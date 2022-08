Flere titalls pasienter har blitt skadet som følge av feiloperasjoner Omarchanov har stått for. Helsetilsynet har tatt fra han autorisasjonen som lege i Norge.

Rettssaken mot han startet denne uken. Omarchanov møtte selv ikke opp i retten, og oppholder seg i Tyskland.

Han er tiltalt for brudd på helsepersonelloven etter en feiloperasjon i 2019.

Aktor Hans Olav Røyr har bedt om fengselsstraff på 18 dager.

– Han hadde manglende forståelse for sin egen faglige begrensning, og manglende evne til å bli korrigert, sa Røyr i sin prosedyre.

Kritiserer ledelsen

– Omarchanov var satt som «produksjonsmann» i Flekkefjord for å opprettholde driften. Han ble utnyttet av ledelsen, sier ortoped Rune Gladhaug ved Sørlandet sykehus i sin vitneforklaring.

Han jobbet sammen med legen i Kristiansand, og mener den titalte legen har blitt «dytta under vogna» av ledelsen.

Gladhaug er ført som vitne av legens forsvarer.

– De fleste i ledelsen har kommet seg unna. De har sluttet, eller fått seg andre stillinger.

Sørlandet sykehus har ikke ønsket å kommentere påstandene overfor NRK.

Aktor Hans Olav Røyr og forsvarer Carl Henning Leknesund i Agder tingrett. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

«En kunstner»

NRK har fått innsyn i antallet operasjoner Omarchanov har gjort i Flekkefjord fra han startet i 2008. I «toppåret» 2017, foretok han 650 operasjoner der.

Kolleger varslet om avvik og uakseptabel oppførsel i flere år, men uten at det fikk konsekvenser. Sykepleiere varlset om utskjellinger, og at de var redd han.

Omarchanov har selv skrevet til Helsetilsynet at han ble heiet frem av ledelsen. Det var viktigere med kvantitet enn kvalitet, skriver han.

– Han tok risiko, han gjorde det. Utover det vi andre pleier å gjøre, sa ortoped Jan Erik Haaland da han vitnet fredag.

Han har vært kollega av den tiltalte legen både da han jobbet i Flekkefjord og i Kristiansand.

Finn Åge Olsen måtte amputere, og havnet i rullestol etter å ha blitt feiloperert, men saken er forelda. Bare saken til Svein Are Auestad har kommet opp for retten. Han kan ikke lenger jobbe, og lever med sterke smerter. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I avhør har Haaland beskrevet Omarchanov som uredd, offensiv og dristig. Han har også beskrevet han som «en kunstner».

Haaland er også hentet inn som vitne av legens forsvarer.

– Distriktspolitikk

Legen jobbet ved sykehuset i Flekkefjord i elleve år. Der jobbet han som overlege i ortopedi, uten å ha den riktige spesialiseringen.

Senere ble han flyttet til Kristiansand for å utdanne seg som ortoped. Også der feilopererte han.

Sørlandet sykehus har vært under politietterforskning som følge av feiloperasjonene. Det endte med en foretaksbot på én million kroner.

Under rettssaken mot Omarchanov er det ingen fra den nåværende ledelsen som vitner, bortsett fra avdelingssjef Øystein Berg på ortopedisk avdeling i Kristiansand.

Avdelingsoverlege Øystein Berg ved ortopedisk avdeling i Kristiansand vitnet i Agder tingrett torsdag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Berg hadde ansvar for Omarchanov da han var i Krisitiansand.

Han har selv varslet om forholdene ved sykehuset i Flekkefjord. Han mener sykehuset har ofret pasientsikkerheten for å drive distriktspolitikk.

– Det var ikke pasientens beste som sto i fokus, sa Berg da han vitnet i rettssaken torsdag.

Tidligere klinikksjef i Flekkefjord, Annette Solinski, erkjente i retten at driftshensyn kan ha ført til at kirurger i Flekkefjord opererte for mye i forhold til deres kompetanse.

– Det kan ha forekommet, men det burde det ikke gjort. Kvalitet burde kommet i første rekke.