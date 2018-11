– Jeg ville ikke at hun skulle komme i begravelsen. Jeg likte henne ikke, sier sønnen til avdøde Øystein Hagel Pedersen, og ser direkte på den tiltalte 43-åringen i rettssalen.

Hagel Pedersen hadde denne sønnen fra før, og fikk siden to gutter med kvinnen som skal ha tatt livet av han.

– Har du fått noen arv, spør aktor.

– Nei, det var gjeld.

Den 27-åringen har fulgt saken i Kristiansand tingrett fra første dag. Han mistet sin far 6. april 2014. Da ble 67-åringen funnet død av en overdose Stilnoct på First Hotel i byen han til slutt hadde flyttet fra. Det var mor til 27-åringen som ringte og fortalte at faren var død:

– Jeg knakk helt sammen. Det var den tyngste kvelden i mitt liv.

Kvinnen nekter straffskyld. Hun er tiltalt for å ha drept ekssamboeren i 2014, faren i 2002 og for å ha dopet ned en annen ekskjæreste.

Dårlig forhold på grunn av tiltalte

Sønnen forteller at han hadde et godt forhold til faren i oppveksten, men fikk stadig mindre kontakt med sin far de siste årene.

– Det var på grunn av tiltalte som sitter her. Han har blitt lugga, klora, bilen har blitt ripa opp.

Sønnen forteller at han nektet å være der tiltalte var, og at dette var problematisk i forhold til faren.

Sønnen snakket med sin far ei uke før han ble funnet død på hotellrommet. Foto: Politiet

Den tiltalte 43-åringen har hele tiden nektet å forklare seg, og fastholder dette.

– Du har noe du må skjule hvis du ikke svarer, sier den 27 år gamle sønnen til avdøde.

Han fryser blikket i den tiltalte kvinnen. Hun ser tilbake, og viker heller ikke blikket. Det er stille i flere sekunder i Kristiansand tingrett.

Ekskona til Øystein Hagel Pedersen skrev dette brevet til politiet ett år før han ble funnet død. Det nådde ikke frem på grunn av feil adresse. Hun var bekymret for far til sin sønn. Foto: skjermdump

– Han mente han var forsøkt drept av tiltalte

I 2013 fikk sønnen en telefon fra sin far. Han fortalte at han hadde blitt dopet ned av tiltalte:

– Han var redd. Jeg husker det godt.

Hagel Pedersen hadde tidligere arbeidet på First Hotel, der han ble funnet død. To av hans tidligere kolleger vitnet også i retten. Begge forteller at han fryktet for livet sitt:

– Han mente han var forsøkt drept av tiltalte, sier det ene vitnet.

Den andre tidligere kollegaen forteller at Hagel Pedersen var redd:

– Han var helt sikker på at hun hadde drept faren, og at hun skulle ta han også.

Denne mannen fant Hagel Pedersen død i hotellsenga:

– Øystein lå i en veldig unaturlig stilling. Det var masse piller rundt.

– Tenkte du noe om selvmord, spør tiltaltes forsvarer Olav Sylte.

– Nei, jeg tenkte drap.