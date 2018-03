Lang vinter og kulde skremmer ikke nordmenn vekk fra fjellet i påsken

– Vi opplever stor pågang. Det begynner å bli fullt, men det er fortsatt mulig å få noen hytter, sier daglig leder i Norgesbooking, Karina Nielsen.

Norgesbooking leier ut rundt 650 ferieboliger over hele landet og forteller at det ikke er noen tegn til at nordmenn er lei av snø og kulde.

– Folk har visst at dette kom til å bli en bra påske, så de booker i god tid. Det hjelper på at det er tidlig påske i år. Påsken er alltid en bra periode for oss, men vi merker at det er enda bedre i år enn i fjor da påsken var litt senere, sier Nielsen.

Når påsken er senere på året, avventer folk mer med å bestille hytter for å se an været og snøforholdene. Akkurat det bør man ikke være bekymret for under årets påske.

– Det er bra med snø nå, så hvis man vil være sikker på å få litt snø i påska, så er det i år man bør reise på fjellet, sier Nielsen.

– Tenker ikke våraktiviteter enda

Også ved Hafjell Resort opplever de stor pågang fra påskeglade nordmenn, og er på god vei til å bli fullbooket.

– Det er tilnærmet fullt fra skjærtorsdag og ut påske. Det vi har er én leilighet og en stor hytte igjen. Kan være at det blir avbestillinger på grunn av sykdom, men det blir veldig mye folk i Hafjell og hele fjellheimen i Norge i påsken, sier markedssjef Geir Kolstrøm.

Han også påpeker at den tidlige påsken bidrar til at det blir enda mer populært med fjelldestinasjoner under høytiden.

– Når påsken er i mars, så bruker den erfaringsmessig å være veldig god. Når den er i midten av april så pusser folk båten og tenker våraktiviteter, sier Kolstrøm.

Han sier at det i år hjelper godt på at det er kaldt over hele Østlandet, og at våren lar vente på seg.

– Det blir nok snø til alle i år, så det er bare å dra til innkjøp av appelsin og kvikk lunsj, sier Kolstrøm.

Foretrekker norsk påske

Til tross for lange perioder med kulde og vinter er fortsatt fjellet det som lokker nordmenn mest i påsken.

I en fersk undersøkelse gjennomført for NHO Reiseliv, sier annenhver nordmann at de skal reise bort i påsken. Av disse skal 80 prosent feriere i Norge.

Som tidligere år skal flesteparten ha tradisjonell påske på hytta med venner og familie. 7 av 10 har planer å om være på hytta i påsken.

– Det sier litt om nordmenns forkjærlighet for hyttelivet og den norske fjellheimen når hytta på fjellet danker ut både Syden og skiferie i Alpene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.