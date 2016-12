Rune Baddland, leder for Mandal Sjøredningskorps. Foto: Odd Rømteland / NRK

Redningsskøyta Bill er nå tilbake på tokt i skjærgården utenfor Mandal etter den dramatiske grunnstøttingen i november i fjor.

– Det føles jo godt. Det er en fin båt å kjøre og den fungerer veldig bra, sier en glad leder for Mandal Sjøredningskorps, Rune Braadland.

Mannskapet gleder seg nå over at båten er tilbake i skjærgården.

– Det var vel aldri noen tvil om at båten skulle komme tilbake, men det var usikkerhet rundt om det ble nytt skrog eller bare reparasjon. Vi er selvfølgelig glade for at alt lot seg fikse.

Menneskelig svikt førte til grunnstøtingen

Det var natt til den 12. november i 2015 at RS «Bill» grunnstøtte like vest for Mandal og fikk omfattende skader på begge sidene over vannlinjen.

– Grunnstøtingen skjedde midt i skipsleia – på det aller trangeste stedet, sa mangeårig skipper på Redningsskøytene i Mandal, Nils Reidar Kristensen til NRK dagen etter grunnstøttingen.

«RS Bill» gikk på grunn like vest for Mandal Foto: RS Ægir

Ifølge Redningsselskapet var det vanskelig farvann der redningsskøyta gikk på grunn.

Den endelige havarirapporten viste at høy fart, feilnavigering og brudd på prosedyrer var årsakene til grunnstøttingen. En av mannskapet fikk lettere skader.

– I det store og det hele er det menneskelig svikt når det går galt på den måten, sier leder for Mandal sjøredningskorps, Rune Baadland.

«RS Bill» fikk omfattende skader etter grunnstøtteingen Foto: Ronny Blix

Alle jobber dugnad

Mannskapet på RS «Bill» legger ned mange arbeidstimer, både ombord på redningsskøyta og på land.

Tor Wiig, båtfører «RS Bill». Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det er ikke noe betaling i det hele tatt. Alt er frivillig arbeid, sier båtfører Tor Wiig.

– Jeg gjør dette fordi jeg liker å være på sjøen, men også fordi jeg vil gjøre en jobb og en innsats for å bedre sikkerheten på sjøen. I tillegg er det givende at folk setter pris på arbeidet vårt.

– Vi må forbedre oss mentalt

Mange av redningstjenestens oppdrag byr også på sterke inntrykk.

– Vi var blant annet på søk etter den savnede dykkeren i Søgne. Det er et eksempel på oppdrag som vi forbereder oss mentalt på før vi drar ut, sier navigatør på RS «Bill», Richard Thomas.

– Vi har et veldig godt støtteapparat i redningselskapet som trår til om det skulle være noe.