en kommunal eiendom, eid av havnevesenet, for å deretter omsette omregulering til boliger og ha en budfrist på noe sånt, sier Furre

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) skulle i utgangspunktet kjøpe tomten for 15 millioner kroner, men Brandsdals bud er altså 35 millioner kroner høyere.

– Hvis budet aksepteres skal tomten videreselges og hele overskuddet skal ikke gå til meg, men til idrett, barn og unge i byen, sier han.

Dette er budet Brandsdal sendte inn.

Vært kritisk lenge

Millionæren har tidligere vist til dokumenter der det står at satsingen på kunstsilo-prosjektet vil bety et kutt på flere titalls millioner kroner i tilbud til barn og unge de neste årene.

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, har tidligere sagt at han syns den kritikken er ufortjent.

– Det er sånn at denne kommunen de siste ti årene har investert over to milliarder på skolebygg. Vi har også de siste ti årene bruk halvannen milliard på idrettsanlegg. Denne byen har landets beste dekning på idrettsanlegg.

Dette bygget har blitt et av Kristiansands mest omdiskuterte. Foto: NRK

Unik kunstsamling

Bakgrunnen for debatten er at milliardæren Nicolai Tangen har gitt Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) evig disposisjonsrett til en samling bestående av over 1.000 verk nordisk kunst fra 1900-tallet.

Samlingen eies av en stiftelse som gradvis skal utvide samlingen til 2.000 verk, mens SKMU selv bestemmer hvilke verk som stilles ut.

Et premiss for at kommunen skulle få samlingen, som er verdt rundt 150 millioner kroner, var at kommunen måtte finne et verdig utstillingssted. Valget falt raskt på silokaia i Kristiansand.