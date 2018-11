Drapstiltaltes ekskjæreste skal ha blitt neddopet flere ganger: – Jeg føler meg så utrolig lurt

– Hvis den dødsleken var mynta på meg, da har jeg ikke ord, sier ekskjæresten i vitneboksen.

Kvinnen er tiltalt for å ha dopet mannen ned tre ganger, og for å ha tatt livet av sin ekskjæreste og sin far. Han tror tiltalte eksperimenterte med stoffet, for å finne ut når det ble dødelig.

– Jeg kunne vært et tredje offer. Jeg er forbanna når jeg hører dette.

Fredag kveld, tredje nyttårsdag 2014. Mannen skal på kveldsvakt på jobben sin i Lillesand, men er hjemme hos eksen før han drar. Han får et glass cola av henne.

– Jeg husker ikke at den bruste mer enn normalt. Ingen smak eller lukt, jeg tok den temmelig «på kleiva».

Påtalemyndigheten mener den tiltalte kvinnen eksperimenterte med neddopinger i tiden før hennes ekssamboer ble funnet død. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Dødelig dose

Deretter husker han bare at han satte seg på muren, og ble henta av en taxi. Det neste han vet er at han blir lagt inn på Sørlandet sykehus. Legene finner ikke ut hvorfor han ikke klarer å gjøre rede for seg. Men hans søster forteller sykehuset at han har vært hos en venninne som hun mener kan ha dopet han ned, og hevder dette har skjedd flere ganger.

Det blir senere konstatert en dødelig dose zolpidem i blodet. Han bruker ingen medikamenter, men husker at han har blitt servert drikke hos kvinnen.

Bare elva Otra skiller sykehuset og der kvinnen befinner seg. Hun sender en SMS til en venn: – Dødslek.

Tre måneder senere blir kvinnens ekssamboer Øystein Hagel Pedersen funnet død i ei hotellseng. I blodet har han store mengder zolpidem. Det var etter dette dødsfallet politiet startet en tre år lang etterforskning, som endte med at kvinnen også ble tiltalt for å ha tatt livet av faren sin i 2002.

Øystein Hagel Pedersen døde av en overdose tabletter i 2014. Det foregående året skal kvinnen som er tiltalt for drap, ha dopet sine ekser ned flere ganger. Foto: Politiet

– Jeg føler meg så utrolig lurt

– Hun sa du skal få noe som kan piffe deg opp. Det er hver gang jeg er sammen med henne at ting har skjedd. Jeg blir helt skremt, sier ekskjæresten til NRK.

Han har fulgt rettssaken mot sjubarnsmora fra første dag. Kvinnen blir beskrevet som svært manipulerende og sjarmerende.

– Jeg føler meg så utrolig lurt. Jeg har hatt vondt av henne for sånn hun har hatt det i oppveksten. Når jeg hører dette som kommer opp, er jeg glad jeg lever.

Tiltalen: Dopet mennene «om hverandre» i ett år

Ifølge tiltalen dopet sjubarnsmora de to eksene ned til sammen fire ganger det siste året, før faren til to av hennes barn til slutt døde i «dødsleken».

21. feb. 2013: Ekskjæresten neddopet med zolpidem utblandet i drikk

22. mars 2013: Hagel Pedersen neddopet med zolpidem

Nov-des 2013: Ekskjæresten neddopet ved bruk av vitaminkapsler

3. jan. 2014: Ekskjæresten neddopet med dødelig dose zolpidem utblandet i drikk

6. april 2014: Hagel Pedersen funnet død med kraftig overdose zolpidem Kvinnen er tiltalt for å ha dopet ned ekskjæresten ved flere anledninger, drept ekssamboeren med piller og tatt livet av faren sin i 2002. Foto: Politiet

Skal ha bytta innhold i vitaminpiller

Ekskjæresten som overlevde, brukte ingen medikamenter, og skal ha blitt dopet ned ved flere anledninger. Han sliter med å forklare seg om episodene fordi han husker lite.

Det var til slutt søstera til ekskjæresten som kastet tiltale ut av leiligheten hans. Hun fant sin bevisstløs på golvet, mens tiltalte lå og sov på sofaen.

– De fant meg visst blodig på golvet, har jeg blitt fortalt. Jeg føler meg så svikta og dolket i ryggen. Jeg er en oppegående fyr, og tenker at folk må tro jeg er helt idiot.

Hun er også tiltalt for å ha svindlet ekskjæresten.

– Da jeg var på jobb, tok hun Diners-kortet mitt og brukte det uhemmet. Hun har sagt hun skal betale meg tilbake når hun får denne arven, sier ekskjæresten. Kortet ble tappa for 150.000.

Kvinnen nekter straffskyld for alle forholdene, og har nektet å forklare seg i retten.