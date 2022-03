Sørlandet sykehus aksepterer millionbot etter feilbehandlinger

Det vedtok et enstemmig styre på et ekstraordinært styremøte i kveld.

– En runde i retten ville bare skapt mye ståk uten at det ville brakt oss noe videre, sier styreleder ved Sørlandet sykehus Bjørn Walle.

Tidligere denne uka ble det kjent at foretaket får én million kroner i bot for feilbehandlinger.

Statsadvokaten mener sykehuset ikke har fulgt legen godt nok opp.

– Vi har hatt en annen vurdering av bevisene i saken, sa konstituert statsadvokat Ragnhild Helgesen til NRK tidligere denne uka.

Hun viser til politiet som i desember i fjor henla saken mot sykehuset som var siktet etter en rekke feiloperasjoner utført av en kasakhstansk lege.

Sørlandet sykehus Kristiansand aksepterer boten fra statsadvokaten for brudd på helsepersonelloven. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Vurderer ikke egen stilling

Foretaksboten gjelder perioden februar 2019 til januar 2020, ifølge sykehuset.

Det er perioden etter at legen ble overført fra Flekkefjord til Kristiansand.

Mevold vurderer ikke sin egen stilling som følge av foretaksboten.

– Nei, jeg har egentlig bare vurdert og fortsette det viktige arbeidet med forbedring sammen med våre dyktige ansatte.

Hun opplyser at de har en liste med 84 forbedringspunkter hvor de fleste nå er gjennomført.

Foretaket får nå en bot som til sjuende og sist faller på skattebetalerne. Hva tenker du om det?

– Det er et paradoks. Samtidig er det slik reglene er og det er det ikke sykehuset som bestemmer, sier Mevold.

Administrerende direktør Nina Mevold sier de tar innover seg at de ikke har tilbudt den helsehjelpen de burde. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Statsadvokaten viste i sin avgjørelse til Helsepersonelloven:

«For å ha unnlatt å organisere virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Når noen har handlet på vegne av foretaket kan foretaket straffes».

I Flekkefjord jobbet legen elleve år som overlege i ortoped uten å ha den seks år lange spesialiseringen.

Etter flere alvorlige tilsynssaker og feiloperasjoner her, overførte ledelsen han til sykehuset i Kristiansand.

Det visste, og godtok ledelsen ved Sørlandet sykehus. Overføringen var godkjent av administrerende direktør, Nina Mevold.

Legen som feilopererte en rekke pasienter i Flekkefjord, ble overført til Kristiansand. Foto: Svein Løvland / Avisen Agder

Har full tillit til direktøren

Styreleder Bjørn Walle sier styret fortsatt har full tillit til Mevold.

Dette til tross for at de vedtar boten som er ilagt for straffbare forhold som har skjedd mens hun har vært direktør.

Hvordan kan dere ha full tillit til direktøren når hun er den som sitter med ansvaret?

– Hun sitter med ansvaret, men samtidig legger vi stor vekt på det viktige forbedringsarbeidet hun har gjort siden hun tiltrådte høsten 2018.

Styreleder Bjørn Walle ved Sørlandet sykehus sier alle feilbehandlingssakene har lært dem mye om pasientsikkerhet og forbedring. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Skuffa pasienter

Det var Helsetilsynet som ba politiet om å reise straffesak mot sykehuset etter en omfattende gransking av foretaket.

I desember i fjor henla politiet straffesaken mot sykehuset.

Flere pasienter reagerte kraftig på dette.

– Jeg føler meg bare så skuffa. Jeg vet ikke hva jeg skal si, fortalte Margret Annie Gudbergsdottir.

Hun ble feiloperert i hånda, og sliter med store smerter natt og dag.