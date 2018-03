– Temperaturene vil ligge mellom én og fem grader under normalen for mars og april i hele landet. Det kan bli litt surt i nordavinden, men finner man en solvegg, kan det bli fint, sier meteorolog i StormGeo, Frode Håvik Korneliussen.

Prognosene viser at starten av påska blir dårlig i Sør-Norge. Fra mandag til torsdag blir det lavtrykk i landsdelen. Midt og Nord-Norge får derimot en ok start på påska med muligheter for sol. Deretter blir det et rollebytte.

Frode Håvik Korneliussen i StormGeo kan ikke se noen tegn til at våren er i anmarsj. Foto: Privat

Kald april i vente

– Fra påskeaften og framover ser været i Sør-Norge ut til å bedre seg. Da får midt og Nord-Norge dårligere vær med snøbyger og vind fra nord, oppsummerer Håvik Korneliussen.

– Når kommer våren?

– Det er ingen tegn på at våren er i anmarsj. Langtidsprognosene våre strekker seg ut april. De har vært entydige på at april vil bli kaldere enn normalt. De fine vårtemperaturene lar dessverre vente på seg, sier han.

Mange drømmer om en slik påske i år. Dette bildet er tatt i Tromsø påska i fjor. I år blir det ok vær i Nord-Norge i starten av høytiden. Fra påskeaften og utover blir det nedbør og nordavind. Foto: Harald Bohne

Ingen snømangel

Han får støtte av vær-kollega Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt. Hun sier folk ikke trenger å frykte snømangel.

– Snøen kommer til å ligge gjennom påska. Trolig blir det skiføre etter påska også, vi ser ingen tegn til snøsmelting, sier Moxnes.

Prognosene for påska spriker litt, men har samlet seg rundt en tydelig trend. Den viser en kjølig værtype. Frode Håvik Korneliussen, meteorolog

Hun slår fast at mars har vært kaldere enn normalt mange steder. Natt til tirsdag var det 30 minusgrader i Kautokeino.

– Hvilket sted innehar årets kulderekord?

– Natt til 1. mars var det 42 minusgrader i Folldal. Den natten ble det satt mange kulderekorder over hele landet, sier Moxnes.

1, 2 grader over normaltemperatur

Værstatistiker Bernt Lie har derimot sett seg ganske lei på alt snakket om at årets vinter har vært kald.

– Ja, det har vært en kald start på våren, men gjennomsnittstemperaturen for vintermånedene desember, januar og februar ligger faktisk 1, 2 grader over normalen. Det har slett ikke vært noen kald vinter, fastslår Lie.

For landets skisentre er det kjølige været godt nytt. Turid Backe- Viken, markedssjef i Skistar Trysil som representerer Trysilfjellet, landets største skisenter, sier at både snømengdene og forventningene til årets påskeferie er store.

– Jeg har jobbet her siden 1997 og kan ikke huske at det har vært så mye snø. Langtidsvarselet sier at det skal bli kaldt om natta og sol om dagen og det er topp for oss, sier Backe-Viken.

Sture Modahl Pilegård, daglig leder ved Hovden Alpinsenter, satser også på god, gammeldags vinterpåske. I fjor var det mindre snø og to-tre nedfarter var stengt.

– I år blir det strålende forhold og alle bakkene vil være åpne. På toppdagene forventer vi 3300 gjester i bakken, sier Modahl Pilegård.