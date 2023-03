– Når du er sykepleier bør du puste med magen før du poster noe slikt, sier Hans Viktor Landøy (52).

Forrige uke fortalte NRK historien om Landøy som i 2016 fikk spredt kreftceller i hele buken.

Det skjedde da kirurgen Jerlan Omarchanov som har skadet flere titalls pasienter i Kristiansand og Flekkefjord bestemte seg for å operere svulsten i magen hans.

Til tross for at det er bestemt at slike inngrep skal opereres av spesialister i Kristiansand og ikke ved et lite lokalsykehus.

Samme dag som Landøys historie ble publisert delte en sykepleier ved Flekkefjord sykehus en post på egen Facebook-side hvor hen kalte kreftsyke Hans Viktors dødsdom en «dritthistorie».

«Hersens NRK Sørlandet som tydeligvis har bestemt seg for å servere minst 1 til 2 gamle dritthistorier om Flekkefjord sykehus hver uke», sto det i innlegget.

Foto: Skjermdump Facebook

Ble skrevet i irritasjon

Landøy som mottar behandling for kreftsykdommen i Flekkefjord, mener Facebook-posten er fryktelig egoistisk.

– Folk som skriver slikt tenker i alle fall ikke på pasientene. De tenker kun på seg selv.

Han mener innlegget viser at flere ikke greier å skille mellom sak og frykt for nedleggelse av sykehuset.

– Jeg regner ikke med at dette er gjengs for de som jobber der. Da må de ha et kolossalt problem. Ansatte må tåle det som kommer fram uten å tolke det som et voldsomt angrep.

NRK har snakket med personen som skrev innlegget. Hen sier at det ble publisert i «et øyeblikks irritasjon».

– Vi blir hele veien rammet av negativ omtale. Det går utover pasientene som ønsker seg til Flekkefjord.

Personen forteller at hen valgte å fjerne innlegget etter hvert. Det lå ute i 12–13 timer.

– Jeg tenkte at det var best å ta det vekk siden det handlet om mennesker og lett kunne misforstås.

NRK har sett flere liknende uttalelser på Facebook fra ansatte ved Flekkefjord sykehus denne uka. Alle er relatert til Landøys historie.

Pasientombudet: – Bare trist

Pasientombud i Agder Hanne Damsgaard mener det er «uforståelig» at helsepersonell går offentlig ut og kaller Landøy sin pasienthistorie for en dritthistorie.

– Den svikten Landøy ble utsatt for ga han langt dårligere prognoser for overlevelse. At helsepersonell gjør den vonde situasjonen for han enda vanskeligere er bare trist, sier Damsgaard.

– Bør dette få følger for den ansatte?

– Ja, jeg håper dette blir fulgt opp fra sykehusets side. Det burde ligge en ryggmargsrefleks hos helsepersonell om at man ikke går ut mot pasienter på denne måten.

Damsgaard sier Pasientombudet ofte får henvendelser fra folk som er redde for å klage og si ifra.

Hun påpeker at en slik uttalelse som sykepleieren kom med ikke bidrar til å redusere klagefrykten.

– Vi bør alle rette en stor takk til Landøy som faktisk har sagt ifra og vist hvilke konsekvenser denne saken har fått.

Hanne Damsgaard er pasient og brukerombud i Agder. Hun sier slike Facebook-poster kan gjøre det vanskeligere for pasienter å klage. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sykehusdirektør: – Ikke greit

Sykehusdirektør ved Flekkefjord sykehus Øystein Evjen Olsen tror innlegget gir uttrykk for en frustrasjon.

– Jeg tenker at det ikke er slik vi som helsepersonell skal framstå.

– Det er ikke greit?

– Nei, det er ikke greit og jeg forsvarer det ikke, men hvis vi skal prøve å forstå det handler det om at det har vært en tung tid for ansatte som har stått i en konstant mediesituasjon i fire år.

– Pasientombudet mener dette bør få følger for den ansatte. Hva tenker du om det?

– Vi er tilhengere av åpenhet, og våre medarbeidere har ytringsfrihet. Vedkommende har ytret sin frustrasjon overfor NRK.

Olsen sier at medarbeidere også må være bevisste på hvordan ytringen kan forstås.

– Det har denne medarbeideren gjort, og har fjernet innlegget.

Sykehusdirektør Øystein Evjen Olsen ved Flekkefjord sykehus sier all den negative medieomtalen de siste årene har vært krevende for de ansatte. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fått mange reaksjoner

Den ansatte som postet innlegget sier til NRK at hen skrev det som privatperson. Hen var ikke klar over at Landøy får behandling ved Flekkefjord sykehus.

– Det hadde ingenting med hans historie å gjøre, men bare dråpen som fikk begeret til å renne over. Innlegget lå ikke ute i mange timene og fikk forbausende lite engasjement også.

Hans Viktor Landøy sier han ikke lar seg affisere av innlegget fordi det virker «lite intelligent».

Han poengterer at han ikke har noe personlig imot sykehuset i Flekkefjord.

– Heller tvert imot. Dette handler om et ledelsesproblem.

Selv har 52-åringen fått utallige reaksjoner etter at han fortalte historien sin.

– Jeg får mange tilbakemeldinger fra gamle kollegaer og kjente som er helt sjokkerte. De sier det er så rystende lesning at de ikke kan fatte det.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hele historien (kirurgen)».

Ikke første gang

Dette er ikke første gang pasienter får gjennomgå i kommentarfelt i Flekkefjord.

I 2019 fortalte Finn Åge Olsen historien om hvordan feilbehandling ved sykehuset der endte med at han måtte amputere beinet.

I etterkant av NRK sine artikler om sykehuset ble det arrangert en blomsteraksjon ved sykehuset. Olsen uttalte da at han synes det var rart at sykehuset fikk blomster, men ikke pasientene som var feilbehandlet.

Som en reaksjon på Olsens uttalelse skrev en privatperson i et kommentarfelt på Facebook at han heller ikke kunne huske at Quisling fikk blomster.